Sinh viên Huế trở tay không kịp, xe cộ, đồ đạc bị nhấn chìm trong nước lũ

'Lần đầu bỡ ngỡ'

Những ngày qua, cả TP.Huế oằn mình hứng chịu trận lũ lịch sử. Khó khăn, thiếu thốn là điều không tránh khỏi, đặc biệt với sinh viên năm nhất xa nhà vừa chân ướt chân ráo vào đại học. Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh viên năm nhất (quê Hà Tĩnh) thuê trọ trên đường Hải Triều, kể: "Nước lên quá nhanh, bọn mình không kịp trở tay. Xe cộ, đồ đạc trong phòng ướt sũng hết".

Xe máy sinh viên ở xóm trọ bị "nhúng" nước ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Trưa 27.10, dù đã nghe thông báo nước dâng nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên Mai và bạn cùng phòng vẫn hơi thiếu chủ động. Đến chiều tối, nước bất ngờ tràn vào nên các bạn không kịp di chuyển đồ đạc. "Cứ nghĩ là nước chỉ lên ngoài sân thôi, ai ngờ ngập đến nửa nhà", Mai nói.

Nhìn những chiếc xe máy chìm trong nước, cô chỉ biết thở dài: "Trọ ở khu vực trũng, nước ngập đến rốn. May là dọn được vài đồ đạc, chứ xe cộ thì hỏng hết".

Suốt 3 ngày liền, nước lũ ở nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.Huế vẫn chưa rút, điện mất, sóng điện thoại yếu, việc đi lại càng thêm khó khăn.

Sinh viên ở Huế "trải nghiệm" cảnh không có điện ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Mỳ gói, 'món ngon' giữa mùa lũ

Khi nước lũ dâng cao, đồ ăn dự trữ dần cạn, mì gói trở thành "món ngon" giúp sinh viên cầm cự qua ngày.

"Cả ngày hôm nay, phòng mình 2 đứa mới có gói mì đầu tiên lót bụng", Mai nói, vừa cười vừa run vì đói. Tay bưng chén mì nóng hổi giữa nước lũ lạnh ngắt, cảm giác ấy trở thành một kỷ niệm khó quên với những tân sinh viên xa nhà vướng lũ.

Mỳ gói trở thành món ngon giữa mùa lũ ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Cơm trắng và cá khô, muối lạc ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Ở khu trọ trũng thấp, việc ra ngoài mua đồ gần như bất khả thi. Lê Minh Thùy, quê Quảng Trị, sinh viên trọ ở đường Trường Chinh, kể: "Mới nhập học nên không chuẩn bị gì sẵn. Lội lụt nấu ăn là trải nghiệm không mấy vui vẻ, nhưng không còn cách nào khác. Nước bên ngoài dâng cao quá!". Vừa ngâm mình trong nước, đôi tay Thùy vẫn thoăn thoắt nấu nướng, miệng cười lạc quan: "May là vẫn... còn có vài thứ để nấu".

Nữ sinh viên Huế nấu nướng khi nước ngập ngang hông ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Trải nghiệm 'lội lụt'

"Ban đầu không quen, nhưng nước chưa rút, không lội thì lấy đâu ra đồ ăn?", một sinh viên chia sẻ. Mất điện, cả nhóm rủ nhau lội lụt, người ướt sũng, run cầm cập vì lạnh nhưng vẫn ríu rít đùa vui: "Tí nữa đi lội tiếp!".

Lội lụt là điều mà sinh viên Huế phải trải qua lúc này ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Giữa mưa lũ, tiếng cười của sinh viên vang lên, xóa nhòa phần nào những vất vả. Nguyễn Thị Hằng Nga, quê Hà Tĩnh, sinh viên Trường đại học văn hóa – nghệ thuật (Đại học Huế), kể: "Sau trận lũ này, tụi mình thân nhau hơn hẳn. Mỗi người một việc, người dọn dẹp, người nấu nướng, người hát, người đàn... Dù mệt nhưng thấy ấm lòng vì có nhau".

Nga nói thêm: "Dưới chân là nước, nhưng bọn mình vẫn cười, vẫn hát. Lạc quan là chìa khóa giúp tụi mình vượt qua mùa lũ đầu tiên ở Huế".

Nhóm nữ sinh viên khuân thau quần áo đi giặt ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Giữa mênh mông nước lũ, những tiếng cười trẻ trung của tân sinh viên như "sưởi ấm" cả mùa mưa. Với họ, đây không chỉ là thử thách mà còn là một trải nghiệm đáng nhớ, mùa lụt đầu tiên của tuổi thanh xuân ở đất học xứ Huế.