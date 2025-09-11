Chuyện tử tế: Cắt tóc thanh toán bằng nụ cười

T RAO YÊU THƯƠNG

Chủ tiệm tóc Shine Men là anh Phạm Nhật Phương (33 tuổi, ngụ P.Tân Thành, Cà Mau - trước đây là P.5, TP.Cà Mau, Cà Mau). Trong 6 năm theo nghề, anh đã có 5 năm gắn bó với hoạt động cắt tóc miễn phí.

Anh Phương (đứng) cắt tóc cho người khó khăn ẢNH: DUY TÂN

Anh Phương kể những ngày đầu triển khai hoạt động chỉ có 3 người. Cả 3 đều đi xe máy, phía sau chở vài ghế nhựa, rong ruổi khắp trung tâm Cà Mau tìm người cần cắt tóc. Do ít người biết đến nên ban đầu rất vắng khách. Thế nhưng, nhờ sự tận tâm và tử tế, tiếng lành dần lan xa qua lời truyền miệng của bà con, lượng khách ngày càng đông.

Cứ khoảng 20 ngày, nhóm thiện nguyện lại chuẩn bị dụng cụ, khăn trùm, lược, kéo… ra quân cắt tóc miễn phí cho người dân. Để không ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của tiệm, nhóm thiện nguyện chia thành 2 đội, mỗi đội từ 7 - 10 người, thay phiên nhau thực hiện các chuyến đi. Địa điểm phục vụ rất đa dạng, từ cổng chùa, bệnh viện, Làng trẻ SOS đến bến xe… Gần đây, nhờ kết nối với các nhóm thiện nguyện khác, phạm vi hoạt động của nhóm anh Phương mở rộng đến các vùng sâu, vùng xa. "Với những điểm cố định, khoảng 20 ngày, chúng tôi quay lại cắt tóc một lần. Mỗi buổi như vậy phục vụ khoảng 30 - 50 người. Kiểu tóc và cách phục vụ cũng giống như trong tiệm, nghĩa là cắt, tạo kiểu theo ý khách. Chỉ khác là… không có tiền mặt, không quẹt thẻ, chỉ cần nụ cười là đủ rồi", anh Phương chia sẻ.

Không ít lần, nhóm đến tận giường bệnh phục vụ người cao tuổi, bệnh nhân đi lại khó khăn. Từng đường kéo đều tỉ mỉ, ân cần, và điều quan trọng là sự sẻ chia, là cảm giác được lắng nghe và tấm lòng chăm sóc những hoàn cảnh yếu thế.

N UÔI DƯỠNG NGHỀ NGHIỆP BẰNG TÂM

Với anh Phương, làm từ thiện không chỉ là cho đi, mà còn là cách nuôi dưỡng nghề nghiệp bằng tâm. "Vừa kiếm tiền từ nghề, vừa kiếm phước từ nghề. Nhìn bà con vui vẻ, mái tóc gọn gàng là mình thấy ấm lòng rồi. Đó cũng là cách giúp anh em trong tiệm rèn tay nghề và đặt cái tâm vào từng đường kéo", anh Phương tâm sự.

Anh Phương trao quà cho học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa ẢNH: DUY TÂN

Ngoài các thợ lành nghề, nhiều bạn trẻ đang học nghề tại tiệm Shine Men cũng hào hứng tham gia. "Lúc đầu chỉ có vài người tự nguyện, giờ thì ai cũng muốn được góp sức cho hoạt động thiện nguyện này", anh Phương cho biết.

Anh Huỳnh Gia Huy, thành viên trong nhóm, chia sẻ: "Tôi làm việc tại tiệm đã hơn một năm và biết đến hoạt động cắt tóc 0 đồng do anh Phương khởi xướng ở nhiều địa điểm. Thấy ý nghĩa nên tôi xin tham gia. Mỗi chuyến đi vừa giúp các bạn mới vào nghề rèn luyện tay nghề, vừa cảm nhận rõ niềm vui khi làm được việc có ích cho cộng đồng".

Bà Tô Thị Ba (60 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) sau khi được cắt tóc như ý liền dúi ít tiền vào tay người thợ trẻ để "uống nước", nhưng anh thợ nhất mực từ chối. "Đây là lần đầu tôi được cắt tóc miễn phí. Mấy cháu làm kỹ lắm, còn hỏi han, chỉnh sửa nếu chưa ưng ý. Trẻ mà có tâm, biết nghĩ cho người lớn tuổi, tôi thấy quý lắm", bà Ba nói với ánh mắt rạng ngời.

Em Phạm Minh Bảo (15 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) chia sẻ: "Đến đây, tụi con được cắt tóc miễn phí, lại còn được các cô chú tạo kiểu rất đẹp. Chỉ cần trả bằng một nụ cười thôi. Tụi con rất quý mến các cô chú vì đã tận tình hớt tóc đẹp cho tụi con".