Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025 ở Tòa thánh Tây Ninh: Rực rỡ hoa trái dâng Mẫu

Mỗi dịp đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung tại Tòa thánh Tây Ninh, hàng ngàn tín đồ khắp nơi lại có dịp chiêm ngưỡng không gian rực rỡ sắc màu của lễ hội trang trí hoa và trái cây. Đây được xem là phần đặc sắc của đại lễ, thể hiện tinh thần tôn vinh Mẫu Diêu Trì và lòng thành kính các tín đồ họ đạo Cao Đài khắp mọi nơi.

Năm nay, đại lễ cũng lại xuất hiện hàng trăm loại hoa tươi cùng trái cây bốn mùa được kết thành những mâm quả, giàn hoa, mô hình rồng, phượng, sen, hạc… công phu và tinh xảo. Mỗi tác phẩm đều gửi gắm ước vọng an lành, cộng đồng hòa hợp trong dịp 100 thành lập đạo Cao Đài.

Bên trong khuôn viên tòa Báo Ân Từ, có hơn 100 gian hàng trưng bày của các họ đạo đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước. Các gian được bài trí lộng lẫy, bắt mắt. Mỗi mâm cúng bao gồm trái cây, bánh, hoa được các họ đạo gọi là mâm lộc để thể hiện lòng thành, biết ơn. Sau đó, mâm được chọn sẽ dùng để hiến lễ cho Đức Mẹ đạo Cao Đài.

Đặc biệt mọi khâu trang trí đều do chính các họ đạo và tín đồ đảm trách, từ khâu chọn hoa, sắp xếp màu sắc đến tạo hình nghệ thuật. Không chỉ phô diễn sự khéo léo, sáng tạo, các gian trưng bày còn mang đậm dấu ấn văn hóa vùng miền, tình thành như mâm trái cây Nam bộ với xoài, cam, quýt hay những chùm hoa sen, tạo hình rồng - phụng truyền thống. Vào những ngày cao điểm của đại lễ, hàng ngàn người đổ về tòa thánh chiêm bái, thưởng lãm, tạo nên không khí náo nhiệt nhưng vẫn trang nghiêm.

Chiều tối 4.10, hàng trăm họ đạo từ khắp các tỉnh thành đã tề tựu về Tòa thánh Tây Ninh, thực hiện việc bài trí quầy hoa, trái cây ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng trăm loài hoa, và trái cây ở khắp các vùng miền, mỗi năm một lần được bày biện bên trong khuôn viên tòa Báo Ân Từ ẢNH: PHẠM HỮU

Các họ đạo bài trí công phu, đẹp mắt với hàng trăm loại hoa, cây trái từ chính vùng miền của mình mang đến. Tại Ban đại diện tỉnh Vĩnh Long và các họ đạo bài trí những loại trái cây đặc sắc được mang từ quê ẢNH: PHẠM HỮU

Có mặt từ nhiều ngày trước khi lễ hội chính thức diễn ra, anh Nguyễn Duy Linh (quê Vĩnh Long) cho biết đến Toà thánh Tây Ninh sớm để cùng các tín đồ trong họ đạo chuẩn bị trang trí tốt nhất cho gian hàng. Đến ngày 13 tháng 8 âm lịch, anh cùng các tín đồ trong họ đạo bắt đầu trang trí.

Trong gian họ đạo của anh Linh năm nay chọn hoa lan làm chủ đạo, phần nền gồm nhiều loại hoa khác nhau. Tổng mức đầu tư lên đến hàng chục triệu đồng.

Trong khi đó, ông Trần Văn Mẫn, họ đạo phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh cũng đã có mặt tại Tòa thánh Tây Ninh từ thứ sáu. Đến sáng 4.10, ông cùng nhiều tín đồ mới bắt đầu cắm hoa, trang trí gian trưng bày của họ đạo mình. Đến chiều, công việc gần như đã hoàn tất để kịp cho ngày trưng bày chính 14 và 15 tháng 8 âm lịch.

"Tất cả công sức, tiền của để trang trí gian cúng này đều từ sự đóng góp của các tín đồ trong họ đạo. Chúng tôi muốn làm mọi thứ đẹp nhất, hay nhất để được dâng cúng lên Mẫu", ông Mẫn cho hay.

Ông Trần Văn Mẫn, họ đạo phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh, chỉnh sửa và tưới hoa. Đây là công đoạn cuối cùng sau khi họ đạo của ông hoàn tất khâu trang trí ẢNH: PHẠM HỮU

Một số họ đạo chọn trang trí rồng - phụng bằng các loại cây trái truyền thống như: ớt, cau, lá dứa, tỏi ẢNH: PHẠM HỮU

Rồng được tạo hình đẹp mắt, đối xứng nằm trước gian thờ ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, một số họ đạo tạo hình các loại linh vật khác như lân, quy... chuyển động theo nhịp ẢNH: PHẠM HỮU

Anh Nguyễn Duy Linh túc trực cắm hoa từ chiều đến tận khuya để kịp tiến độ hoàn thiện vào sáng 5.10 ẢNH: PHẠM HỮU

Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025 của đạo Cao Đài sẽ diễn ra vào ngày 6.10 tới, tức rằm tháng 8 âm lịch, tại Tòa thánh Tây Ninh. Đây là sự kiện tâm linh lớn nhất trong năm của đạo Cao Đài, dự kiến thu hút hàng trăm nghìn lượt tín đồ và du khách từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước về tham dự.

Lễ hội năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đạo Cao Đài đang tiến tới cột mốc 100 năm thành lập vào năm 2026.

Công tác chuẩn bị của Tòa thánh Tây Ninh cho đại lễ đã bắt đầu được triển khai từ tháng 9. Tại khuôn viên tòa thánh, hàng trăm rạp bạt, khu nghỉ tạm và bếp tập thể đã được dựng lên để phục vụ lượng lớn tín đồ hành hương.

Trong ngày chính lễ 6.10, chương trình bắt đầu từ 0 giờ với nghi thức cúng Tiểu Đàn tại nội ô Tòa Thánh. Đến 12 giờ là lễ cúng Đàn Phật Mẫu - một trong những nghi lễ trọng thể nhất trong dịp này. Vào lúc 18 giờ 30, tại sân lễ trung tâm sẽ diễn ra màn biểu diễn nghệ thuật với hiệu ứng ánh sáng kết hợp hình tượng bốn linh vật Long, Lân, Quy, Phụng. Lễ chính được cử hành vào lúc 22 giờ.

Ngoài các nghi lễ truyền thống, lễ hội còn có các hoạt động như múa phụng, rước lễ phẩm, diễu hành đội nhạc, trưng bày lễ vật và giao lưu văn hóa tín ngưỡng giữa các họ đạo. Các nghi thức được tổ chức trang nghiêm, đồng thời mang đậm bản sắc văn hóa Cao Đài.

Họ đạo Hội thánh tỉnh Đắk Lắk mang sầu riêng, bơ, cà phê đến để trang trí cúng ẢNH: PHẠM HỮU

Họ đạo tỉnh Đồng Tháp mang các loại trái cây truyền thống như: xoài cát, quýt, bưởi... ẢNH: PHẠM HỮU