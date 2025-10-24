Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.Huế: Taxi bị nước lũ cuốn trôi, tài xế và hành khách kịp thoát hiểm

Lê Hoài Nhân
24/10/2025 10:26 GMT+7

Khi đang gặp sự cố trên đường bị ngập, một taxi bị dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuốn trôi, tài xế và hành khách đã kịp thoát ra ngoài an toàn.

Sáng 24.10, lãnh đạo UBND P.Thủy Xuân, TP.Huế cho biết tối qua 23.10 cho đến sáng nay 24.10 lực lượng chức địa phương đang nỗ lực tìm kiếm chiếc taxi bị nước lũ cuốn trôi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ tối qua 23.10, anh Nguyễn Cao Thắng (43 tuổi, trú tại TP.Huế) lái taxi BS 75E-00.857 chở 1 hành khách nam đi từ đường Đồng Khởi đến số 109 Minh Mạng, khi đến khu vực cầu Hồng Khê, kiệt 106 đường Minh Mạng (P.Thủy Xuân) thì xe hỏng máy. Trong lúc đang tìm cách xử lý xe, trời có mưa to, nước thượng nguồn đổ về, lũ dâng nhanh.

- Ảnh 1.

Một số tuyến đường ở P.Thủy Xuân bị ngập đã được lực lượng chức năng rào chắn

ẢNH: BÌNH THIÊN

Thấy vậy, anh Thắng và hành khách đã nhanh chóng thoát ra ngoài, sau đó chiếc xe bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Nhận được tin báo, UBND P.Thủy Xuân đã huy động lực lượng tìm kiếm phương tiện bị nạn. Đến 9 giờ sáng nay 24.10 vẫn chưa tìm thấy chiếc xe.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND P.Thủy Xuân, vị trí xảy ra sự việc thuộc điểm thấp trũng, thường được UBND phường lập gác chắn 2 đầu đoạn đường mỗi khi ngập lụt. Đến 17 giờ chiều qua 23.10, lực lượng chức năng của phường đã hạ chắn cảnh báo cấm đường nhưng tài xế taxi vẫn cố tình lưu thông.

Công an P.Thủy Xuân cùng lực lượng tại chỗ do UBND phường chủ trì đang tiếp tục tìm kiếm chiếc taxi.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối qua 23.10 tại TP.Huế có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa một số nơi đo được như Lộc Tiến (205,8 mm), Thuận An (230,4 mm), Bạch Mã (241,6 mm). Mưa lớn làm một số tuyến đường thuộc nội đô thành phố như Hà Huy Tập, Dương Văn An, Nguyễn Hữu Cảnh… bị ngập úng; nước sông Hương cũng dâng lên xấp xỉ báo động 2, lũ tràn qua Đập Đá.

Ở một số vùng trũng, do triều cường dâng cao kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về cũng đã bị ngập lụt nhiều ngày qua. Một số tuyến đường tại các xã Quảng Điền, Đan Điền và các phường Hóa Châu, Thanh Thủy... nước dâng cao, có nơi gần 0,8 m. Trong đêm qua 23.10, người dân chủ động kê cao đồ đạc, dự trữ thực phẩm trong nhiều ngày.

Đến sáng nay 24.10, nước tại các khu vực này tiếp tục dâng, các tuyến đường ngập sâu khiến giao thông tê kiệt.

