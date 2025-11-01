Đường xuống cấp cần sửa chữa

Đường Thới Hòa, xã Vĩnh Lộc (trước đây thuộc xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh), TP.HCM, dài khoảng 1 km, đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn mặt đường bị trũng xuống, khi mưa nước ứ đọng mấy ngày chưa thoát hết, trời nắng thì đất đá bong tróc, mỗi khi có xe đi qua bụi bay mù mịt. Nắng bụi mưa lầy khiến ai đi qua đoạn đường này cũng bức xúc. Nếu lách xe tránh các vũng nước thì dễ dẫn tới va quẹt, ùn ứ, còn nếu chạy qua vũng nước thì nguy cơ bị trượt bánh xe vì cán lên đất, đá lởm chởm trên đường và hố sâu. Theo người dân ở khu vực này, đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng là do có rất nhiều xe tải, container chạy suốt ngày đêm.

Đường Thới Hòa hư hỏng nặng ẢNH: NGỌC QUỲNH

Mặt đường Lê Văn Thịnh bị bong tróc, trũng sâu ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, đường Lê Văn Thịnh, P.Bình Trưng (trước đây thuộc P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức), TP.HCM, cũng bị bong tróc lớp nhựa và trũng nhiều chỗ, nhất là ở giữa lòng đường, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Người dân địa phương cho biết mặt đường nhiều chỗ bị hư hỏng đã lâu nhưng không được dặm vá, sửa chữa. Khu vực này có Bệnh viện Lê Văn Thịnh nên người qua lại đông. Khi trời mưa, nước ngập che lấp ổ gà, khiến người đi xe máy rất dễ bị sa xuống hố, trượt ngã.

Bà con rất mong cơ quan chức năng có kế hoạch tu sửa, nâng cấp các đoạn đường này để việc lưu thông được an toàn, thuận lợi.