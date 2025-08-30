Trao tiền bạn đọc giúp các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật

Báo Thanh Niên vừa trao đợt 3 số tiền 5.950.000 đồng bạn đọc giúp em Huỳnh Văn Cường - nhân vật trong bài Người mẹ nghèo khẩn cầu mọi người cứu con trai là sinh viên bị viêm phổi trên Thanh Nien Online ngày 17.12.2024 (đợt 1 và 2 đã trao 323.093.110 đồng). Tiếp nhận số tiền, bà Võ Thị Kim Phương, mẹ em Cường, rất xúc động, gửi lời tri ân bạn đọc Báo Thanh Niên thời gian qua đã quan tâm, động viên, hỗ trợ kinh phí giúp em Cường và gia đình chống chọi với bệnh tật (tuy nhiên do bệnh quá nặng, em đã qua đời vào tháng 1.2025).

Đại diện Báo Thanh Niên (phải) trao tiền cho bà Võ Thị Kim Phương ẢNH: BÙI CHIẾN

Bà Võ Thị Kim Phương (phải) làm thủ tục nhận tiền bạn đọc giúp đỡ ẢNH: BÙI CHIẾN

Ngoài ra, Báo Thanh Niên cũng trao số tiền 137.490.000 đồng (bằng hình thức chuyển khoản) bạn đọc giúp các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật đăng trên chuyên mục Lá lành đùm lá rách. Trong đó, chuyển 49.255.000 đồng giúp bà Phan Kim Lý - nhân vật trong bài Người mẹ nghèo chật vật tìm sự sống cho 2 con bị suy thận đăng ngày 30.7.2025; chuyển đợt 2 số tiền 13.550.000 đồng giúp 4 chị em Ngô Thị Kim Oanh - nhân vật trong bài Xót xa hoàn cảnh 4 em nhỏ mồ côi đăng ngày 24.12.2024 (đợt 1 đã chuyển 73.152.097 đồng); chuyển đợt 2 số tiền 13.310.000 đồng giúp cháu Trần Quỳnh Anh - nhân vật trong bài Bé gái 9 tuổi bị u xương cần giúp đỡ đăng ngày 7.1.2025 (đợt 1 đã chuyển 106.693.009 đồng); chuyển đợt 2 số tiền 18.195.000 đồng giúp cháu Đặng Ngọc Hà Tiên - nhân vật trong bài Con gái 12 tuổi chăm sóc cha bị bệnh tâm thần đăng ngày 11.3.2025 (đợt 1 đã chuyển 62.157.910 đồng); và chuyển 43.180.000 đồng giúp bà Ngô Thị Ngân - nhân vật trong bài Hoàn cảnh bi đát của nữ phụ hồ cần sự giúp đỡ đăng ngày 25.2.2025.