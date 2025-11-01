‘Khát’ lao động, Hàn Quốc mở rộng tuyển sinh viên Việt Nam du học

Ngày 31.10, hội thảo “Du học và việc làm tại Hàn Quốc trong kỷ nguyên số” do Trung tâm phát triển giáo dục và đào tạo phía nam - Văn phòng Bộ GD-ĐT phối hợp với tập đoàn An Dương (ADG) tổ chức.

Cứ 5 người dân sẽ có 2 người trên 65 tuổi

Ông Lê Thắng Lợi, Giám đốc Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía nam (Bộ GD-ĐT), cho biết kinh tế Hàn Quốc rất phát triển nhưng đang thiếu hụt lao động trầm trọng. "Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia có nguồn lao động dồi dào, trẻ, chăm chỉ, có ý chí vượt khó và ngày càng được đào tạo môn cao, kỹ năng làm việc tốt, sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động toàn cầu”, ông Lợi nói thêm.

Tại hội thảo, ông Kim Dong Young, đại diện Trường ĐH Công nghệ Hàn Quốc (TUK), cho biết Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt hàng trăm nghìn lao động chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các ngành công nghệ như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), sản xuất thông minh, cơ khí, điện điện tử, bán dẫn, robot...

Ông Kim Dong Young cho biết các doanh nghiệp Hàn Quốc đang cần nguồn nhân lực trong nhiều lĩnh vực ẢNH: KHÁNH NHI

Ông Kim Sang Hyeon, đại diện tổ chức giáo dục Hàn Quốc Vision Academy, cho biết hiện nay, nhu cầu tuyển dụng điều dưỡng viên quốc tế tại Hàn Quốc tăng mạnh do đang thiếu nhân sự trầm trọng. “Nguyên nhân Hàn Quốc đang đối mặt với tốc độ già hóa dân số nhanh nhất châu Á, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân lực điều dưỡng nghiêm trọng”, ông Kim Sang Hyeon lý giải.

Các viện dưỡng lão và trung tâm phục hồi chức năng ở Hàn Quốc đang thiếu hàng chục nghìn điều dưỡng viên. Tỷ lệ nghỉ việc trong ngành, đặc biệt ở lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, vẫn ở mức cao, khiến nhu cầu bổ sung nhân lực ngày càng cấp thiết. Dự kiến đến năm 2030, cứ 5 người dân sẽ có 2 người trên 65 tuổi và đến năm 2035 sẽ thiếu hụt 12.000 điều dưỡng viên ở Hàn Quốc.

Nới lỏng yêu cầu điều dưỡng viên

Để giải quyết các bài toán thiếu hụt nguồn nhân lực, chính phủ Hàn Quốc đề ra nhiều học bổng và chính sách hỗ trợ cho sinh viên quốc tế, bao gồm sinh viên Việt Nam đến Hàn Quốc học tập và làm việc.

Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc triển khai chính sách tiếp nhận và đào tạo điều dưỡng viên quốc tế kể từ năm 2025 với sự phối hợp của 3 bộ chủ chốt: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục, Bộ Y tế - Phúc lợi.

Trong đó, Bộ Tư pháp cho phép chuyển visa du học là D2-1/ D2-2 sang visa đi làm E7-2 cho điều dưỡng viên quốc tế đã hoàn thành chương trình đào tạo. Bộ Giáo dục Hàn Quốc sẽ chỉ định 24 trường CĐ và ĐH trên toàn quốc để đào tạo ngành điều dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế. Bộ Y tế - Phúc lợi sẽ tuyển dụng và hỗ trợ việc làm cho điều dưỡng viên nước ngoài, bao gồm hỗ trợ định cư và phát triển nghề nghiệp.

Các yêu cầu để trở thành điều dưỡng tại Hàn Quốc như sau: Quy trình nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ, đánh giá toàn diện năng lực và tiềm năng của ứng viên. Sinh viên sẽ nhập học với visa D2 (visa học chuyên ngành CĐ - ĐH) Chuẩn bị ngôn ngữ Hàn Quốc: Điều kiện tuyển sinh yêu cầu TOPIK 3 trở lên. Tuy nhiên, do nhu cầu nhân lực cao, yêu cầu TOPIK có thể được nới lỏng xuống mức sơ cấp (TOPIK 2) từ năm 2026. Đào tạo học thuật chuyên sâu: Chương trình đào tạo chuyên sâu theo chuẩn quốc tế, trang bị kiến thức điều dưỡng vững chắc tại các trường CĐ và ĐH đã được Bộ Giáo dục Hàn Quốc chỉ định. Thực hành lâm sàng: Thực tập lâm sàng tại các bệnh viện hàng đầu Hàn Quốc, cơ sở phục hồi chức năng danh tiếng, nhằm tích lũy kinh nghiệm thực tế quý báu Đảm bảo vị trí việc làm ổn định tại các cơ sở y tế uy tín sau tốt nghiệp: Sinh viên sẽ được chuyển đổi sang E visa (visa làm việc chính thức E7-2) với mức lương cạnh tranh. Ông Hyeon nói thêm, các sinh viên không tự tin về năng lực tiếng Hàn thì có thể học bằng tiếng Anh. Các bạn có chứng chỉ IELTS 5.5 trở lên là hoàn toàn đủ điều kiện đi du học và tham gia các khóa đào tạo tại các trường CĐ, ĐH tại Hàn Quốc.

Tuyển 200 sinh viên Việt Nam khối ngành kỹ thuật

Cũng tại hội thảo, ông Kim Dong Young thông tin, để giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân sự, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã bảo trợ và chỉ định Trường ĐH Công nghệ Hàn Quốc (KUT) triển khai dự án học bổng vừa học vừa làm dành cho sinh viên Việt Nam. Mục tiêu là tuyển 200 sinh viên cho dự án này, theo học tại khoa Công nghệ tương lai quốc tế với 2 ngành: thiết kế hệ thống (cơ khí) và ngành dữ liệu và nội dung (IT/SW).

Tham gia dự án, sinh viên thuộc khối ngành kỹ sư đạt chứng chỉ TOPIK 3 sẽ nhận học bổng 50% học phí cho học kỳ đầu tiên. Ngoài ra, trong năm đầu tiên, sinh viên sẽ được nhận hỗ trợ sinh hoạt phí 2 triệu won (tương đương khoảng 40 triệu đồng). Mức học bổng có thể tăng lên tới 70% nếu sinh viên đạt yêu cầu về điểm số từ kỳ 2 năm 1 đến năm 4.

Cụ thể, tùy theo điểm trung bình (GPA) của kỳ học trước, mức giảm học phí dao động từ 30%-70%. Sinh viên đạt GPA từ 4,0 trở lên được hỗ trợ 70%, GPA 3,5 trở lên được giảm 50%, GPA 3,0 trở lên được giảm 40% và GPA 2,5 trở lên được giảm 30%.

Ông Kim Dong Young nói thêm sau khi tốt nghiệp, nhà trường sẽ kết nối việc làm tại các doanh nghiệp Hàn Quốc. Mức lương khởi điểm khoảng 60 triệu đồng/tháng. Ngoài ra sinh viên cũng có thể về Việt Nam làm việc tại các công ty Hàn Quốc có chi nhánh tại Việt Nam, được Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham) hỗ trợ kết nối giới thiệu việc làm.