Hội yến Diêu Trì Cung: Bếp chay nấu 10 tấn gạo phục vụ hàng ngàn người dự đại lễ

Những ngày này, không khí bếp ăn ở Tòa thánh Tây Ninh nhộn nhịp hơn bao giờ hết, mỗi người một việc, ai nấy đều nhiệt tình góp sức vào đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025 lớn nhất năm của đạo Cao Đài.

Ngày từ ngày 4.10 (tức ngày 13 tháng 8 âm lịch), khách hành hương đến Tòa thánh Tây Ninh bắt đầu tăng cao. Vậy nên bếp chay tại đây cũng từ đó tăng cường nấu nướng để phục vụ miễn phí khách thập phương.

Ở sảnh chính của nhà ăn tòa thánh có hàng trăm chiếc bàn. Dù mới sáng sớm hoặc chiều tối muộn, những khách hành hương đã có mặt đông đúc. Bên trong bếp, hàng trăm người đủ mọi lứa tuổi, giới tính cùng chung tay tham gia chế biến các món chay.

Mỗi ngày, có hàng chục ngàn suất cơm chay được chuẩn bị. Thực đơn phong phú, có cơm, canh, rau xào, các món chay chế biến cầu kỳ từ đậu, nấm, rau củ… và được bày biện chu đáo. Những khay cơm khổng lồ chứa cả tạ gạo, hoặc những khay rau xanh đầy ắp liên tục được đưa ra phục vụ, đảm bảo khách hành hương đều có bữa ăn no, ngon.

Hàng trăm người từ khắp nơi đến bếp chay của Tòa thánh Tây Ninh cùng chung tay nấu ăn ẢNH: PHẠM HỮU

Tại đây được chia ra nhiều công đoạn, mỗi công đoạn phụ trách chế biến các món ăn khác nhau ẢNH: PHẠM HỮU

Nguyên liệu chính để nấu các món chay là rau, củ, quả... được người dân khắp nơi mang đến tặng ẢNH: PHẠM HỮU

Trong gian bếp chính, các đầu bếp túc trực bên bếp lửa từ sáng đến đêm ẢNH: PHẠM HỮU

Giáo sư Hương Thanh (tức bà Võ Thị Thanh), người đứng đầu Phóng Lương Diện thuộc Tòa thánh Tây Ninh cho biết, tại đây, trong những ngày bình thường, bếp ăn luôn nấu phục vụ miễn phí cho khoảng 200 - 300 người, bao gồm chức sắc và người làm công quả.

Tuy nhiên, thời điểm những ngày đại lễ, quy mô bếp ăn càng "khủng" hơn do lượng người đổ về càng đông. Ước tính, số lượng lên đến hơn 10 ngàn người đến dùng bữa. Để phục vụ số lượng thực khách khổng lồ này, bếp đã phải hoạt động liên tục không ngừng nghỉ từ sáng sớm đến khoảng 20 giờ.

Trong 3 ngày chính của đại lễ, ước tính nơi đây sẽ nấu đến 10 tấn gạo cùng hàng trăm ký nguyên liệu khác như: 400 kg bột ngọt, 450 lít dầu và 500 kg đường. Còn rau củ chủ yếu là do người dân mang đến tặng với số lượng lên tới khoảng 5 - 10 tấn. Điểm đặc biệt nhất là toàn bộ công việc đều được thực hiện bởi những người tự nguyện, không thuê mướn bất kỳ ai.

Giáo sư Hương Thanh chia sẻ thêm, bếp ăn có nhiều khâu như nấu cơm, làm bánh mì, gọt và rửa rau củ. Nhờ vậy mới làm ra đủ món chay đa dạng như: mắm Thái, tương hột kho, kho quẹt, trà bí đao, dưa leo, đậu hũ chiên… và nhiều món khác.

Anh Võ Minh Hiếu (ở Tây Ninh) cho biết mỗi năm đều đến đây để phụ nấu ăn, phục vụ khách phương xa. "Tôi quan niệm nhín chút thời gian trong năm để đến đây phụ giúp, làm chút công quả vậy thôi", anh Hiếu bày tỏ ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiệm vụ của anh Hiếu (bên trái) tại bếp xào và nấu canh ẢNH: PHẠM HỮU

Trong 3 ngày chính của đại lễ, thực đơn ngày liên tục được thay đổi. Tuy nhiên, các món ngon nhất sẽ được phục vụ vào ngày 14 và 15 tháng 8 âm lịch ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực nhà ăn lúc nào cũng chật kín khách thập phương ẢNH: PHẠM HỮU

Các món chay được bày biện khá công phu, chỉn chu ẢNH: PHẠM HỮU