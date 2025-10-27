Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Gay cấn, kịch tính đến phút cuối cùng

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 diễn ra sáng 26.10, với sự tham gia của 4 thí sinh: Lê Quang Duy Khoa, Nguyễn Nhựt Lam, Đoàn Thanh Tùng và Trần Bùi Bảo Khánh.

Các thí sinh nhận giải thưởng chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 ẢNH: ĐAN THANH

Ở phần thi Khởi động, Duy Khoa đạt 60 điểm, Nhựt Lam 35 điểm, Thanh Tùng 30 điểm và Bảo Khánh dẫn đầu với 65 điểm.

Đến phần thi Vượt chướng ngại vật, chương trình đưa ra thử thách với 21 chữ cái. Ở câu đầu tiên, cả 4 thí sinh đều đưa ra đáp án đúng. Trong lúc câu thứ 2 chưa được mở thì Thanh Tùng quyết định trả lời ô chữ gồm 21 chữ cái là "Hồn Trương Ba, da hàng thịt". Câu trả lời chính xác, Thanh Tùng vươn lên dẫn đầu với 100 điểm, Bảo Khánh được 75 điểm, Duy Khoa 70 điểm, còn Nhựt Lam 45 điểm.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 xuất hiện những màn rượt đuổi điểm số căng thẳng đến phút cuối cùng ẢNH: ĐAN THANH

Ở phần thi Tăng tốc, Thanh Tùng và Bảo Khánh có màn rượt đuổi điểm số hấp dẫn. Hai câu đầu tiên, Bảo Khánh trả lời đúng và nhanh nhất. Sau đó, Thanh Tùng lấy lại phong độ và sau phần thi này tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 210 điểm, Bảo Khánh được 185 điểm, Duy Khoa 150 điểm và Nhựt Lam 135 điểm.

Đến phần thi quan trọng nhất, quyết định kết quả cuộc thi là Về đích, không chỉ 4 thí sinh mà cả khán giả cũng hồi hộp khi điểm số liên tục thay đổi, vị trí dẫn đầu cũng thay đổi một cách khó đoán.

Tạm dẫn đầu với điểm số cao nhất, Thanh Tùng là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi. Nam sinh chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 20 điểm. Không trả lời đúng cả 3 câu hỏi, không chọn ngôi sao hy vọng, cũng không bị thí sinh khác giành quyền trả lời và giành điểm, Thanh Tùng bảo toàn được 210 điểm.

Bảo Khánh là thí sinh thứ hai thi Về đích. Nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã tỏa sáng ở phần thi này khi trả lời chính xác cả 3 câu trong gói câu hỏi 20 - 20 - 20 điểm, vươn lên dẫn đầu với 245 điểm.

Sau đó, Duy Khoa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 30 điểm và trả lời sai câu hỏi đầu tiên. Nhựt Lam bấm chuông giành quyền trả lời và có thêm 20 điểm. Đến câu hỏi thứ 2, Duy Khoa tiếp tục trả lời không đúng. Bảo Khánh giành quyền trả lời nhưng đưa ra đáp án không chính xác, để mất 15 điểm, chỉ còn 230 điểm. Ở câu hỏi thứ 3, Duy Khoa quyết định dùng ngôi sao hy vọng và trả lời đúng, nhận được 60 điểm, tổng cộng có 180 điểm.

Thí sinh thi cuối cùng là Nhựt Lam đã chọn gói câu hỏi 30 - 30 - 30 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, Nhựt Lam trả lời sai. Tới câu thứ 2, nam sinh sử dụng ngôi sao hy vọng và có câu trả lời chính xác, nâng tổng điểm lên 205, cách Bảo Khánh 25 điểm và cách Thanh Tùng 5 điểm.

Nếu trả lời đúng câu hỏi cuối cùng, Nhựt Lam sẽ lên ngôi vô địch với 235 điểm. Hoặc nếu Thanh Tùng bấm chuông giành quyền trả lời và đưa ra đáp án chính xác sẽ có thêm 30 điểm, đạt 240 điểm, trở thành nhà vô địch.

Tuy nhiên, hai điều này đã không xảy ra. Nhựt Lam trả lời không chính xác, Bảo Khánh bấm chuông giành quyền trả lời và đưa ra đáp án không chính xác, tiếp tục bị trừ 15 điểm, còn 215 điểm.

Kết quả chung cuộc, Bảo Khánh là nhà vô địch chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 với 215 điểm, nhận giải thưởng trị giá 50.000 USD. Thanh Tùng về nhì với 210 điểm, nhận giải thưởng trị giá 200 triệu đồng. Đồng hạng ba là Nhựt Lam (205 điểm) và Duy Khoa (180 điểm), mỗi thí sinh nhận được 100 triệu đồng.