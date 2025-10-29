Nhiều ngôi làng ở vùng cao Đà Nẵng bị xóa sổ do sạt lở và lũ quét

Chiều 29.10, ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân (TP.Đà Nẵng), cho biết trong sáng nay lực lượng cứu hộ phát hiện anh Nguyễn Thế Diện (33 tuổi, ở thôn Ngọc Giác) bị đất đá vùi lấp nửa người do sạt lở.

Nạn nhân ngay sau đó đã được đưa đến Trạm y tế xã Trà Tân sơ cứu và được chẩn đoán gãy tay và xương sườn. Lực lượng chức năng đã chuyển anh Diện xuống Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Trà Tân ẢNH: NGỌC THƠM

Không chỉ có thương vong, hàng chục ngôi nhà tại các thôn lân cận đã bị đất đá và lũ cuốn trôi hoàn toàn. Trong sáng nay, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã làm sập hoàn toàn 11 ngôi nhà ở nóc Ông Thượng. Tại thôn Ngọc Tu, sạt lở và lũ quét cũng đã "xoá sổ" hoàn toàn 10 căn nhà của người dân.

Mưa lớn cũng khiến nước sông dâng cao, gây sạt lở và làm sập hoàn toàn 3 ngôi nhà ở thôn Trà Giác. Đáng chú ý, ngôi làng với 11 ngôi nhà tại nóc Ông Yên bất ngờ bị lũ cuốn trôi hoàn toàn trong đêm 27.10.

Ông Lê Minh Chiến cho hay, rất may trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, trước đó chính quyền địa phương đã chủ động di dời những hộ dân tại những ngôi làng có nhà bị "xoá sổ" đến nơi khác nên không gây thiệt hại về người.

Lãnh đạo xã Trà Tân đi kiểm tra thực tế tình hình sạt lở ẢNH: NGỌC THƠM

Địa phương cũng đã di dời 97 hộ dân với 367 nhân khẩu ở những vị trí có nguy cơ sạt lở, đưa đến nơi an toàn.

Hiện nay, toàn địa bàn xã có hơn 30 điểm sạt lở lớn nhỏ, nhiều điểm vẫn tiếp tục dịch chuyển trong sáng nay. Tuyến QL40B, trục đường chính lên trung tâm xã bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều đoạn, khiến giao thông tê liệt. Ngập lụt lan rộng, hàng chục ngôi nhà bị ngập sâu.

Sử dụng thiết bị máy bay không người lái để kiểm tra sạt lở

Chủ tịch UBND xã Trà Tân cũng nhận định, với mưa lũ còn phức tạp, kéo dài như hiện nay thì thiệt hại về nhà cửa có thể còn tăng trong những ngày tới. Hiện nhiều thôn, nóc của xã vẫn chưa thể liên lạc được, do bị chia cắt bởi sạt lở và lũ dâng.

UBND xã Trà Tân tiếp tục phân công các thành viên ban chỉ huy theo dõi, chỉ đạo cùng với lực lượng các thôn thường xuyên theo dõi tình hình, hỗ trợ nhân dân di dời, sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, phân công lực lượng trực 24/24 giờ, theo dõi sát tình hình tại từng thôn, từng khu vực trọng điểm.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng kiểm tra thực tế tình hình mưa lũ ẢNH: NGỌC THƠM

Đi kiểm tra thực tế về tình hình mưa lũ tại xã Việt An và Sơn Cẩm Hà, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng quán triệt chủ trương không để người dân thiếu lương thực, vật dụng thiết yếu trong quá trình di dời. Bằng mọi biện pháp phải chủ động đưa người và tài sản vùng ngập lụt, nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhấn mạnh nguy cơ sạt lở đất đá tại các vùng đồi núi vẫn còn rất cao. Vì vậy cần có giải pháp lâu dài để đảm bảo an toàn cho người dân, thậm chí lên phương án di dời, bố trí tái định cư. Trước mắt, các lực lượng chức năng sử dụng thiết bị máy bay không người lái để kiểm tra tình hình thực tế sạt lở, ngập lụt, sau đó đánh giá, phân tích mức độ nghiêm trọng để đưa ra giải pháp cụ thể.