Thời sự

Vừa dọn xong hàng tá bùn non, một số tuyến đường nội đô Huế lại ngập lụt

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
02/11/2025 16:39 GMT+7

Vừa dọn dẹp, khắc phục hàng tá bùn non sau lũ, chiều nay 2.11, do lượng mưa lớn từ đầu nguồn khiến lũ trên sông Hương tiếp tục dâng cao, một số tuyến đường ngập lụt trở lại.

Ngày 2.11, thượng nguồn Huế có mưa rất to và đặc biệt to, tổng lượng mưa từ 200 - 300 mm. Tại nội đô thành phố, lũ sông Hương lên nhanh tràn qua Đập Đá, một số tuyến đường ngập lụt trở lại.

Vừa dọn xong hàng tá bùn non, một số tuyến đường nội đô Huế lại ngập lụt- Ảnh 1.

Lũ trên sông Hương tiếp tục dâng, tràn qua Đập Đá

ẢNH: HUẾ S

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 15 giờ hôm nay, một số tuyến đường ở nội đô TP.Huế như Bà Triệu, Dương Khuê, Ngô Quyền, Phan Chu Trinh… bị ngập lụt trở lại.

Vừa dọn xong hàng tá bùn non, một số tuyến đường nội đô Huế lại ngập lụt- Ảnh 2.

Chiều 2.11, một số tuyến đường thuộc nội đô Huế ngập lụt trở lại

ẢNH: NHẬT MINH

Trước đó, trong khi nước lũ rút dần, lực lượng xung kích, đoàn viên, thanh niên, công an, quân đội cũng đã tiến hành dọn dẹp các tuyến đường, cơ quan hành chính. Đến chiều cùng ngày, một số nơi của TP.Huế mới được phục hồi hiện trạng, tuy nhiên đến hôm nay địa phương này tiếp tục có mưa lớn, gây ngập lụt trở lại.

Vừa dọn xong hàng tá bùn non, một số tuyến đường nội đô Huế lại ngập lụt- Ảnh 3.

Hôm qua 1.11, hàng trăm bạn trẻ đã cùng người dân TP.Huế làm sạch các tuyến đường

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong ngày, nhiều xã phường xung yếu như xã Quảng Điền, Đan Điền, Phú Hồ, P.Hóa Châu vẫn còn ngập sâu, các tuyến đường bị chia cắt khiến hàng ngàn hộ dân bị cô lập.

Vừa dọn xong hàng tá bùn non, một số tuyến đường nội đô Huế lại ngập lụt- Ảnh 4.

Một căn nhà tại xã Phú Hồ bị nước lũ bủa vây (ảnh chụp chiều 2.11)

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Vừa dọn xong hàng tá bùn non, một số tuyến đường nội đô Huế lại ngập lụt- Ảnh 5.

Người dân di chuyển ra bên ngoài bằng ghe

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP.Huế dự báo trong chiều và đêm nay 2.11, Mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long có xu thế tăng dần đến mức xấp xỉ báo động 3 (báo động 3 tại Kim Long là 3,5 m). Mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc có xu thế tăng dần đến mức xấp xỉ báo động 3 (báo động 3 tại Phú Ốc là 4,5 m). Mực nước trên sông Truồi, sông Ô Lâu và các sông khác đang dao động ở mức cao, gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở, trượt lở đất.

Công an đến Huế tiếp sức người dân dọn bùn sau lũ lịch sử

Công an đến Huế tiếp sức người dân dọn bùn sau lũ lịch sử

Không chỉ có lực lượng công an địa phương đang cùng người dân dọn bùn non, khắc phục hậu quả sau lũ, trong những ngày qua cán bộ, chiến sĩ công an từ nhiều nơi khác đã đến TP.Huế sát cánh cùng người dân.

