Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: 'Bảo vệ tính mạng người dân là nhiệm vụ cao nhất'

Ngày 29.10, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Chính phủ đến kiểm tra, chỉ đạo ứng phó mưa lũ đang diễn biến phức tạp tại TP.Đà Nẵng, nơi nhiều khu vực ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng, hàng chục nghìn hộ dân bị ảnh hưởng.

Tại hiện trường P.Điện Bàn Đông và khu vực bờ biển An Bàng, Phó thủ tướng thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ, chia sẻ mất mát, đồng thời khẳng định bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân là nhiệm vụ cao nhất lúc này.

"Chính phủ luôn đồng hành và huy động mọi nguồn lực để người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống", Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thăm, động viên người dân vùng lũ ở TP.Đà Nẵng ẢNH: VĂN TOÀN

Phó thủ tướng yêu cầu TP.Đà Nẵng tập trung toàn lực ứng phó mưa lũ, kiên quyết cưỡng chế sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, nhất là khu vực ngập sâu, sạt lở đất. Các lực lượng vũ trang, đặc biệt là Quân khu 5 và Công an TP.Đà Nẵng, phải là "lá chắn vững chắc của nhân dân", trực 24/24, tăng cường phương tiện cứu hộ, tiếp tế lương thực, thuốc men, không để người dân thiếu đói, rét trong vùng cô lập.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, ngay sau khi nước rút, TP.Đà Nẵng cần chuẩn bị sẵn sàng phương án, nguồn lực khôi phục hạ tầng thiết yếu như điện, đường, thông tin liên lạc; hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất. Phó thủ tướng yêu cầu phát huy cao độ phương châm "4 tại chỗ", đảm bảo chủ động, quyết liệt, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà khảo sát tình trạng sạt lở bờ biển tại P.Hội An Tây ẢNH: VĂN TOÀN

Kiểm tra khu vực xói lở nghiêm trọng tại bờ biển An Bàng, Phó thủ tướng yêu cầu chính quyền TP.Đà Nẵng gia cố tạm thời bằng rọ đá, bao cát, cọc tre để ngăn sạt lở lan rộng, bảo vệ tuyến đường ven biển và hạ tầng du lịch; đồng thời nghiên cứu giải pháp chống xói lở bền vững, gắn phục hồi hệ sinh thái biển.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, từ ngày 25.10 đến nay, lượng mưa nhiều nơi vượt 1.000 mm, gây ngập lụt diện rộng, sạt lở nghiêm trọng. Toàn thành phố có hơn 66.800 hộ dân bị ngập, 10 xã, phường bị cô lập; 6 người chết, 4 người mất tích, 19 người bị thương. Nhiều tuyến đường, công trình hạ tầng bị hư hỏng nặng. Thành phố đã sơ tán hơn 15.800 người khỏi vùng nguy hiểm, huy động 6.185 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện cứu hộ tiếp tế các khu vực bị chia cắt.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng kiến nghị Trung ương xem xét hỗ trợ nguồn vốn cho các công trình phòng chống thiên tai, chống sạt lở bờ biển Hội An (5 km, dự kiến kinh phí là 1.500 tỉ đồng). Đồng thời, nâng cấp hạ tầng giao thông, bố trí khu tái định cư cho hơn 3.300 hộ dân vùng bị thiên tai và đầu tư hệ thống cảnh báo thiên tai hiện đại (trị giá 100 tỉ đồng) nhằm bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân.