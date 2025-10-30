Cận cảnh sạt lở nghiêm trọng trên tuyến QL49 nối trung tâm TP.Huế - A Lưới

Trưa nay 30.10, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, điểm sạt lở nghiêm trọng tại Km 51+250 đèo Kim Quy thuộc QL49, tuyến đường nối trung tâm TP.Huế - A Lưới đã được giải phóng, các phương tiện có thể lưu thông 1 chiều.

Theo thông tin từ Công an xã A Lưới 3, do mưa lớn kéo dài trên địa bàn, điểm taluy dương tại Km 51+250 trên QL49 xảy ra sạt lở vào khoảng 15 giờ chiều qua 29.10. Từ chiều tối qua, tuyến huyết mạch nối trung tâm TP.Huế với các xã vùng cao A Lưới này tạm thời bị phong tỏa để đảm bảo an toàn cho các phương tiện.

Lực lượng chức năng tiến hành dọp dẹp tại Km 51+250 (đèo Kim Quy thuộc QL 49) ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo ghi nhận của PV, điểm sụt trượt này có khối lượng đất đá rất lớn, tràn trên mặt đường với độ dài khoảng 30 m. Đất đá sau khi tràn qua bờ kè bê tông đã trượt xuống taluy âm theo dòng nước lũ. Vì điều kiện thời tiết xấu, đến sáng nay 30.10 phương tiện cơ giới mới có thể tiếp cận hiện trường để tiến hành san gạt, hốt dọn.

Trên đèo Kim Quy, tại Km 48 + 700 hiện cũng đang sạt lở nghiêm trọng. Khối lượng đất khá lớn đã choán khoảng nửa mặt đường. Hiện địa điểm này đã được giải phóng cơ bản nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

QL49 - tuyến huyết mạch nối trung tâm TP.Huế với 5 xã A Lưới đang xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở ẢNH: HOÀNG SƠN

Cũng theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dọc QL49 từ xã A Lưới 5 (xã Hương Nguyên cũ) đi xã A Lưới 3 (ngã ba Bốt Đỏ thuộc xã Sơn Thủy cũ) vừa xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở lớn nhỏ.

Nhiều khu vực đồi núi sau nhiều ngày mưa lớn, ngấm nước nên tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao. Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Huế, từ 19 giờ ngày 29.10 đến 14 giờ chiều nay 30.10, tại A Lưới tiếp tục xảy ra mưa lớn. Riêng tại Tà Lương (nơi QL49 đi qua) thuộc xã A Lưới 5 ghi nhận có mưa rất to, lượng mưa đo được trên 100 mm.

Nhiều điểm taluy dương trên QL49 có nguy cơ sạt lở gây ách tắc giao thông ẢNH: HOÀNG SƠN

Trong đợt mưa lũ lịch sử lần này, QL49 đã 2 lần ách tắc vì sạt lở ẢNH: HOÀNG SƠN

Đại điểm nằm cách ngã ba Bốt Đỏ khoảng 3 km thường xuyên xảy ra lũ quét, sạt lở ẢNH: HOÀNG SƠN

Km 48+700 (đèo Kim Quy) thuộc QL49 tiềm ẩn nguy cơ sạt lở ẢNH: HOÀNG SƠN

Cảnh tượng tan hoang do sạt lở tại Km 51+250 ẢNH: HOÀNG SƠN

Sáng 30.10, công nhân và phương tiện cơ giới được điều đến hiện trường để xử lý sạt lở ẢNH: HOÀNG SƠN

Đến trưa 30.10, QL49 đã được thông tuyến trở lại sau gần 1 ngày ách tắc ẢNH: HOÀNG SƠN