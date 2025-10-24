Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.Huế: Xói lở nghiêm trọng quốc lộ 49 dọc sông Hương

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
24/10/2025 14:51 GMT+7

Mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến một đoạn tại quốc lộ 49 dọc bờ sông Hương thuộc P.Thủy Xuân (TP.Huế) bị xói lở nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã rào chắn, cắm bảng để cảnh báo phương tiện.

Chiều 24.10, lực lượng chức năng TP.Huế đã phối hợp các đơn vị liên quan rào chắn, gia cố tạm thời điểm xói lở bờ sông trên quốc lộ 49.

TP.Huế: Xói lở nghiêm trọng QL49 dọc sông Hương- Ảnh 1.

Hiện trường điểm xói lở trên quốc lộ 49

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ghi nhận của PV Thanh Niên, tại Km23+800 quốc lộ 49 đoạn từ Chầm đến cầu Tuần bị sạt lở taluy âm ra phía bờ sông Hương; nước ăn sâu vào móng đường, tạo thành hố sâu, rộng khoảng 5 m.

Lực lượng chức năng đã gia cố tạm thời bằng bao cát, phủ bạt; đồng thời giăng dây, cắm bảng cảnh báo, hướng dẫn các phương tiện lưu thông 1 làn đường.

Quốc lộ 49 là tuyến huyết mạch kết nối khu vực trung tâm TP.Huế với các xã miền núi A Lưới, tuyến tránh Huế (quốc lộ 1) và cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cửa khẩu biên giới Lào, hằng ngày có rất nhiều phương tiện lưu thông qua đây, trong đó nhiều xe vận tải lớn.

TP.Huế: Xói lở nghiêm trọng QL49 dọc sông Hương- Ảnh 2.

Tuyến đường có nhiều phương tiện qua lại

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Lê Vĩnh (57 tuổi, người dân sống gần đó) cho biết mưa lớn đêm qua 23.10 đã khiến vị trí này xói lở. Theo ông Vĩnh, nhiều năm trước, vị trí này có nhiều tàu thuyền khai thác cát trái phép thường xuyên hoạt động trên sông, có thể là nguyên nhân gây ra xói lở.

"Sống gần đây nên tôi rất lo, có nhiều đêm mưa to không ngủ được. Nhưng nhà mình ở đây, công việc ở đây thì phải ở thôi chứ biết sao giờ?", ông Vĩnh nói.

TP.Huế: Xói lở nghiêm trọng QL49 dọc sông Hương- Ảnh 3.

Gia cố tạm thời điểm sạt lở

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trước đó, do ảnh hưởng liên tiếp các đợt thiên tai trong tháng 8, 9 và bão Fengshen (bão số 12), nhiều nơi tại TP.Huế cũng bị sạt lở, xâm thực bờ biển nghiêm trọng.

Tại tuyến đường ven biển Vinh Hiền đoạn qua xã Phú Lộc, sạt lở cũng ăn sâu vào tuyến đường bộ ven biển trên 2 m. Lực lượng chức năng đã đặt các bảng báo nguy hiểm tại tuyến đường này.

Tại địa bàn xã Khe Tre cũng ghi nhận một số điểm sạt lở đất. Ngã rẽ từ đường cao tốc vào trung tâm xã Khe Tre xảy ra sạt lở mái taluy dương. Địa phương đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh triển khai phương án xử lý, đồng thời ngăn phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này.

TP.Huế: Xói lở nghiêm trọng QL49 dọc sông Hương- Ảnh 4.

Mưa lớn khiến bờ biển ở Huế bị xâm thực

ẢNH: BÌNH THIÊN

Đáng chú ý, trong đợt mưa lớn này, tại bờ biển tại P.Thuận An tiếp tục bị xói lở. Cụ thể, đoạn qua tổ dân phố Hòa Duân tiếp tục bị sạt lở rất nặng với chiều dài 1 km. Bờ biển xâm thực sâu vào đất liền từ 50 - 70 m, ảnh hưởng công trình hạ tầng thiết yếu, dịch vụ du lịch và nguy cơ mở cửa biển mới. Đoạn bờ biển qua xã Vinh Lộc dài 2 km cũng xuất hiện tình trạng bờ biển bị xâm thực, có nơi đã ăn sâu vào đất liền từ 10 - 30 m.

