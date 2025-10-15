Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm

C Ứ ĂN NO, TIỀN TRẢ THÌ... TÙY

Bếp chay Mãn Tự đã hoạt động được 7 năm, do chị Đỗ Thị Ngọc Phượng (42 tuổi, ở TP.HCM) đảm trách. Mỗi ngày bếp phục vụ hơn 30 món chay, cung cấp từ 700 - 1.000 suất ăn vào ngày thường, hơn 3.000 suất vào ngày rằm, mùng một hằng tháng với thực đơn thay đổi mỗi ngày.

Bếp chay Mãn Tự rất thoáng đãng, sạch đẹp Ảnh: LA TƯỜNG VÂN

"Tôi quê Sóc Trăng (nay là TP.Cần Thơ), lên TP.HCM làm việc từ cuối năm 2008. Khoảng thời gian đó, tôi đã từng cảm nhận rất rõ cái đói khi không có gì ăn trong khoảng 2 ngày, nên hứa với lòng khi cuộc sống đỡ hơn, tôi sẽ mở một quán ăn thiện nguyện, bởi đâu đó ngoài kia vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc", chị Phượng chia sẻ về cái duyên mở bếp.

Từ sáng sớm, mọi người đã đến bếp chay Mãn Tự, tất bật chuẩn bị các món ăn. Hiện bếp có 8 nhân viên và dao động từ 15 - 20 tình nguyện viên, ai rảnh giờ nào thì ghé phụ giờ đó. Người nhặt rau, người lau chén dĩa, người nấu ăn…, ai cũng làm việc không nghỉ tay. 11 giờ trưa, các cô bán vé số, chú bảo vệ, anh xe ôm công nghệ, học sinh, sinh viên… bắt đầu đến quán, chọn cho mình món ăn ưa thích và dùng bữa rất ngon miệng. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, vui cười, khiến không khí trở nên cởi mở, gần gũi.

Bà Lý Thị Đẹp, trước là giáo viên Trường Tiểu học Hồ Thị Kỷ (P.Vườn Lài, TP.HCM), bị u phổi, hở van tim, là "khách ruột" của bếp ăn Mãn Tự hơn 1 năm nay. Bà chia sẻ: "Ở đây, cô Phượng nấu ăn rất chất lượng, tôi ăn thấy ngon lắm, ở nhà nhiều khi không dám nấu một bữa ăn như vậy. Tôi bị bệnh, phải vay mượn tiền để điều trị, nên ăn uống dè xẻn. Nhờ có bếp Mãn Tự mà tôi được ăn uống ngon miệng, đủ chất".

Khách dùng bữa xong có thể trả tiền tùy tâm vào thùng công đức Ảnh: LA TƯỜNG VÂN

Công việc vất vả nhưng thấy mọi người no bụng là chị Phượng quên hết mệt nhọc. Chị tâm sự: "Mỗi ngày đều là ngày hạnh phúc với tôi vì giúp đỡ được nhiều người. Bà con tới ăn xong, lâu lâu quay lại ủng hộ. Có những bạn sinh viên sau khi ra trường là thạc sĩ nhưng vẫn nhớ đến quán, dù kinh tế chưa vững nhưng thỉnh thoảng vẫn mua đường, dầu ăn đến ủng hộ, động viên tôi ráng duy trì quán để sinh viên đến ăn, vì nhiều bạn gia đình còn khó khăn. Nhiều gia đình rơi vào nợ nần, không có tiền ăn, nên cả nhà qua đây dùng bữa, khi kinh tế ổn định hơn, họ tới cảm ơn. Đôi khi có những bệnh nhân đến bếp chay ăn để dành tiền chữa bệnh, người ta khỏi bệnh là mình vui. Hầu như mỗi ngày mình đều có niềm vui từ bếp".

Sau khi ăn no, ai muốn trả tiền thì bỏ vào thùng công đức đặt tại bếp. "Ai có nhiều trả nhiều, ai có ít trả ít, không có cũng không sao. Mình làm vậy, bà con sẽ thấy thoải mái, không mặc cảm, tự ti như là dùng cơm miễn phí", chị Phượng nói.

M ONG BẾP DUY TRÌ LÂU DÀI

Thời gian gần đây, bếp chay Mãn Tự gặp chút khó khăn về kinh phí nên có lên mạng xã hội kêu gọi nhà hảo tâm đồng hành. Chị Phượng cho biết: "Thời gian đầu mọi chi phí đều từ tiền túi của mình và gia đình. Sau này thì bếp nhận được sự đồng hành của nhiều cá nhân, đơn vị. Tuy vậy, thời gian gần đây kinh phí cũng eo hẹp, mình rất lo quán không duy trì được".

Chị Trần Thị Mộng Thoa (44 tuổi, làm việc tại TP.HCM), một tình nguyện viên của bếp, chia sẻ: "Sau những giờ làm việc tại công ty, có thời gian rảnh là tôi đến bếp để phụ việc. Đây là niềm vui mỗi ngày của tôi vì thấy mình đóng góp được chút ít cho xã hội. Nhiều người cuộc sống còn khó khăn nên tôi mong bếp sẽ duy trì lâu dài, giúp được nhiều người hơn".

Sau những giờ phút mưu sinh vất vả, bước vào bếp chay Mãn Tự, vừa dùng bữa vừa trò chuyện, nói cười rôm rả, bao mỏi mệt như tan biến. Có lẽ vì vậy mà nhiều cô chú, anh chị coi bếp như mái nhà thứ 2 của mình. Mong rằng bếp buffet này sẽ duy trì dài lâu để làm ấm lòng nhiều bà con khó khăn.