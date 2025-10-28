Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Thêm một vụ sạt lở núi nghiêm trọng vùi lấp người điều khiển xe múc

Mạnh Cường
Mạnh Cường
28/10/2025 18:22 GMT+7

Thêm một vụ sạt lở núi nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã vùng cao Đà Nẵng, vùi lấp người và xe múc. Rất may lực lượng chức năng đã ứng cứu kịp thời.

Chiều 28.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ sạt lở núi khiến một người bị vùi lấp.

Theo ông Hưng, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, một ngọn núi bất ngờ sạt xuống đường Trường Sơn Đông đoạn qua thôn 2 (xã Trà Đốc), gây ách tắc.

Đà Nẵng: Thêm một vụ sạt lở núi nghiêm trọng vùi lấp người điều khiển xe múc- Ảnh 1.

Người đàn ông được ứng cứu ra khỏi đống đất đá

ẢNH: C.X

Thêm một vụ sạt lở núi nghiêm trọng vùi lấp người điều khiển xe múc

Thấy bà con chờ đợi lâu nên một người đàn ông ở gần đó đã điều khiển xe múc đến thông tuyến giúp. Tuy nhiên, trong lúc đang làm việc thì quả đồi này tiếp tục sạt lở, vùi lấp luôn xe và người.

"Rất may khi đất đá tràn xuống lòng hồ thủy điện thì xe và người mắc lại, thấy vậy anh em lực lượng chức năng tức tốc chạy đến ứng cứu, đưa người đàn ông này ra ngoài an toàn", ông Hưng nói.

Chủ tịch UBND xã Trà Đốc thông tin thêm, trong lúc đang ứng cứu người đàn ông gặp nạn cùng phương tiện thì quả đồi tiếp tục bị sạt lở nên rất nguy hiểm.

Đà Nẵng: Thêm một vụ sạt lở núi nghiêm trọng vùi lấp người điều khiển xe múc- Ảnh 2.

Người đàn ông gặp nạn được đưa đến sơ cứu tại Trung tâm Y tế xã Trà Đốc

ẢNH: C.X

"Rất may sau khi bị vùi lấp người đàn ông này không sao. Sau khi vụ việc xảy ra, trực tiếp tôi cùng một số anh em đã đưa người đàn ông này đến Trạm Y tế xã Trà Đốc để sơ cứu tạm thời, rồi chuyển về Trung tâm Y tế huyện điều trị", ông Hưng nói.

Lở núi gây sạt lở kéo theo bùn, đất dài 3 km

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 14 giờ 30 ngày 28.10, tại thôn Trà Giác (xã Trà Tân, TP.Đà Nẵng), đã xảy ra một vụ sạt lở núi nghiêm trọng, nước kèm theo đất đá chạy như "thác" qua QL40B. Rất may, tại thời điểm vụ sạt lở xảy ra, tuyến QL40B ít người và phương tiện lưu thông qua lại nên không gây thiệt hại về người.

Đà Nẵng: Một phần ngọn núi sạt lở, đất đá chảy như 'thác' qua QL40B

Đà Nẵng: Một phần ngọn núi sạt lở, đất đá chảy như 'thác' qua QL40B

Mưa lớn kéo dài khiến một ngọn núi bị sạt lở nghiêm trọng, nước kèm theo đất đá chạy như 'thác' qua QL40B ở địa bàn vùng cao Trà Tân, TP.Đà Nẵng.

Thực hư thông tin cầu cứu trên mạng việc sạt lở núi, lấp làng ở Trà Leng

Sạt lở đèo Ngoạn Mục

