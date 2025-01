Bé gái 9 tuổi bị u xương cần giúp đỡ

Trong căn phòng trọ rộng chỉ vài chục mét vuông ở xã Cẩm Hà (TP.Hội An, Quảng Nam), cháu Trần Quỳnh Anh, 9 tuổi, quê ở xã Bình Quý (H.Thăng Bình), nằm thở mệt nhọc. Mẹ cháu là chị Nguyễn Thị Hương Giang (47 tuổi) cho biết sau một thời gian điều trị tại một bệnh viện trên địa bàn TP.Đà Nẵng, vì không có tiền nên gia đình đành xin cho con về lại căn phòng trọ để tiện chăm sóc.

Bị tàn tật 2 chân từ nhỏ nên chị Giang phải ngồi xe lăn. Năm 2018, vợ chồng chị dẫn con gái rời quê ở H.Thăng Bình xuống TP.Hội An thuê nhà trọ để mưu sinh. Chị xin làm nghề thêu cho một số cửa hàng trong phố cổ Hội An, chồng thì đi phụ hồ. Rủi thay, ít tháng sau người chồng không may qua đời vì đuối nước. Từ đó đến nay, mẹ con chị Giang nương tựa vào nhau, rau cháo qua ngày.

Không tiền chữa trị nên chị Giang đành đưa cháu Quỳnh Anh về nhà trọ ẢNH: NAM THỊNH

Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Hương Giang đang rất cần sự giúp đỡ của quý bạn đọc ẢNH: NAM THỊNH

Kể về đứa con bất hạnh, chị Giang cho biết từ một vết sưng ở chân do bị té khi đi học tại Trường tiểu học Lê Độ (TP.Hội An), cháu Quỳnh Anh sốt liên tục nhiều ngày không đỡ. Sau đó, chị đưa ra bệnh viện ở TP.Đà Nẵng kiểm tra thì phát hiện cháu bị bệnh u xương. Khi nghe bác sĩ thông báo, chị Giang như chết lặng. "Bác sĩ bảo muốn con sống thì phải cắt bỏ cả hai chân hoặc phẫu thuật để lắp xương nhân tạo, nhưng phải mất hàng trăm triệu đồng. Tôi muốn cứu con lắm nhưng đành bất lực, bởi số tiền lớn như vậy tôi biết tìm đâu ra", chị Giang nói trong nước mắt.

Chị Giang ôm con vào lòng mà không ngăn được nước mắt. Mỗi lần nhìn con, chị như đứt từng khúc ruột, sợ một ngày nào đó sẽ mất đi đứa con ngoan hiền này. "Cháu mới học lớp 4 thôi. Tôi bệnh tật từ nhỏ, giá như nỗi đau ấy để tôi gánh luôn thì nhẹ lòng biết bao. Con tôi quá nhỏ dại, còn tương lai, nhưng số phận nỡ trêu ngươi như vậy. Bệnh tật đã cướp đi tất cả rồi!", chị nghẹn ngào.

Từ ngày con mắc bệnh, tài sản nào ở quê có chút giá trị, chị Giang đều bán, rồi vay mượn thêm từ người thân, bạn bè để chạy chữa cho con. Bởi tâm nguyện duy nhất của chị là mong con gái sớm khỏe mạnh để cùng chị vượt qua những chông gai phía trước. Nhưng ở vào thời điểm này, người mẹ tàn tật 2 chân ấy đã kiệt quệ…