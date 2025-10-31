Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vùng 3 Hải quân tập trung cứu trợ vùng ngập lụt Đà Nẵng, Huế

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
31/10/2025 16:45 GMT+7

Những ngày qua, Vùng 3 Hải quân đã tập trung cứu trợ vùng ngập lụt TP.Đà Nẵng, TP.Huế.

Những ngày qua, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân huy động lực lượng, phương tiện tập trung cứu trợ người dân ở các khu vực vùng ngập lụt trên địa bàn TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam (cũ), TP.Đà Nẵng và TP.Huế.

Vùng 3 Hải quân tích cực cứu trợ miền trung sau lũ lụt tại Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế - Ảnh 1.

Bộ đội Vùng 3 Hải quân tìm vào tận khu vực ngập sâu

ẢNH: MAI THANH HẢI

Quân số tham gia cứu trợ là gần 300 cán bộ chiến sĩ với 7 xuồng (xuồng CQ, xuồng công tác...), 12 xe ô tô các loại và các trang thiết bị cứu sinh, tìm kiếm cứu nạn.

Các khu vực trọng điểm hoạt động của bộ đội Hải quân Vùng 3 trong đợt cứu trợ lũ lụt này là địa bàn TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam (cũ), xã Hà Nha (TP.Đà Nẵng) và xã Quảng Điền (TP.Huế).

Vùng 3 Hải quân tích cực cứu trợ miền trung sau lũ lụt tại Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế - Ảnh 2.

Bộ đội Vùng 3 Hải quân tìm vào tận các gia đình người già neo đơn ở phường Hội An Tây, TP.Đà Nẵng (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ), tặng lương thực - thực phẩm và nước uống

ẢNH: MAI THANH HẢI

Rất chủ động và linh hoạt trong công tác cứu trợ, Vùng 3 Hải quân đã huy động sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ và tranh thủ các nguồn lực của các tổ chức cá nhân gửi gắm, để mua lương thực - thực phẩm thiết yếu, phối hợp với địa phương, trao tận tay đồng bào vùng bị ảnh hưởng lũ lụt.

Đặc biệt, thủ trưởng Vùng 3 và chỉ huy cơ quan đơn vị trực tiếp bám nắm các mũi công tác, để kịp thời chỉ huy hoạt động trong nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ.

Vùng 3 Hải quân tích cực cứu trợ miền trung sau lũ lụt tại Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế - Ảnh 3.

Xuồng cao tốc của Vùng 3 Hải quân làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên sông Thu Bồn

ẢNH: MAI THANH HẢI

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 3 Hải quân, cho biết đơn vị bắt đầu triển khai phương án giúp đỡ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả sau mưa lũ với quân số hơn 1.500 bộ đội.

Vùng 3 Hải quân tích cực cứu trợ miền trung sau lũ lụt tại Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế - Ảnh 4.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến (phải) thăm hỏi động viên và tặng quà gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng lũ lụt tại xã Hà Nha, TP.Đà Nẵng

ẢNH: MAI THANH HẢI

"Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ, cung cấp nhu yếu phẩm, thuốc men cho người dân vùng lũ, ngay sau khi nước rút, chúng tôi tập trung giúp dân dọn dẹp vệ sinh, phun khử khuẩn, xử lý các vấn đề y tế và cải tạo cảnh quan môi trường", Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến khẳng định.

Một số hình ảnh Vùng 3 Hải quân cứu trợ vùng lũ, do phóng viên Báo Thanh Niên đi cùng bộ đội, ghi lại và gửi về từ tâm lũ TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam (nay là TP.Đà Nẵng).

Vùng 3 Hải quân tích cực cứu trợ miền trung sau lũ lụt tại Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế - Ảnh 6.

Mang thực phẩm trao cho gia đình có người già yếu, neo đơn, khó tiếp cận

ẢNH: MAI THANH HẢI

Vùng 3 Hải quân tích cực cứu trợ miền trung sau lũ lụt tại Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế - Ảnh 7.

Dầm mình trong nước để mang lương thực cứu đói cho bà con

ẢNH: MAI THANH HẢI

Vùng 3 Hải quân tích cực cứu trợ miền trung sau lũ lụt tại Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế - Ảnh 8.

Tiếp cận người mắc kẹt trên mái nhà

ẢNH: MAI THANH HẢI

Vùng 3 Hải quân tích cực cứu trợ miền trung sau lũ lụt tại Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế - Ảnh 9.

Dò đến từng ngôi nhà, hẻm để tìm kiếm người mắc kẹt, khó khăn

ẢNH: MAI THANH HẢI

Vùng 3 Hải quân tích cực cứu trợ miền trung sau lũ lụt tại Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế - Ảnh 10.

Đại tá Đoàn Bảo Anh, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân chuyển thực phẩm cho người dân

ẢNH: MAI THANH HẢI

Vùng 3 Hải quân tích cực cứu trợ miền trung sau lũ lụt tại Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế - Ảnh 11.

Vận chuyển đồ cứu trợ lên xuồng CQ để vượt qua dòng chảy xiết

ẢNH: MAI THANH HẢI

Vùng 3 Hải quân tích cực cứu trợ miền trung sau lũ lụt tại Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế - Ảnh 12.

Lần tường rào ở nơi nước ngập nguy hiểm, xuồng không vào được, để trao đồ ăn tận tay người dân

ẢNH: MAI THANH HẢI

Vùng 3 Hải quân tích cực cứu trợ miền trung sau lũ lụt tại Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế - Ảnh 13.

Chuyển thực phẩm cho người dân

ẢNH: MAI THANH HẢI

Vùng 3 Hải quân tích cực cứu trợ miền trung sau lũ lụt tại Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế - Ảnh 14.

Xuồng CQ cơ động trong vùng lũ Hội An

ẢNH: MAI THANH HẢI

Vùng 3 Hải quân tích cực cứu trợ miền trung sau lũ lụt tại Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế - Ảnh 15.

Đại tá Đoàn Bảo Anh, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó chủ nhiệm chính trị Vùng 3 Hải quân tặng quà cho gia đình trong vùng ngập lụt nặng

ẢNH: MAI THANH HẢI

Vùng 3 Hải quân tích cực cứu trợ miền trung sau lũ lụt tại Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế - Ảnh 16.

Trao quà tận tay người dân vùng lũ

ẢNH: MAI THANH HẢI

Vùng 3 Hải quân tích cực cứu trợ miền trung sau lũ lụt tại Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế - Ảnh 17.

Trao thực phẩm cho gia đình khó khăn ngập lụt nặng

ẢNH: MAI THANH HẢI

Mai Thanh Hải (thực hiện


