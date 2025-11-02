Vừa dọn xong hàng tá bùn non, một số tuyến đường nội đô Huế lại ngập lụt

Ngày 2.11, thượng nguồn Huế có mưa rất to và đặc biệt to, tổng lượng mưa từ 200 - 300 mm. Tại nội đô thành phố, lũ sông Hương lên nhanh tràn qua Đập Đá, một số tuyến đường ngập lụt trở lại.



Lũ trên sông Hương tiếp tục dâng, tràn qua Đập Đá ẢNH: HUẾ S

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 15 giờ hôm nay, một số tuyến đường ở nội đô TP.Huế như Bà Triệu, Dương Khuê, Ngô Quyền, Phan Chu Trinh… bị ngập lụt trở lại.

Chiều 2.11, một số tuyến đường thuộc nội đô Huế ngập lụt trở lại ẢNH: NHẬT MINH

Trước đó, trong khi nước lũ rút dần, lực lượng xung kích, đoàn viên, thanh niên, công an, quân đội cũng đã tiến hành dọn dẹp các tuyến đường, cơ quan hành chính. Đến chiều cùng ngày, một số nơi của TP.Huế mới được phục hồi hiện trạng, tuy nhiên đến hôm nay địa phương này tiếp tục có mưa lớn, gây ngập lụt trở lại.

Hôm qua 1.11, hàng trăm bạn trẻ đã cùng người dân TP.Huế làm sạch các tuyến đường ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong ngày, nhiều xã phường xung yếu như xã Quảng Điền, Đan Điền, Phú Hồ, P.Hóa Châu vẫn còn ngập sâu, các tuyến đường bị chia cắt khiến hàng ngàn hộ dân bị cô lập.

Một căn nhà tại xã Phú Hồ bị nước lũ bủa vây (ảnh chụp chiều 2.11) ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Người dân di chuyển ra bên ngoài bằng ghe ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP.Huế dự báo trong chiều và đêm nay 2.11, Mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long có xu thế tăng dần đến mức xấp xỉ báo động 3 (báo động 3 tại Kim Long là 3,5 m). Mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc có xu thế tăng dần đến mức xấp xỉ báo động 3 (báo động 3 tại Phú Ốc là 4,5 m). Mực nước trên sông Truồi, sông Ô Lâu và các sông khác đang dao động ở mức cao, gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở, trượt lở đất.