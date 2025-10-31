Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự
Dự báo thời tiết hôm nay 31.10

Mưa lớn 2 ngày trên 500 mm, nguy cơ ngập lụt từ Nghệ An đến Quảng Trị

Phan Hậu
Phan Hậu
31/10/2025 07:46 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 31.10, các tỉnh Nghệ An đến Quảng Trị có mưa lớn, lũ trên các sông dâng cao, nguy cơ gây ra ngập lụt ven sông và vùng trũng thấp ở các đô thị. 6 tỉnh, thành phố miền Trung nguy cơ có lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo thời tiết hôm nay 31.10 đến hết ngày mai 1.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa có nơi trên 500 mm.

Mưa lớn 2 ngày trên 500 mm, nguy cơ ngập lụt từ Nghệ An đến Quảng Trị- Ảnh 1.

Cảnh báo nhiều khu vực ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP.Huế, TP.Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai hôm nay nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

ẢNH: NCHMF

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió đông, từ tối qua khu vực Nghệ An đến Quảng Trị bắt đầu có mưa. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 30.10 đến 3 giờ sáng nay ghi nhận nhiều điểm mưa rất lớn, như tại trạm Hồ Thượng sông Trí (Hà Tĩnh) lên tới 266,6 mm; tại trạm Ba Đồn (Quảng Trị) là 346 mm; trạm Khâm Đức (TP.Đà Nẵng) là 116,6 mm…

Dự báo từ sáng sớm 31.10 đến hết đêm 1.11, Nghệ An đến bắc Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ) có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm,  có nơi mưa rất to trên 500 mm.

Từ đêm 31.10 đến hết đêm 1.11, từ nam Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị cũ) đến Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 250 mm, có nơi mưa rất to trên 350 mm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay 31.10 đến 5.11 sẽ xuất hiện một đợt lũ trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động 2 - báo động 3, có sông trên mức báo động 3. Vùng hạ lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) lên mức báo động 1 đến báo động 2.

Dự báo từ hôm nay ngập lụt sâu, diện rộng tại TP.Đà Nẵng giảm dần, ngập lụt tại TP.Huế tiếp tục giảm nhanh trong 1 - 2 ngày tới. Các tỉnh Nghệ An đến Quảng Trị có nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị.

6 tỉnh miền Trung đề phòng sạt lở đất, lũ quét sau mưa lớn

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ghi nhận trong 24 giờ vừa qua (từ 6 giờ ngày 30.10 đến 6 giờ ngày 31.10), các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Gia Lai đã có mưa lớn, có nơi mưa rất lớn. 

Trong đó, lượng mưa đo tại Kỳ Phong (Hà Tĩnh) lên tới 440,4 mm; hồ Bẹ (Quảng Trị) là 243,2 mm; hồ Hòa Mỹ (TP.Huế) là 115,2 mm; Khâm Đức (TP.Đà Nẵng) là 107,6 mm; Hoài Đức (Gia Lai) là 127,4 mm...

Dự báo thời tiết trong sáng nay, Hà Tĩnh, Quảng Trị tiếp tục có mưa, lượng mưa từ 30 - 60 mm, có nơi trên 100 mm; TP.Huế , TP.Đà Nẵng, Quảng Ngãi lượng mưa từ 10 - 20 mm, có nơi trên 40 mm; Gia Lai có lượng mưa từ 30 - 60 mm, có nơi trên 60 mm..

Do tác động của mưa lớn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong ngày hôm nay, hàng trăm xã, phường ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP.Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi và tỉnh Gia Lai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Mưa lớn 2 ngày trên 500 mm, nguy cơ ngập lụt từ Nghệ An đến Quảng Trị- Ảnh 2.

Danh sách xã, phường 6 tỉnh miền Trung có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

ẢNH: NCHMF

Tin liên quan

Dự báo tỉnh nào ở miền Trung mưa lớn 5 ngày tới, có nơi trên 700 mm

Dự báo tỉnh nào ở miền Trung mưa lớn 5 ngày tới, có nơi trên 700 mm

Dự báo thời tiết từ tối nay 30.10 đến ngày 1.11, các tỉnh miền Trung từ Nghệ An - bắc Quảng Trị có mưa lớn, có nơi lượng mưa trên 700 mm, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn dự báo thời tiết hôm nay thời tiết hôm nay Ngập lụt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận