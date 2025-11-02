Sửa miễn phí tủ lạnh, nồi cơm điện, quạt... cho người dân sau những ngày ngập lụt

Sau 2 ngày triển khai đội hình sửa chữa xe máy miễn phí, nhóm sinh viên Trường cao đẳng Công nghiệp Huế tiếp tục triển khai chương trình sửa chữa thiết bị điện, điện tử, điện lạnh miễn phí cho người dân sau những ngày ngập lụt.

Người dân đưa đồ điện tử, điện lạnh nhờ cậy các bạn sinh viên sửa chữa ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Sáng 1.11, người dân trên địa bàn TP.Huế tập trung đông đúc tại sân Trường cao đẳng Công nghiệp Huế. Người mang theo nồi cơm điện, người thì bếp điện, quạt mát... xếp hàng chờ đến lượt để được sửa chữa. Sân trường trở nên náo nhiệt, rộn ràng.

Sinh viên đang sửa chữa các thiết bị điện tử ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, người dân sống tại P.Thuận Hóa, có mặt từ sáng sớm, tay xách nách mang. "Khi nghe tin Trường cao đẳng Công nghiệp Huế triển khai chương trình sửa chữa đồ điện miễn phí, cả nhà tôi rất vui. Bởi sau trận lũ vừa rồi, thiết bị điện ở nhà tôi phần nhiều đã bị hư hỏng", chị chia sẻ.

Thầy Ngô Viết Song, Khoa Điện tử cùng sinh viên sửa chữa thiết bị điện giúp người dân ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Chương trình "Sửa chữa thiết bị điện miễn phí cho người dân ngập lụt" do Trường cao đẳng Công nghiệp Huế phối hợp với Hội Điện lạnh Huế thực hiện. Những thợ trẻ đảm nhận các khâu từ thay rơ le (relay), các bộ phận xả đá, linh kiện của TV, động cơ... Thợ chuyên nghiệp thì sửa chữa thiết bị điện tử, thiết bị điện lạnh.

Mỗi người một việc nhưng ai nấy đều cố gắng hoàn thành nhanh nhất. Chương trình kéo dài từ sáng 1.11 đến hết ngày 3.11.

Từ quạt điện... ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

... đến nồi cơm điện đều được các bạn trẻ nhận sửa chữa ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

"Mỗi động cơ hoạt động trở lại như tiếp thêm sức mạnh giúp tôi cố gắng phục vụ bà con nhiều hơn nữa. Nhìn bà con vui vẻ nhận đồ sửa xong, tôi cảm lại thấy vui lây", Nguyễn Đăng Nhật Minh, sinh viên Khoa Điện tử, cười nói.

Ngoài sửa chữa các thiết bị điện, điện tử, điện lạnh tại trường, nhà trường còn tổ chức sửa lưu động cho các hộ dân neo đơn, gia đình chính sách trên địa bàn TP.Huế. Thầy Hoàng Minh Tuấn, Phó hiệu trưởng, chia sẻ: "Hầu hết các thiết bị mà bà con đem tới đều hư hỏng nặng, thầy và trò chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bà con sớm khắc phục hậu quả sau trận lũ vừa rồi".

Không chỉ có sinh viên, nhiều thợ nghề ngoài tỉnh cũng tham gia góp sức. "Cùng ở "rốn lũ" miền Trung, thấu hiểu nỗi khó khăn của người dân sau ngập lụt nên chúng tôi muốn góp chút ít sức lực để giúp bà con khắc phục hậu quả sau cơn lũ", anh Võ Ngọc Hoàng, cựu sinh viên Trường cao đẳng Công nghiệp Huế nói.

Nhiều thiết bị "khó" sẽ được các thầy giáo ra tay cứu giúp ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, Trường cao đẳng Công nghiệp Huế triển khai đội hình sửa chữa xe máy miễn phí cho người dân trên địa bàn TP.Huế và nhận được phản hồi tích cực.

Trong 2 ngày đầu triển khai, đội hình đã tiếp nhận hơn 1.000 chiếc xe máy bị hư hỏng. Hiện tại, khoảng 400 chiếc xe máy đã được sửa chữa xong. Nhà trường đang huy động các tập thể, các thợ lành nghề trên địa bàn thành phố tiếp tục tham gia sửa chữa, giúp bà con vùng ngập lũ sớm trở lại cuộc sống bình thường.



