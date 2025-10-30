Đà Nẵng: Ghe chở trụ trì chùa Minh Giác gặp nạn giữa dòng lũ

Trưa nay 30.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy P.Hội An Tây (TP.Đà Nẵng), cho biết đến thời điểm 11 giờ trưa vẫn chưa tìm thấy người mất tích trong vụ lật ghe xảy ra chiều qua 29.10 trên sông Thu Bồn.

Người dân, lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm người mất tích trong vụ lật ghe ở trên sông Thu Bồn (đoạn gần cầu Cẩm Kim) ẢNH: Đ.X

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 29.10, trong lúc chèo ghe vượt nước lũ để tiếp tế lương thực cho người dân, phật tử bị cô lập, nhóm 3 người ở P.Hội An Tây (TP.Đà Nẵng) không may gặp nạn trên sông, khiến 1 người mất tích.

Cụ thể, thầy Thích Đồng Vân, trụ trì chùa Minh Giác (tổ dân phố An Bang, P.Hội An Tây) cùng ông Nguyễn Thu (53 tuổi, trú đường Điện Biên Phủ, P.Hội An Tây) và ông Tăng Văn Xuân (56 tuổi, trú tổ dân phố An Bang) đi ghe từ chùa Minh Giác (trong khu vực bị ngập lụt - PV) đến khu vực bị ngập sâu hơn để tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân, phật tử.

Mưa lớn kéo dài khiến khu vực P.Hội An Đông và P.Hội An Tây (TP.Đà Nẵng) ngập lụt sâu ẢNH: Đ.X

Khi ghe di chuyển đến đoạn chợ cá Thanh Hà (gần cầu Cẩm Kim bắc qua sông Thu Bồn), do nước chảy xiết và gió mạnh, ghe bị lật úp, cả 3 người rơi xuống sông. Cả nhóm kịp bám vào mái nhà gần đó và kêu cứu.

Người dân địa phương huy động ngay 3 ghe cùng 7 người tiếp cận cứu hộ, song nước xiết khiến cả 3 ghe này tiếp tục bị lật, tổng cộng 10 người rơi xuống nước.

Ngay sau đó, Công an P.Hội An Tây và lực lượng chức năng địa phương đã huy động 2 ghe máy của người dân ở tổ Nam Diêu đến hiện trường, cứu được 9 người an toàn, riêng ông Tăng Văn Xuân mất tích.

Trong đêm qua 29.10, lực lượng cứu nạn và người dân tìm kiếm dọc khu vực sông chợ cá Thanh Hà, trong điều kiện nước chảy xiết, mưa lớn và tầm nhìn hạn chế.

"Các lực lượng nỗ lực tìm kiếm ông Xuân đến gần 1 giờ sáng 30.10. Lúc này mưa lớn, nước sông Thu Bồn dâng rất cao buộc phải dừng công tác tìm kiếm để đảm bảo an toàn cho lực lượng. Đến sáng nay nước sông vẫn lên cao, chưa thể triển khai tìm kiếm trở lại", ông Chung thông tin.