Thời sự

Mưa lớn gây sạt lở, cấm lưu thông trên tuyến huyết mạch nối trung tâm TP.Huế - A Lưới

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
29/10/2025 20:10 GMT+7

Lực lượng chức năng đã chốt chặn, tạm cấm lưu thông trên QL49, tuyến huyết mạch nối trung tâm TP.Huế - A Lưới.

Chiều tối nay 29.10, thông tin từ Công an xã A Lưới 3 (TP.Huế) cho biết do mưa lớn gây sạt lở trên QL49, tuyến huyết mạch nối trung tâm TP.Huế - A Lưới nên đơn vị đã cử lực lượng chốt chặn, tạm ngăn không cho phương tiện lưu thông.

Theo thông báo của Công an xã A Lưới 3, hiện nay tình hình mưa lớn trên địa bàn gây ngập úng, sạt lở trên các tuyến đường, trong đó có QL49.

Để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông trên QL49 từ các xã A Lưới đi trung tâm TP.Huế và ngược lại, bắt đầu từ 16 giờ 30 chiều nay 29.10, Công an xã A Lưới 3 chốt chặn, tạm dừng lưu thông trên tuyến QL49 tại ngã ba Bốt Đỏ cho đến khi có thông báo lại.

Do ảnh hưởng mưa lớn, khoảng 15 giờ chiều nay 29.10, tại Km51+250 (đèo Kim Quy thuộc QL9) bị sạt lở taluy dương khiến khối lượng lớn đất đá tràn ra mặt đường gây ách tắc giao thông.

Mưa lớn gây sạt lở, cấm đường tuyến huyết mạch nối trung tâm TP.Huế - A Lưới - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng chốt chặn ngay tại ngã ba Bốt Đỏ dẫn về QL49

ẢNH: S.X

Trong khi đó, nhiều người dân A Lưới đi trên QL49 về trung tâm TP.Huế cho biết, tuyến đường qua khu vực Bình Điền đang bị ngập sâu do nước lũ từ thượng nguồn khiến nhiều phương tiện không thể lưu thông.

QL49 vừa được thông tuyến vào trưa hôm qua (28.10) sau khi lực lượng chức năng xúc khối lượng lớn đất đá tại Km48+700 thuộc đèo Kim Quy.

Cũng do mưa lũ, trước đó, QL49 bị ngập tại cầu Liên Bằng khoảng 0,6 m, tại Km29 - Km32 ngập sâu gần 2 m.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1, cho hay tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn xã nối với các xã vùng cao thuộc tỉnh Quảng Trị đang an toàn.

Tuy nhiên, theo thông tin ông Hải nắm được, tuyến đường Hồ Chí Minh ở phía tỉnh Quảng Trị bị sạt lở vào sáng 29.10 hiện vẫn khắc phục chưa xong. Do vậy, các tuyến đường từ các xã A Lưới đi trung tâm TP.Huế và Quảng Trị tạm thời bị gián đoạn.

Mưa lớn gây sạt lở, cấm đường tuyến huyết mạch nối trung tâm TP.Huế - A Lưới - Ảnh 2.

Sạt lở trên đèo Kim Quy tại Km51+250 QL49 vào chiều 29.10

ẢNH: S.X

Trong khi đó, tuyến đường Hồ Chí Minh nối các xã A Lưới qua các xã thuộc tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP.Đà Nẵng) cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở. Người dân địa phương cho biết, tuyến này đặc biệt nguy hiểm khi mưa lớn. Vì vậy, các tài xế không nên di chuyển, nhất là khu vực này đi qua khu vực rừng núi rẻo lánh, không có khu dân cư.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Huế, từ 19 giờ ngày 28.10 đến 18 giờ ngày 29.10, tại vùng cao A Lưới ghi nhận lượng mưa rất lớn. Tại xã A Lưới 5, lượng mưa đo được hơn 278 mm, tại xã A Lưới 3 ghi nhận lượng mưa gần 211 mm. Các xã A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 4 có mưa từ hơn 140 – 190 mm.

