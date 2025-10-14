Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công bố tình huống khẩn cấp 27 sự cố đê sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
14/10/2025 17:16 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp đối với 27 sự cố đê điều do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11.

Theo quyết định công bố, các sự cố khẩn cấp có tổng chiều dài 12.805 m, thuộc các tuyến đê: tả Thương, Dương Đức, hữu Thương, tả Cầu, hữu Cầu, hữu Cà Lồ và một số tuyến đê bối quan trọng khác trong tỉnh.

Công bố tình huống khẩn cấp 27 sự cố đê sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ - Ảnh 1.

Đắp chống tràn đê tả Cầu, đoạn qua thôn Phú Cốc

ẢNH: BÁO BẮC NINH

Cụ thể, trên tuyến đê tả Cầu từ K2+00 - K54+050, qua các xã: Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, P.Vân Hà xuất hiện sự cố sủi đùn, thẩm lậu, sạt trượt; Trạm bơm Dương Đức (xã Mỹ Thái) bị ngập nhà máy. Tuyến đê hữu Cầu có đê bối Đẩu Hàn (P.Kinh Bắc) xảy ra sự cố tràn.

Tuyến đê hữu Thương, từ K0+00 - K35+045, qua các xã, phường: Phúc Hòa, Tân Yên, Đa Mai, Tiền Phong xảy ra tràn, sủi đùn, sạt trượt mái đê; đoạn K2+600 - K16+530 qua các phường, xã: Mỹ Thái, Tân Tiến, Bắc Giang xuất hiện thẩm lậu mái, chân đê.

Một số tuyến đê bối như: Tân Tiến, Đức Thọ, Tân Liễu, Phú Khê, Mỹ Hà, Tiên Lục, Đào Mỹ, Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng, Dương Đức, Lãng Sơn đi qua địa bàn các xã, phường: Tân Tiến, Đa Mai, Mỹ Thái, Tiên Lục, Yên Dũng bị tràn, sạt lở.

Tại xã Tam Giang, đoạn từ K13+200 - K13+500 xuất hiện tràn cục bộ, lỗ rò, thẩm lậu mái đê và thẩm lậu cơ bản toàn tuyến.

Hoàn lưu bão số 11 gây mưa kéo dài và lũ đặc biệt lớn trên các sông đã khiến hệ thống đê điều ở nhiều nơi trong tỉnh Bắc Ninh xuất hiện sự cố nghiêm trọng, đe dọa tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng tới đô thị, khu công nghiệp, giao thông, sản xuất và đời sống dân sinh.

Trước diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh công bố tình huống khẩn cấp, giao UBND các xã, phường: Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Vân Hà, Tam Giang, Yên Phong, Yên Trung, Nhân Hòa, Quế Võ, Đào Viên, Kinh Bắc, Phúc Hòa, Tân Yên, Đa Mai, Tiền Phong, Bắc Giang, Mỹ Thái, Tân Tiến, Tiên Lục, Yên Dũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Huy động vật tư, nhân lực, phương tiện gia cố, xử lý sự cố. Với các sự cố tràn đê trên tuyến cấp III - I phải bổ sung, nâng cao thân đê bảo đảm vững chắc. Các sự cố sủi, đùn nước đục cần làm tầng lọc ngược; sạt lở mái đê phải đắp hoàn trả cung sạt, che phủ khe nứt; các cống, kè đã xử lý cần tiếp tục theo dõi.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho địa phương. Nguồn kinh phí xử lý tạm thời được trích từ quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh. Về lâu dài, các đơn vị khảo sát, đánh giá, đề xuất giải pháp xử lý ổn định, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, thủy lợi. Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn thực hiện.

Đến ngày 14.10, toàn tỉnh Bắc Ninh còn 7 điểm trên một số tuyến đường tỉnh ngập nước từ 0,4 - 0,6m, giảm 5 điểm so với ngày 13.10; một số đường tỉnh, quốc lộ bị sạt lở ta luy dương khiến đất đá tràn xuống lòng và sạt lở ta luy âm, mặt đường sụt lún.

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN-MT) cho biết, đến sáng 14.10, Bắc Ninh thiệt hại do bão lũ khoảng 1.670 tỉ đồng, toàn tỉnh còn khoảng 1.600 căn nhà bị ngập, hơn 17.000 khách hàng mất điện; nhiều trường học ở các xã, phường: Tiên Lục, Vân Hà, Bố Hạ, Hợp Thịnh vẫn phải tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

