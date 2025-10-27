Không vô địch Đường lên đỉnh lên Olympia 2025 nhưng thí sinh này được khen ngợi...

"Hụt" vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2025 trong tiếc nuối

Người để lại ấn tượng mạnh với khán giả sau chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 là Nguyễn Nhựt Lam, học sinh Trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

Cần nhớ lại, trước phần thi về đích, Nhựt Lam là thí sinh có số điểm thấp nhất, chỉ 135 điểm. Trong khi đó Lê Quang Duy Khoa (học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế) được 150 điểm, Trần Bùi Bảo Khánh (học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) có 185 điểm, và Đoàn Thanh Tùng (học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa) có 210 điểm.

Vậy nhưng Nhựt Lam chính là nhân vật chính tạo nên một trận chung kết hấp dẫn, kịch tính đến phút cuối cùng. Nói vậy là bởi trước câu hỏi cuối cùng của cuộc thi, cũng là câu hỏi dành cho Nhựt Lam, nam sinh này có 205 điểm (có thêm 10 điểm khi bấm chuông giành quyền trả lời và đưa ra đáp án chính xác từ câu hỏi dành cho thí sinh khác, và 60 điểm cho câu hỏi đặt ngôi sao hy vọng). Và nếu ở câu hỏi cuối cùng có giá trị 30 điểm, Nhựt Lam trả lời đúng, sẽ tạo nên một cuộc lội ngược dòng khó tin, trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Dù không thành công ở câu hỏi cuối cùng, "hụt" vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2025 trong tiếc nuối, nhưng Nhựt Lam đã khiến khán giả trầm trồ cho bản lĩnh thi đấu, tinh thần không bỏ cuộc.

Biên tập viên Lê Hiếu Minh Đức (trái) dành lời khen cho Nhựt Lam khi trả lời chính xác câu hỏi tiếng Anh rất khó ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhưng điều khiến khán giả không ngớt lời khen ngợi cho Nhựt Lam vì nam sinh này đã trả lời câu hỏi tiếng Anh rất khó của chương trình ở phần thi về đích.

Cụ thể, ở phần thi về đích, Nhựt Lam nhận câu hỏi với nội dung như sau: "With the message 'Connecting people, creating prosperity', the event aims to present a comprehensive picture of Vietnam's manufacturing trade, consumption, culture and tourism capacity. The fair will feature five specialized zones, covering an area of over 100,000 square meters with around 3,000 booths. Impressive. That definitely sounds like a fair not to be missed. So, contestant, can you tell us what the message of the Vietnam Golden Autumn Fair 2025 is? Good luck".

Tạm dịch: "Với thông điệp "Kết nối con người, kiến tạo thịnh vượng", sự kiện nhằm giới thiệu bức tranh toàn diện về năng lực sản xuất, thương mại, tiêu dùng, văn hóa và du lịch của Việt Nam. Hội chợ sẽ gồm 5 khu trưng bày chuyên đề, tổng diện tích hơn 100.000 m² với khoảng 3.000 gian hàng. Thật ấn tượng. Đây chắc chắn là một hội chợ không thể bỏ lỡ. Và bây giờ, thí sinh có thể cho chúng tôi biết thông điệp của Hội chợ Mùa thu vàng Việt Nam 2025 là gì không? Chúc bạn may mắn!".

Ngay sau khi nhận câu hỏi, Nhựt Lam lập tức đưa ra câu trả lời là "Connecting people, creating prosperity" (tạm dịch: Kết nối mọi người, tạo nên sự thịnh vượng).

Khi MC Khánh Vy hỏi về những nội dung nghe được, Nhựt Lam nhanh chóng liệt kê các từ khóa quan trọng xuất hiện trong câu hỏi.

Với câu trả lời xuất sắc cùng ngôi sao hy vọng, Nhựt Lam đã giành được 60 điểm trong tiếng vỗ tay của khán giả.

