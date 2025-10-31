Vùng 3 Hải quân tập trung cứu trợ vùng ngập lụt Đà Nẵng, Huế

Những ngày qua, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân huy động lực lượng, phương tiện tập trung cứu trợ người dân ở các khu vực vùng ngập lụt trên địa bàn TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam (cũ), TP.Đà Nẵng và TP.Huế.
Quân số tham gia cứu trợ là gần 300 cán bộ chiến sĩ với 7 xuồng (xuồng CQ, xuồng công tác...), 12 xe ô tô các loại và các trang thiết bị cứu sinh, tìm kiếm cứu nạn.
Các khu vực trọng điểm hoạt động của bộ đội Hải quân Vùng 3 trong đợt cứu trợ lũ lụt này là địa bàn TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam (cũ), xã Hà Nha (TP.Đà Nẵng) và xã Quảng Điền (TP.Huế).
Rất chủ động và linh hoạt trong công tác cứu trợ, Vùng 3 Hải quân đã huy động sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ và tranh thủ các nguồn lực của các tổ chức cá nhân gửi gắm, để mua lương thực - thực phẩm thiết yếu, phối hợp với địa phương, trao tận tay đồng bào vùng bị ảnh hưởng lũ lụt.
Đặc biệt, thủ trưởng Vùng 3 và chỉ huy cơ quan đơn vị trực tiếp bám nắm các mũi công tác, để kịp thời chỉ huy hoạt động trong nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ.
Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 3 Hải quân, cho biết đơn vị bắt đầu triển khai phương án giúp đỡ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả sau mưa lũ với quân số hơn 1.500 bộ đội.
"Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ, cung cấp nhu yếu phẩm, thuốc men cho người dân vùng lũ, ngay sau khi nước rút, chúng tôi tập trung giúp dân dọn dẹp vệ sinh, phun khử khuẩn, xử lý các vấn đề y tế và cải tạo cảnh quan môi trường", Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến khẳng định.
Một số hình ảnh Vùng 3 Hải quân cứu trợ vùng lũ, do phóng viên Báo Thanh Niên đi cùng bộ đội, ghi lại và gửi về từ tâm lũ TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam (nay là TP.Đà Nẵng).
Mai Thanh Hải (thực hiện)
