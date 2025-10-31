Nước lũ tràn về, hàng trăm nhà dân ngập lụt, QL1 tê liệt nhiều giờ

Nước lũ tràn về từ thượng nguồn do mưa lớn kéo dài từ chiều và đêm qua, cộng với việc xả lũ hồ Sông Quao, khiến sông Cái (đoạn qua cầu Phú Long) dâng cao đạt đỉnh. Do nước rút không kịp, nước lũ tràn qua QL1, gây tê liệt giao thông; đoạn Km 1701 bị ngập sâu kéo dài khoảng 300 m.

Hàng trăm ô tô lưu thông trên tuyến Bắc - Nam phải đổi hướng, được lực lượng CSGT phân luồng, hướng dẫn đi tuyến đường khác.

QL1 qua P.Hàm Thắng bị ngập khoảng 300 m ẢNH: QUẾ HÀ

3 showroom ô tô nằm ven QL1 tại P.Hàm Thắng bị nước tràn vào, buộc phải di chuyển hàng chục xe khỏi khu vực ngập suốt đêm để tránh thiệt hại.

Tại vòng xoay P.Hàm Thắng (còn gọi là vòng xoay Bắc Phan Thiết), lực lượng CSGT đã dựng biển báo cấm lưu thông, tạm ngưng cho xe đi theo hướng QL1 ra phía bắc. Thay vào đó, các phương tiện được hướng dẫn rẽ vào trung tâm Phan Thiết, đi theo đường Võ Nguyên Giáp - xã Hòa Thắng, rồi nhập lại QL1 tại ngã ba Lương Sơn.

Tương tự, hướng phía bắc vào, CSGT đã hướng dẫn xe vào ngã ba Tà Zon ra Mũi Né để vào P.Phan Thiết, rồi đi tiếp ra QL1 lên cao tốc.

Nước lũ tràn về, chảy xiết cuốn đổ hàng loạt dải phân cách trên QL1 ẢNH: QUẾ HÀ

Lũ dâng cao, hàng trăm căn nhà bị ngập

Ông Đặng Thanh Phúc, Bí thư Đảng ủy P.Hàm Thắng, cho biết nước lũ gây ngập toàn bộ khu vực cầu Phú Long và xã Hàm Thắng cũ, trong khi nước mưa từ Hàm Liêm đổ về không rút kịp do thủy triều dâng, cửa sông Phú Hài bị nước lấn sâu.

Theo ông Phúc, đây là đợt lũ hàng chục năm qua mới thấy ở khu vực sông Phú Hài.

Tàu của bộ đội biên phòng hỗ trợ tàu thuyền neo đậu an toàn tại cửa sông Phú Hài ẢNH: Q.H

Chiều qua tại khu vực xã Hàm Thuận (xã Thuận Minh cũ), nước dâng cao khiến hàng trăm căn nhà bị ngập. Có khoảng 16 ngôi nhà với hơn 30 người bị ngập sâu không thoát ra được, phải trèo lên mái nhà.

Nhiều khu vực ở xã Hàm Thuận bị ngập sâu, lực lượng chức năng dùng ca nô cứu hộ đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm ẢNH: Q.H

Do không có phương tiện ứng cứu, lực lượng chức năng của xã Hàm Thuận phải nhờ lực lượng cứu hộ từ Bàu Trắng, xã Hòa Thắng (thuộc H.Bắc Bình cũ), đem ca nô vào cứu hộ, đưa mấy chục hộ dân ra vùng an toàn.

Ông Hồ Đắc Nghĩa, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận, đơn vị vận hành 49 hồ chứa nước trên địa bàn, cho biết chiều qua hồ Sông Quao ghi nhận lượng nước lũ về tới 818 m³/giây, trong khi lưu lượng xả chỉ ở mức 270 m³/giây. Đến sáng nay, hồ giảm xả xuống còn khoảng 200 m³/giây.