Bạn đọc hỗ trợ người mẹ nghèo có 3 con bị u não hơn 70 triệu đồng

Chồng bà Hòa bị đa rễ thần kinh từ hơn 15 năm trước, đôi chân gần như tê liệt, phải sống nhờ vào khoản trợ cấp 750.000 đồng/tháng. Một mình bà xoay xở với đàn heo, bò và mấy sào ruộng nuôi 3 con ăn học. Bi kịch ập đến khi 2 con gái lần lượt mất vì u não vào năm 2023 và tháng 3.2025. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, vợ chồng bà lại đón thêm cú sốc khi anh Lưu Quang Trung (sinh năm 1990, con trai duy nhất) vừa phát hiện u não. Những ngày ở bệnh viện, bà vẫn ngày đêm chăm con và cầu nguyện mong có cách cứu con.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao số tiền bạn đọc ủng hộ đến mẹ con bà Phạm Thị Hòa Ảnh: Thanh Đông

Sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), anh Trung dần ổn định, được chuyển qua Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 để tiếp tục xạ trị.

Tại tòa soạn Báo Thanh Niên, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, đã trao số tiền bạn đọc ủng hộ giúp đỡ mẹ con bà Hòa. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng động viên bà giữ sức khỏe, mong anh Trung luôn lạc quan để chiến thắng bệnh tật, làm chỗ dựa cho cha mẹ sau này.

Bà Hòa xúc động: "Tôi xin cảm ơn Báo Thanh Niên, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ trong lúc gia đình kiệt quệ. Điều này không chỉ giúp con tôi có thêm cơ hội chữa trị, mà còn cho tôi niềm tin rằng giữa cuộc đời còn rất nhiều tấm lòng nhân ái. Ân tình này, tôi xin khắc sâu trong tim, dẫu cả đời cũng không quên được". Anh Lưu Quang Trung cũng bày tỏ số tiền này không chỉ giúp anh có thêm điều kiện điều trị mà còn tiếp thêm cho anh nghị lực để bước tiếp. "Tôi sẽ cố gắng lạc quan, kiên trì chữa bệnh, để một ngày khỏe mạnh trở lại còn phụng dưỡng cha mẹ già, báo đáp công sinh thành", anh chia sẻ.