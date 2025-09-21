Đức ‘khát’ nhân lực: Du học nghề miễn phí, lương trăm triệu cho sinh viên Việt Nam

Đức thiếu hàng trăm ngàn điều dưỡng viên

Theo thông tin tại Hội thảo “Hướng nghiệp - Học tập - Việc làm tại Cộng hòa Liên bang Đức” do Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía nam (Văn phòng Bộ GD-ĐT) phối hợp cùng Tập đoàn An Dương (ADG) tổ chức vào chiều 20.9, Đức hiện đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng ở nhiều ngành nghề. Trong đó, xây dựng, điều dưỡng, bán hàng, chế biến thực phẩm, kỹ thuật điện, điều hòa không khí… đều là những lĩnh vực cần gấp đội ngũ lao động lành nghề.

Bà Hoàng Vân Anh, Tổng giám đốc ADG, cho biết tình trạng già hóa dân số khiến nhu cầu nhân lực tại Đức tăng cao, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. “Điều dưỡng đang là ngành rất ‘hot’ không chỉ tại Đức mà cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Lương điều dưỡng viên ở Đức gần 20 euro/giờ, tương đương khoảng 650.000 đồng/giờ, bằng thu nhập một ngày tại Việt Nam”, bà Vân Anh nói.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ, đại diện Hiệp hội các Viện dưỡng lão Đức tại Việt Nam, cũng cho biết Đức đang thiếu trên 500.000 điều dưỡng viên và dự kiến đến năm 2030 sẽ cần thêm 300.000 người. Để đáp ứng, chính phủ Đức đã mở rộng tiếp nhận nhân lực quốc tế, trong đó Việt Nam được xem là nguồn lao động tiềm năng nhờ sự cần cù, khéo léo và tinh thần trách nhiệm.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ cho biết dự kiến đến năm 2030, Đức sẽ thiếu 300.000 điều dưỡng ẢNH: YẾN THI

Cơ hội cho sinh viên Việt Nam

Nhu cầu nhân lực tại Đức đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên Việt Nam thông qua các chương trình du học nghề.

Theo bà Hoàng Vân Anh, Chính phủ Đức hiện miễn 100% học phí du học nghề, hỗ trợ sinh hoạt phí 1.000 – 1.500 euro/tháng (khoảng 30 – 45 triệu đồng). Trong quá trình thực tập, người học có thể nhận mức lương lên đến 2.200 euro/tháng. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được ký hợp đồng lao động với mức lương khởi điểm 2.800 – 3.300 euro/tháng (khoảng 85 – 100 triệu đồng), kèm theo đầy đủ chế độ an sinh xã hội và cơ hội định cư lâu dài, nhập quốc tịch sau 5 năm làm việc.

Điều kiện để tham gia chương trình du học nghề tại Đức là tốt nghiệp THPT trở lên, có chứng chỉ tiếng Đức từ B1 theo khung tham chiếu châu Âu (GER). Với ngành điều dưỡng, 80% doanh nghiệp yêu cầu trình độ tiếng Đức B2. Lộ trình học tiếng tại Việt Nam kéo dài từ 6-8 tháng, tùy năng lực người học có thể rút ngắn.

Theo bà Hoàng Vân Anh, một trong những điều kiện để du học nghề tại Đức là có chứng chỉ tiếng Đức từ B1 trở lên ẢNH: YẾN THI

Ông Kỳ cho biết trong thời gian đào tạo nghề tại Đức (3 năm), sinh viên sẽ học các kỹ năng chăm sóc sức khỏe cơ bản, chăm sóc người cao tuổi, hỗ trợ phục hồi chức năng, kiến thức y học cơ sở và kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân. “Sinh viên, lao động Việt Nam thường được đánh giá cao về tay nghề, tác phong và thái độ làm việc. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất vẫn là ngoại ngữ, cần nỗ lực vượt qua để tận dụng cơ hội”, ông Kỳ chia sẻ.

Bằng trung cấp/cao đẳng/đại học Việt Nam có được công nhận tại Đức?

Bà Bùi Thu Thủy, Trưởng ban Quản lý đào tạo, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam, chia sẻ học sinh, sinh viên Việt Nam muốn sang Đức học tập và làm việc thì cần phải được công nhận văn bằng tại Đức. Đây là quá trình thẩm định và đánh giá trình độ học vấn, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc của cá nhân sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tại Việt Nam nhằm xác định mức độ tương đương với hệ thống đào tạo và giáo dục tiêu chuẩn của Đức.

Điều kiện để được công nhận văn bằng: Có bằng trung cấp/cao đẳng/đại học được Việt Nam cấp với thời gian đào tạo là 2 năm trở lên. Tại Đức cũng có nghề tương ứng với ngành nghề của người học. Kinh nghiệm làm việc là lợi thế nhưng không bắt buộc.

Các trường hợp không thể nộp đơn công nhận văn bằng là chỉ có chứng chỉ đào tạo/bằng THPT/ bằng cấp có thời hạn đào tạo dưới 2 năm. Các bằng cấp không được Việt Nam công nhận.

Một số ngành cần có chứng chỉ hành nghề và ngành không cần chứng chỉ hành nghề sẽ có cơ quan đề nghị công nhận văn bằng riêng:

Một số ngành cần có chứng chỉ hành nghề như điều dưỡng, giáo viên… do cơ quan chuyên môn của từng bang, tùy thuộc ngành nghề và nơi làm việc tại Đức, công nhận văn bằng;

Nghề không cần chứng chỉ hành nghề: chuyên gia kinh tế học quản trị, chuyên gia khoa học máy tính, đầu bếp… do Phòng Công nghiệp và Thương mại, Phòng Thủ công nghiệp, Cục khảo thí trung ương tại Đức công nhận văn bằng.

Chi phí để công nhận văn bằng dao động từ 300-600 euro. Thời gian để công nhận văn bằng kéo dài từ 3-6 tháng, có trường hợp là 8 tháng. Nếu không được công nhận văn bằng thì không được hoàn lại chi phí, vì vậy cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ.