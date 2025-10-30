Đà Nẵng thiệt hại nặng nề, vượt đỉnh lũ năm 1964

X ÓA SỔ NHIỀU NGÔI LÀNG

Mưa lũ khiến 6 người chết, 4 người mất tích và 19 người bị thương. TP.Đà Nẵng hiện có hơn 66.800 căn nhà chìm trong biển nước; 10 xã, phường bị cô lập; 29 xã, phường ngập nặng. Ngoài ra, có 36 căn nhà bị sập hoàn toàn, 44 căn hư hỏng, hơn 38 ha lúa và 234 ha rau màu bị ngập, 4.000 con gia súc, gia cầm chết. Nhiều tuyến đường bị sạt lở, với khoảng 63.000 m³ đất đá tràn xuống đường, làm hư hỏng gần 2 km giao thông. Thành phố đã sơ tán hơn 15.800 người, huy động 6.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện cứu hộ để tiếp cận các khu vực bị chia cắt.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thăm, động viên người dân vùng lũ ở TP.Đà Nẵng ẢNH: NGỌC HÂN

Ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân, cho biết sạt lở đất và lũ quét đã gây hậu quả nặng nề cho địa phương, 35 ngôi nhà bị đất đá và lũ cuốn trôi. May mắn, nhờ chủ động di dời kịp thời, những hộ dân tại các ngôi làng bị "xóa sổ" này được đưa đến nơi an toàn trước khi thảm họa xảy ra, nên không có thiệt hại về người. Ông Chiến nói thêm: "Hiện nhiều thôn, nóc của xã vẫn chưa thể liên lạc được".

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương, xác nhận xã xảy ra hàng chục điểm sạt lở, nước sông dâng cao cô lập nhiều thôn, bản. Thôn A'ur với 23 hộ dân Cơ Tu (198 nhân khẩu) bị mất liên lạc từ ngày 26.10 đến nay. "Thôn A'ur nằm biệt lập trong rừng sâu, không điện, không sóng điện thoại, đường mòn dẫn vào thôn đã sạt lở, nước sông suối dâng cao gây chia cắt. Các lực lượng chức năng đang tìm cách tiếp cận để nắm tình hình", ông Quân thông tin.

Cầu Ca Da ở xã Trà Tân (TP.Đà Nẵng) gãy đôi vì sạt lở ẢNH: NGỌC THƠM

C ỨU DÂN LÀ NHIỆM VỤ CAO NHẤT

Ngày 29.10, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Chính phủ trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại TP.Đà Nẵng. Tại P.Điện Bàn Đông và khu vực bờ biển An Bàng, Phó thủ tướng thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ, chia sẻ mất mát và nhấn mạnh: "Cứu dân là nhiệm vụ cao nhất lúc này. Chính phủ luôn đồng hành, huy động mọi nguồn lực để người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống".

Phó thủ tướng yêu cầu TP.Đà Nẵng huy động tối đa lực lượng, kiên quyết cưỡng chế sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, không để người dân bị cô lập, thiếu đói, thiếu thuốc men. Các lực lượng Quân khu 5 và Công an TP.Đà Nẵng túc trực 24/24, sẵn sàng cơ động cứu hộ, tiếp tế lương thực, nước uống, thuốc men đến từng khu dân cư.

Quân đội dùng máy bay không người lái cứu trợ người dân bị cô lập ở xã Trà My (TP.Đà Nẵng) ẢNH: NGỌC HÂN

Khu vực xã vùng cao Thạnh Mỹ (TP.Đà Nẵng) chìm trong biển nước ẢNH: NGỌC THƠM

Giữa biển nước mênh mông ở xã Trà My, chiều qua 29.10, lực lượng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 đã sử dụng máy bay không người lái (drone) chuyển hơn 30 thùng mì tôm, lương khô, nước uống đến 8 hộ dân với 40 nhân khẩu bị cô lập. Trung tá Phạm Văn Hậu, Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My, cho biết: "Dòng nước xiết và nhiều chướng ngại vật khiến việc dùng xuồng máy tiềm ẩn rủi ro, chúng tôi phối hợp với doanh nghiệp tư nhân sử dụng drone vận chuyển hàng cứu trợ, vừa nhanh vừa an toàn".

Quân khu 5 nỗ lực khắc phục sự cố vỡ bờ kè biển Duy Nghĩa ẢNH: NGỌC HÂN

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà khảo sát tình trạng sạt lở bờ biển tại phường Hội An Tây ẢNH: NGỌC HÂN

Cùng thời điểm, tại xã Duy Nghĩa, mưa lớn, triều cường và sóng dữ đã làm vỡ một đoạn kè biển Cửa Đại, đe dọa hàng chục hộ dân ven sông Thu Bồn. Sư đoàn 315 (Quân khu 5) khẩn trương cơ động 29 cán bộ, chiến sĩ cùng vật tư chuyên dụng đến hiện trường gia cố kè, đồng thời mang hơn 100 thùng mì, 30 thùng lương khô, 150 lốc nước tiếp tế cho người dân. Song song đó, các tổ cơ động bằng xuồng máy tiếp cận thôn An Lạc, Nhơn Bồi, nơi ngập sâu 3 - 4 m, vận chuyển nhu yếu phẩm cho từng hộ.

TP.Huế: Vừa dọn nhà xong, lũ quay lại rất nhanh Trưa 29.10, khu vực thượng nguồn TP.Huế xuất hiện mưa lớn trở lại với lượng mưa rất cao: Bạch Mã 576 mm, thủy điện Bình Điền 136 mm. Các thủy điện điều tiết nước về hạ du với lưu lượng lớn khiến lũ trên sông Hương, sông Bồ dâng lên rất nhanh. Lúc 12 giờ ngày 29.10, thủy điện Bình Điền xả về hạ du sông Hương 3.265 m³/giây; thủy điện Hương Điền điều tiết về hạ du 4.627 m³/giây lúc 16 giờ. Theo ghi nhận tại Huế, đầu giờ chiều 29.10, khi nhiều hộ dân trong khu vực nội đô vừa dọn lũ xong thì lũ sông Hương tiếp tục dâng lên, tràn vào nhà dân. Nhiều người chỉ còn biết thả tay nhìn đồ đạc bị nước lũ nhấn chìm. Lê Hoài Nhân

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT) cho biết cập nhật đến 17 giờ 30 ngày 29.10, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã làm 9 người chết (TP.Huế 1 người, Đà Nẵng 7, Lâm Đồng 1) và 7 người mất tích (Quảng Trị 2 người, TP.Huế 1, Đà Nẵng 4); 15 người bị thương tại Đà Nẵng. Mưa lũ cuốn trôi làm sập 50 ngôi nhà tại Đà Nẵng. Có 110 nhà bị hư hỏng; 127.594 nhà bị ngập. Trong ngày, các tỉnh miền Trung có 81 xã, phường bị ngập. Trong đó, Quảng Trị 4 xã, ngập sâu từ 0,2 - 1 m; TP.Huế 32 xã, phường, ngập sâu từ 0,5 - 2 m; TP.Đà Nẵng 39 xã, phường bị ngập sâu, cô lập; và Quảng Ngãi có 6 xã, phường. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong ngày 30.10, lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ xuống chậm; dự báo ngập lụt diện rộng từ TP.Huế đến Quảng Ngãi kéo dài trong 2 - 4 ngày tới. Phan Hậu