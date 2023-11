Nhiều đôi bạn trẻ phải tạm hoãn đám cưới vì mưa lũ

Quan trọng nhất vẫn là sự an toàn của mọi người!

‏Hồ Khắc Vũ (24 tuổi), ngụ tại đường Nguyễn Trãi, P.Phú Thuận, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết dự kiến vào ngày 17.11.2023 sẽ tổ chức tiệc đám cưới với người bạn đời tương lai là Lê Thị Liên (24 tuổi). Thế nhưng do mưa lớn trên địa bàn thành phố, nhà của Liên ở đường An Dương Vương, P.An Cựu, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế, bị ngập nặng nên đôi bạn trẻ quyết định tạm hoãn đám cưới để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.

Khắc Vũ và Thị Liên đã bàn bạc, xin phép hai bên gia đình tạm hoãn đám cưới vì mưa lũ‏ NVCC

‏Khắc Vũ kể: "Những ngày qua, ở chỗ mình trời mưa lớn. Còn khu vực của cô dâu thì nước ở ngoài đường đã dâng cao ngang bụng, nước tràn vào trong nhà ngang đầu gối. Trong khi nhà cũng ở trung tâm thành phố mà mưa đợt này lớn quá". ‏

Theo hai bạn trẻ này, đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, từ phát thiệp mời, thuê phương tiện đi lại, thợ trang điểm cho đến đặt nhà hàng… Tuy nhiên với tình hình hiện tại, họ đã thông báo đến hơn 500 khách mời, cùng với đó là liên hệ bộ phận nhà hàng, xe rước dâu, quay phim, chụp hình… để tạm hoãn đám cưới lại. ‏

‏"Mọi người đều thông cảm với sự cố ngoài ý muốn này. Phía các dịch vụ cũng đồng ý khi tụi mình tạm hoãn đám cưới vì mưa lũ. Khi nào có lịch tổ chức chính thức thì báo lại trước 1 - 2 tuần để họ sắp xếp. Khi tình hình thời tiết khả quan hơn, tụi mình sẽ phát thiệp mời lại từ đầu và thông báo tổ chức ngày cưới", Khắc Vũ nói. ‏

‏Tương tự, lên kế hoạch tổ chức chính thức vào ngày 16.11.2023, thế nhưng anh Văn Đức Trình (30 tuổi), ngụ tại thôn Trằm Ngang, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, cùng vợ tương lai là Nguyễn Thị Nhân (23 tuổi), quê ở tỉnh Hà Tĩnh, đã tạm hoãn đám cưới vì mưa lũ.

"Mặc dù hai bên gia đình đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ, nhưng phải tạm hoãn đám cưới ít ngày vì nơi tổ chức hôn lễ ngập cao hơn đầu gối. Nước lũ cũng mấp mé vào nhà mình", anh Trình chia sẻ.

Anh Trình cho hay: "Khi tạm hoãn đám cưới, mình gặp khó khăn trong việc báo tin cho mọi người biết, tránh trường hợp họ di chuyển xa, nguy hiểm. Mong họ sẽ thông cảm với gia đình. Tụi mình luôn mong muốn đám cưới được trọn vẹn nhất, đảm bảo an toàn cho người tổ chức lẫn khách tham dự. Hai đứa dự định dời lịch làm đám cưới sang ngày 19.11.2023. Nghe tin ngày mai nước bắt đầu rút, mình sẽ đến tận nhà để mời lại. Còn phía các dịch vụ như: nhà hàng, trang điểm, quay phim, chụp hình... thì họ hiểu và hỗ trợ hết mình trước tình hình này". ‏‏

Trông cậy vào mạng xã hội, điện thoại…

‏Trong tình thế này, nhiều cặp đôi chỉ biết trông nhờ vào các phương tiện thông tin liên lạc vì "lực bất tòng tâm", không thể đến tận nơi thông báo trực tiếp.

Nhờ mạng xã hội để thông báo ‏ CHỤP MÀN HÌNH

Khắc Vũ cho hay: "Với những khách ở vùng trũng thấp, mình liên hệ qua số điện thoại. Còn ai không liên hệ được, mình có nhờ người sống gần đó hỏi thăm tình hình và nhắn giúp thông tin về đám cưới. Mình cũng đăng tải thông tin trên các nền tảng mạng xã hội để anh em, bạn bè, người thân ở xa... có thể biết. Hy vọng tất cả mọi người bình an qua đợt mưa lũ này, "còn người, còn của" chứ cũng không mong gì hơn". ‏



‏Chị Trần Bích Trâm (34 tuổi), chủ nhà hàng tiệc cưới Bích Trâm (xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế), cho biết từ khi mưa lớn, ngập lụt diễn ra trên địa bàn, chị đã nhận được thông báo tạm hoãn đám cưới của 3 cặp đôi. "Ở những chỗ có địa hình cao ráo vẫn tổ chức bình thường, còn ở vùng trũng thì họ có xin dời lịch và sẽ báo lại cho mình trước 2 ngày tổ chức đám cưới khi tình hình thời tiết ổn định hơn", chị kể.

Nước lũ dâng cao ở khu vực Đức Trình tổ chức đám cưới NVCC

‏Theo chị Trâm, đó là những trường hợp bất khả kháng nên phía nhà hàng hoàn toàn thông cảm. Chị nói tiếp: "Trong hoàn cảnh mưa gió như thế này, mình chia sẻ gì được với họ thì cứ làm, đó là tình làng nghĩa xóm. Nước lũ dâng cao nên vấn đề vận chuyển hàng hóa ở một số địa điểm trở nên khó khăn hơn, nhân viên cũng không thể tham gia đầy đủ. Các mặt hàng tươi sống như: mực, tôm, cá… nhà hàng thường lấy vào sáng sớm của ngày tổ chức tiệc cưới để đảm bảo sự tươi ngon cho món ăn. Còn rau, củ, quả thì mình lấy trước đó vài ngày rồi, tuy nhiên, trong địa phương có những đám giỗ, mâm cúng nhỏ tổ chức được thì người dân đã đến "giải cứu" giúp mình các mặt hàng này. Vì vậy không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ thiệt hại khoảng từ 2 - 3 triệu đồng". ‏

