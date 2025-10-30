Quảng Trị: Công an xuất quân chi viện TP.Huế khắc phục hậu quả cơn lũ lịch sử

Chiều nay 30.10, Đoàn công tác đặc biệt gồm 104 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng do Công an Quảng Trị thành lập đã đến TP.Huế, hỗ trợ lực lượng công an và nhân dân TP.Huế khắc phục hậu quả nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử.

104 cán bộ chiến sĩ Công an Quảng Trị sẵn sàng lên đường ẢNH: THANH LỘC

Thực hiện mệnh lệnh khẩn cấp của thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đoàn công tác được tổ chức với tinh thần thần tốc, thể hiện nghĩa tình đồng chí, sự đoàn kết và tương thân tương ái giữa lực lượng công an các địa phương giáp ranh.

Cán bộ, chiến sĩ công an và nhiều phương tiện được huy động để chi viện ẢNH: THANH LỘC

Phát biểu tại lễ xuất quân, đại tá Lê Phương Nam, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, biểu dương tinh thần xung kích, sẵn sàng nhận nhiệm vụ của 104 cán bộ, chiến sĩ. Ông nhấn mạnh, nhiệm vụ phía trước rất khó khăn, vất vả song mỗi cán bộ, chiến sĩ cần phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hỗ trợ nhân dân TP.Huế.

Chỉ huy Phòng cảnh sát cơ động (PK02) được cử làm trưởng đoàn, chịu trách nhiệm điều phối lực lượng và bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ công an hối hả lên đường ẢNH: THANH LỘC

Đoàn công tác đến TP.Huế và bắt tay ngay vào trong buổi chiều 30.10 ẢNH: THANH LỘC

Đoàn công tác được trang bị 4 xe chở quân, 4 xe bồn chứa nước và đầy đủ dụng cụ lao động chuyên dụng. Nhiệm vụ chính là phối hợp với Công an TP.Huế dọn dẹp vệ sinh, làm sạch môi trường tại các khu vực ngập sâu như: Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà hát Sông Hương, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế và tuyến đường Lê Lợi.