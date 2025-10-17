Trao 1,3 tỉ đồng giúp người dân vùng lũ Thái Nguyên

X Ơ XÁC VÙNG TÂM LŨ

Trong ngày 16.10, đoàn thiện nguyện của chùa Phổ Hiền do Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt làm trưởng đoàn, cùng chùa Hộ Lệnh đã trực tiếp trao tiền hỗ trợ cho người dân vùng tâm lũ các xã Điềm Thụy, Phú Bình, Tân Thành… tại tỉnh Thái Nguyên.

Bà Trương Thị Hoạt xúc động khi Ni trưởng Tâm Nguyệt ghé thăm căn nhà bị lũ xé nát, cuốn trôi hết tài sản ẢNH: PHAN HẬU

Chuyến xe chở Ni trưởng Tâm Nguyệt khởi hành từ Hà Nội đi trong màn mưa, sét sáng lòa nhưng càng đến gần vùng tâm lũ Thái Nguyên, bầu trời dần quang mây, tạnh ráo. Đến hộ gia đình bà Trương Thị Hoạt, xóm Đông, xã Điềm Thụy, trời không rơi thêm giọt mưa nào, chỉ còn nước mắt của bà Hoạt rơi trong tiếng khóc nức nở sau trận lũ.

Thông tin đến đoàn thiện nguyện, ông Nguyễn Viết Nam, Phó chủ tịch MTTQ VN xã Điềm Thụy, cho biết bà Hoạt là trường hợp đặc biệt khó khăn của địa phương. Bà mồ côi từ nhỏ, vừa là hộ nghèo, vừa là mẹ đơn thân lại thường xuyên đau ốm. Căn nhà cấp 4 mới bị bão giật đổ là mồ hôi, công sức sau bao năm làm việc, tích góp. Thương bà Hoạt sống một mình, các cháu tích góp được 10 triệu đồng biếu bà làm tiền tiết kiệm, phòng khi đau yếu phải mua thuốc. Nhưng lũ sông Cầu dâng cao đã xé nát ngôi nhà và cuốn trôi mất số tiền này, cùng toàn bộ tài sản. Cũng theo ông Nam, ngay sau trận lũ, địa phương kêu gọi hỗ trợ bà Hoạt, đến nay tổng số tiền được hơn 100 triệu đồng, và sẽ tiếp tục kêu gọi giúp bà dựng lại căn nhà mới. Thương gia cảnh đặc biệt khó khăn của bà Hoạt, Ni trưởng Tâm Nguyệt đã hỗ trợ 10 triệu đồng.

Đại diện Báo Thanh Niên cùng trao hỗ trợ người dân xã Điềm Thụy ẢNH: HOÀNG PHAN

Rời Điềm Thụy, đoàn thiện nguyện tiếp tục đến với các xã Tân Thành, Phú Bình, nơi có nhiều gia đình bị ngập lụt làm hư hỏng tài sản, hoa màu cũng mất trắng do ngâm trong lũ nhiều ngày. Ông Lý Văn Dũng, Trưởng thôn xóm Vực Giảng, xã Tân Thành, cho hay sau trận lụt bão Matmo nhiều hộ nghèo đã trắng tay. Toàn bộ cánh đồng lúa đang chín, chờ đến ngày thu hoạch bị nước nhấn chìm. "Nhiều hộ vừa là hộ nghèo, vừa mất hết diện tích trồng lúa, không còn gì. Thật may mắn khi được Ni trưởng Tâm Nguyệt từ TP.HCM ra tặng quà, động viên. Đối với những hộ nghèo ở đây, mỗi suất 5 triệu đồng có giá trị rất lớn, giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt", ông Dũng nói.

Ni trưởng Tâm Nguyệt chia sẻ về nỗi đau xót khi chứng kiến những cánh đồng lúa rộng lớn, những miền quê trù phú bị lũ vùi dập. Đi qua những ngày mưa lũ, nhiều bà con hốc hác, tiều tụy và có những gia đình vĩnh viễn mất đi người thân. "Bà con hãy dùng kinh phí này để mua tôn lợp nhà, mua lương thực nhưng cũng đừng quên dành lại ít tiền để mua sữa uống bồi bổ sức khỏe cho chính mình, sau lũ phải khỏe mạnh hơn, để làm lại từ đầu", Ni trưởng xúc động nói.

"G IA ĐÌNH NÊN TỰ HÀO KHI CÓ NGƯỜI CON ANH HÙNG"

Không chỉ hỗ trợ các gia đình thiệt hại trong mưa lũ, Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt trực tiếp đến chia buồn, thắp hương tri ân cô giáo Lý Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường THCS Cam Giá, bị lũ cuốn tử vong; thân nhân gia đình anh Phan Văn Thành, công an viên xã Thành Công, anh dũng hy sinh khi cứu 3 trẻ em thoát khỏi đuối nước.

