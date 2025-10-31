Nhóm sinh viên Huế sửa xe miễn phí cho người dân sau lũ dữ

Từ chiều qua 30.10, sân Trường cao đẳng Công nghiệp Huế nhộn nhịp khác thường. Tiếng cười xen tiếng máy nổ thử vang lên liên hồi. Hơn 200 chiếc xe của người dân bị ngập nước được các tình nguyện viên tiếp nhận và sửa xe miễn phí.

Dù mồ hôi nhễ nhại, bàn tay dính đầy nhớt, nhưng ai cũng cười tươi. "Chiều nay mình đã sửa được 3 chiếc rồi, hơi mệt nhưng khi sửa xe nổ lại là thấy đáng công liền", Huỳnh Minh Thiện, sinh viên trường này nói.

Đội hình "Sửa xe miễn phí hỗ trợ người dân vùng ngập lụt" do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Huế, Thành đoàn Huế, UBND P.Thuận Hóa, Trường cao đẳng Công nghiệp Huế và Câu lạc bộ PUN 75 phối hợp thực hiện.

Các "thợ trẻ" đảm nhận đủ mọi khâu: thay nhớt, lau bugi, vệ sinh máy, xử lý động cơ vào nước... Tất cả đều miễn phí cho người dân bị ảnh hưởng nặng do lũ, kéo dài đến hết ngày 3.11.

Bạn trẻ cùng các thợ lành nghề sửa xe cho người dân vùng lũ ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Khung cảnh tấp nập trong khu sửa chữa ẢNH: ĐẢO THỊ THANH XUÂN

Thầy Đặng Thế Anh, Trưởng khoa cơ khí - ô tô, Bí thư Đoàn Trường cao đẳng Công nghiệp Huế, chia sẻ: "Chúng tôi muốn giúp bà con sớm có lại phương tiện đi lại, đặc biệt là để các bạn sinh viên có thể quay lại trường học nhanh nhất".

Không chỉ có sinh viên mà nhiều cựu sinh viên, đoàn viên, người dân khắp nơi cũng góp sức, gửi dầu nhớt, linh kiện, đồ nghề về hỗ trợ. "Nhìn các bạn trẻ vừa làm vừa cười, mình thấy ấm lòng lắm! Đây không chỉ là sửa xe mà là "sửa" lại tinh thần sau bão lũ", chị Lê Mai Bích Trâm, cựu sinh viên của trường, xúc động nói.

Hàng chục chiếc xe đã được sửa xong, chờ người nhận ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Thời gian tới, Trường cao đẳng Công nghiệp Huế cùng Thành đoàn và chính quyền địa phương sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần tuổi trẻ xung kích bằng nhiều việc làm ý nghĩa hơn nữa, như hỗ trợ dọn dẹp, sửa đồ điện, tặng quà cho các hộ khó khăn...