Nhựt Lam trong phần thi về đích ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi kết thúc trận chung kết, biên tập viên Lê Hiếu Minh Đức của kênh Truyền hình đối ngoại quốc gia (là một trong hai người đặt câu hỏi tiếng Anh) đăng tải dòng trạng thái lên mạng xã hội, bày tỏ sự bất ngờ khi Nhựt Lam trả lời đúng câu hỏi tiếng Anh này.

Anh nói: "Thông thường, học sinh thường được làm câu hỏi dạng điền vào chỗ trống. Còn lần này, thí sinh được yêu cầu trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh. Thí sinh sẽ không biết bản thân phải làm gì với những thông tin mà người hỏi đưa ra. Điều đó đồng nghĩa với việc thí sinh sẽ có rất ít thời gian để chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào câu hỏi. Đó là cái khó đầu tiên. Còn cái khó thứ hai ở đề bài lần này là câu hỏi dạng hội thoại. Nếu thí sinh không tập trung sẽ rất dễ bỏ lỡ hoặc nhầm lẫn thông tin có trong đề bài. Hơn nữa, câu hỏi ở phần thi về đích có rất nhiều thông tin, được đưa ra liên tục và có thể khiến thí sinh bị nhiễu loạn thông tin. Dạng đề bài này buộc thí sinh phải tập trung cao độ, có kỹ năng nghe hiểu tốt và có khả năng suy luận sắc bén. Thật sự là rất nể phục Nhựt Lam, bởi trong không khí căng thẳng mà nam sinh này vẫn có thể bình tĩnh trả lời và giành trọn vẹn 60 điểm".

MC Khánh Vy cũng nói: "Đây là một câu hỏi tiếng Anh rất khó và nhiều chi tiết cần chú ý. Thế nhưng Nhựt Lam đã nghe và dịch lại toàn bộ, không sót một từ ngữ nào, thậm chí viết lại chính xác các số liệu".

Còn trên mạng xã hội, những bài viết như: "Nhựt Lam quá xuất sắc", "Đẳng cấp thật sự, trả lời câu hỏi tiếng Anh khó nhằn như vậy trong một nốt nhạc", "Nhựt Lam giỏi quá"...



"Nhựt Lam quá dễ thương"

Trên mạng xã hội TikTok và Facebook, những video ghi lại phần thi của Nhựt Lam, từ khởi động đến về đích, được chia sẻ nhiều. Giọng nói chân chất "rặt" miền Tây, nụ cười hiền và gương mặt thông minh của nam sinh này đã nhận được vô vàn sự yêu thích.

Sau khi không thể chạm tới vòng nguyệt quế của chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025, Nhựt Lam chia sẻ: "Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến mọi người. Mọi người đã cổ vũ rất nhiều cho em nhưng em không thể mang vòng nguyệt quế về để đáp lại tình cảm này. Tuy nhiên, em tin thế hệ sau của tỉnh Đồng Tháp, Trường THPT Cái Bè sẽ mang vòng nguyệt quế về cho tỉnh nhà".

Nhựt Lam là thí sinh duy nhất trong 4 thí sinh không đến từ trường chuyên. Dù vậy, nam sinh này sở hữu bảng thành tích học tập không hề kém cạnh những thí sinh khác. Cụ thể, Nhựt Lam từng giành giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh năm 2024, giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh năm 2025…

Nhựt Lam từng đạt 220 điểm ở cuộc thi tuần, 230 điểm ở cuộc thi tháng và 290 điểm ở cuộc thi quý. Qua đó, trở thành thí sinh có điểm số cao nhất trong 4 người lọt vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025. Và cũng nhờ thành tích này, lần đầu tiên Trường THPT Cái Bè (trước đây thuộc tỉnh Tiền Giang, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp) có cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia.

Với kết quả đồng hạng ba Đường lên đỉnh Olympia 2025, Nhựt Lam nhận giải thưởng 100 triệu đồng.