Ni trưởng Tâm Nguyệt động viên chị Triệu Thị Quý, vợ công an viên Phan Văn Thành hy sinh khi cứu 3 em nhỏ ẢNH: PHAN HẬU

Nghẹn ngào khi thấy đoàn từ xa xôi tìm đến tận nhà thắp hương cho con trai, bà Nguyễn Thị Thảo, mẹ anh Thành, kể lại sáng 1.10, lũ từ thượng nguồn dồn về, cánh đồng trước nhà ngập mênh mông, nước chảy xiết. Vừa trải qua một đêm giúp dân sơ tán tài sản, Thành mới về nhà, chỉ kịp cởi bỏ quân phục thì nghe tiếng hô hoán kêu cứu có 3 cháu nhỏ đang bị đuối nước. Không chần chừ, anh lao xuống nước dìu được 2 cháu vào bờ. Đến cháu thứ 3, có thêm 2 người dân đang đi đánh cá đến hỗ trợ nhưng khi đưa được cháu vào thì anh bị chuột rút, kiệt sức, bị nước cuốn và ra đi vĩnh viễn. "Con tôi đã mãi mãi đi xa. Ba ngày con đi giúp dân chống lũ, mẹ không được gặp, giờ có gọi khản cổ cũng không được thấy con nữa rồi", bà Thảo rưng rưng chia sẻ với Ni trưởng Tâm Nguyệt.

Nghe câu chuyện anh Thành hy sinh, cứu sống 3 cháu nhỏ không phải là người thân ruột thịt, Ni trưởng Tâm Nguyệt ngậm ngùi xúc động, ôm vợ cùng 2 con thơ của anh vào lòng an ủi. Đặc biệt, chị Triệu Thị Quý, vợ anh Thành, đang mang bầu con thứ ba. Anh ra đi để lại nỗi đau, mất mát quá lớn cho gia đình và trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng đội, hàng xóm, láng giềng.

"Thành hy sinh để cứu lấy mạng sống của 3 cháu nhỏ là hành động đặc biệt dũng cảm. Trong hoàn cảnh ấy, không phải ai cũng sẵn sàng như thế. Gia đình mình nên tự hào vì sinh ra một người con anh hùng. Vợ con, các cháu hãy luôn tự hào về một người chồng, người cha dũng cảm", Ni trưởng Tâm Nguyệt động viên bố mẹ, vợ con anh Thành.

S Ự CHUNG TAY QUÝ BÁU

Ni trưởng Tâm Nguyệt đã đồng hành với Thanh Niên trong nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ trẻ em mồ côi, người nghèo, bệnh nhân ung thư, và đặc biệt là cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng mưa lũ, thiên tai. Trước đó, tháng 10.2024, chỉ vài ngày sau thảm họa lũ quét, sạt lở đất ở Làng Nủ (tỉnh Lào Cai), trong khi cơ quan chức năng đang dốc toàn lực tìm kiếm người mất tích, Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt đã trực tiếp đến Làng Nủ động viên, chia sẻ và hỗ trợ cho các hộ gia đình mất người thân, thiệt hại tài sản. Năm nay đã ngoài 70 tuổi, bà luôn tâm niệm "mỗi chuyến đi có thể là chuyến cuối cùng", không biết ngày mai ra sao nên Ni trưởng chắt chiu từng chuyến đi, làm thiện nguyện từ việc nhỏ đến việc lớn, không để bản thân còn băn khoăn, day dứt.

Ni trưởng Tâm Nguyệt trao tiền hỗ trợ cho các hộ dân xã Phú Bình ẢNH: PHAN HẬU

Ngay trong chuyến đi cứu trợ Thái Nguyên lần này, khi hay tin chùa Linh Sơn Thanh Nhàn (Hà Nội) nhiều năm nay nấu ăn miễn phí cho bệnh nhân ung thư, Ni trưởng cũng đã hỗ trợ 10 triệu đồng, chung tay cùng nhà chùa duy trì bếp ăn ý nghĩa này; hỗ trợ 20 triệu đồng cho chùa Hộ Lệnh (Thái Nguyên) để nấu ăn miễn phí cứu trợ đồng bào vùng mưa lũ tại Thái Nguyên.

Chuyến đi cứu trợ có sự chung tay quyên góp của cô Tâm An, chị Tuyết Mai, gia đình chú Hùng "mùng", Dương Vỵ và thầy trò nhóm họa sĩ "Những Mảnh Ghép" ủng hộ 40 triệu đồng… Tổng số tiền trao cứu trợ tại Thái Nguyên là 1,3 tỉ đồng.