Tiếp tục sạt lở 4 điểm trên đèo Lò Xo, một xe múc bị mắc kẹt

Cụ thể, tại Km1409+270 trên QL14, đoạn qua đèo Lò Xo (xã Đăk Plô, Quảng Ngãi), hàng trăm mét khối đất, đá từ taluy dương đổ ập xuống mặt đường, vùi kín toàn bộ mặt đường, gây chia cắt giao thông. Khối lượng sạt lở ước khoảng 400 m³. Tiếp đó, tại Km1415+830, đất đá từ sườn núi sạt xuống với khối lượng khoảng 1.000 m³, kéo theo nhiều cây rừng bật gốc, chắn ngang mặt đường, khiến việc khắc phục gặp khó khăn.

Bùn đất sạt xuống QL14, đoạn qua đèo Lò Xo (Quảng Ngãi) ẢNH: H.P

Đặc biệt, tại Km1409+400, đoạn đèo Lò Xo thuộc xã Đăk Plô, một xe múc của đơn vị thi công bị mắc kẹt giữa dòng đất đá sạt xuống bất ngờ. Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, lượng đất đổ xuống đoạn này rất lớn, kéo dài hơn 100 m, khiến phương tiện không thể di chuyển ra khỏi khu vực.

Các đơn vị đang nỗ lực khắc phục sạt lở trên QL14, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: H.P

Ngoài ra, tại Km1421+835, QL14 (xã Đăk Plô), một vụ sạt lở lớn khác cũng xảy ra, vùi lấp mặt đường với khối lượng ước tính khoảng 1.500 m³, kèm theo nhiều cây gỗ lớn (1 cây đường kính 40 cm, 4 cây đường kính 20 cm) chắn ngang. Còn tại Km1448+740 (xã Đăk Pék), đất đá từ taluy dương sạt xuống, gây tắc đường hoàn toàn, khối lượng sạt ước khoảng 850 m³.

Nhiều đoạn trên QL14, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở ẢNH: H.P

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Trạm CSGT Ngọc Hồi (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, toàn tuyến đèo Lò Xo đang bị sạt lở nghiêm trọng, nhất là khu vực qua xã Đăk Plô. "Tại Km1409+400, taluy dương sập xuống bất ngờ khiến xe múc đang thi công bị mắc kẹt ở giữa. Đất đá đổ xuống dày, kéo dài hàng trăm mét, hiện các lực lượng đang khẩn trương triển khai máy móc để hốt dọn, mở đường bước một", vị này thông tin.

Đến trưa 29.10, giao thông qua khu vực đèo Lò Xo vẫn đang tê liệt cục bộ ẢNH: H.P

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, đất đá ngấm nước, nguy cơ tiếp tục sạt lở tại các vị trí đã được khắc phục tạm thời vẫn rất cao. Khu Quản lý đường bộ III.3 đang duy trì máy móc, thiết bị và nhân lực trực 24/24 trên hiện trường để kịp thời xử lý khi có diễn biến mới.

Đến trưa cùng ngày, giao thông qua khu vực đèo Lò Xo vẫn đang tê liệt cục bộ. Lực lượng chức năng tập trung ưu tiên mở một làn cho các xe đang mắc kẹt di chuyển.