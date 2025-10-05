Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Hội yến Diêu Trì Cung 2025: Người hành hương trải bạt giữ chỗ đẹp chờ đại lễ

Phạm Hữu
Phạm Hữu
05/10/2025 12:21 GMT+7

Sáng 5.10, dòng người hành hương từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước đã đổ về Tòa thánh Tây Ninh để tham dự Hội yến Diêu Trì Cung 2025. Nhiều người đến sớm trải bạt ngủ nghỉ trên vỉa hè chờ đại lễ.

Ngay từ sáng sớm, khu vực trước cổng chính và các trục đường dẫn vào nội ô tòa thánh bắt đầu chật kín người đến dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025. Bên ngoài, từng đoàn xe khách, xe ô tô gia đình, xe máy nối đuôi nhau, tạo nên khung cảnh náo nhiệt trước lễ chính. Dòng người đi bộ, người mang lễ vật cùng tiến về tòa thánh để chiêm bái và hành lễ. Ngay sau đó, "biển người" lại tiếp tục tiến về khuôn viên tòa Báo Ân Từ để tham quan các quầy cúng của nhiều họ đạo.

Trong dòng người tấp nập, nhiều tín đồ mặc áo dài trắng truyền thống cùng tiến vào bên trong tòa thánh để hành lễ. 

Trên vỉa hè các con đường nội ô tòa thánh, nhiều người căng bạt, dựng liều ngồi chờ, ngủ nghỉ đến giờ hành đại lễ.

Bà Tô Thị Sương (69 tuổi, quê Vĩnh Long) cho biết, đã có mặt ở Tòa thánh Tây Ninh hôm 3.6. Bà Sương đi cùng đoàn 30 người với họ đạo ở tỉnh Vĩnh Long để đến đây. Mọi người chia mỗi hướng và tự tìm chỗ nghỉ chân. Riêng bà Sương cùng bạn tìm được chỗ ngủ tối qua dưới mái hiên của Hiệp Thiên Đài. Đến sáng, bà Sương quay trở lại tòa thánh để theo dõi việc cử hành các nghi thức cúng rồi trở về nơi nghỉ ngơi.

Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025: Người hành hương ồ ạt đến Toà Thánh - Ảnh 1.

Từ sáng sớm, các tín đồ và khách thập phương ồ ạt tiến vào nội ô Tòa thánh Tây Ninh

ẢNH: PHẠM HỮU

Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025: Người hành hương ồ ạt đến Toà Thánh - Ảnh 2.

Gia đình với nhiều thế hệ theo đạo Cao Đài hành hương về tòa thánh

ẢNH: PHẠM HỮU

Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025: Người hành hương ồ ạt đến Toà Thánh - Ảnh 3.

Khu vực phía trước tòa thánh đông nghẹt người. Tín đồ chờ đợi, xếp hàng vào hành lễ

ẢNH: PHẠM HỮU

Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025: Người hành hương ồ ạt đến Toà Thánh - Ảnh 4.

Bên trong tòa thánh

ẢNH: PHẠM HỮU

Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025: Người hành hương ồ ạt đến Toà Thánh - Ảnh 5.

Dọc đường đi trong nội ô tòa thánh, một số người hành lễ ngay trên vỉa hè

ẢNH: PHẠM HỮU

"Tôi đi hành hương như vầy được mấy chục năm rồi. Năm nào tôi cũng đi. Mà mỗi lần sắp tới lễ tôi đều nôn nao lắm. Có khi tôi chuẩn bị hành lý trước cả tháng để mong được đi như vầy", bà Sương chia sẻ.

Dự kiến lượng tín đồ và du khách đổ về Tòa thánh Tây Ninh trong hôm nay 5.10 sẽ tăng cao, có thể lên đến hàng chục nghìn lượt trước khi lễ chính vào ngày mai 6.10 (rằm tháng 8 âm lịch) bắt đầu.

Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025 của đạo Cao Đài sẽ diễn ra rằm tháng 8 âm lịch tại Tòa thánh Tây Ninh. Đây là sự kiện tâm linh lớn nhất trong năm của đạo Cao Đài, dự kiến thu hút hàng trăm nghìn lượt tín đồ và du khách từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước về tham dự.

Lễ hội năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đạo Cao Đài đang tiến tới cột mốc 100 năm thành lập vào năm 2026.

Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025: Người hành hương ồ ạt đến Toà Thánh - Ảnh 6.

Mặc dù khâu trang trí chưa hoàn thiện nhưng ở khu vực khuôn viên tòa Báo Ân Từ đã chật kín người

ẢNH: PHẠM HỮU

Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025: Người hành hương ồ ạt đến Toà Thánh - Ảnh 7.

Bên trong tòa Báo Ân Từ đông đúc tín đồ hành lễ

ẢNH: PHẠM HỮU

Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025: Người hành hương ồ ạt đến Toà Thánh - Ảnh 8.

Nhiều người phát tâm mang nước đến phát miễn phí cho khách hành hương

ẢNH: PHẠM HỮU

Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025: Người hành hương ồ ạt đến Toà Thánh - Ảnh 9.

Nhiều người đến từ sớm, trải bạt giữ chỗ đẹp trên vỉa hè xung quanh khu vực tòa thánh

ẢNH: PHẠM HỮU

Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025: Người hành hương ồ ạt đến Toà Thánh - Ảnh 10.

Bà Tô Thị Sương (thứ 2, từ phải qua) có hàng chục năm hành hương về tòa thánh. Năm nay bà cũng đến trước vài ngày và dự định sẽ ở lại cho đến hết đại lễ mới về

ẢNH: PHẠM HỮU

 

Khám phá thêm chủ đề

