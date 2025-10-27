Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Gay cấn, kịch tính đến phút cuối cùng

Thanh Nam - Đan Thanh
27/10/2025 07:00 GMT+7

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 đã diễn ra đúng như kỳ vọng của khán giả, khi xuất hiện những màn rượt đuổi điểm số căng thẳng đến phút cuối cùng.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 diễn ra sáng 26.10, với sự tham gia của 4 thí sinh: Lê Quang Duy Khoa, Nguyễn Nhựt Lam, Đoàn Thanh Tùng và Trần Bùi Bảo Khánh.

- Ảnh 1.

Các thí sinh nhận giải thưởng chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

ẢNH: ĐAN THANH

Ở phần thi Khởi động, Duy Khoa đạt 60 điểm, Nhựt Lam 35 điểm, Thanh Tùng 30 điểm và Bảo Khánh dẫn đầu với 65 điểm.

Đến phần thi Vượt chướng ngại vật, chương trình đưa ra thử thách với 21 chữ cái. Ở câu đầu tiên, cả 4 thí sinh đều đưa ra đáp án đúng. Trong lúc câu thứ 2 chưa được mở thì Thanh Tùng quyết định trả lời ô chữ gồm 21 chữ cái là "Hồn Trương Ba, da hàng thịt". Câu trả lời chính xác, Thanh Tùng vươn lên dẫn đầu với 100 điểm, Bảo Khánh được 75 điểm, Duy Khoa 70 điểm, còn Nhựt Lam 45 điểm.

Gay cấn, kịch tính đến phút cuối cùng - Ảnh 1.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 xuất hiện những màn rượt đuổi điểm số căng thẳng đến phút cuối cùng

ẢNH: ĐAN THANH

Ở phần thi Tăng tốc, Thanh Tùng và Bảo Khánh có màn rượt đuổi điểm số hấp dẫn. Hai câu đầu tiên, Bảo Khánh trả lời đúng và nhanh nhất. Sau đó, Thanh Tùng lấy lại phong độ và sau phần thi này tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 210 điểm, Bảo Khánh được 185 điểm, Duy Khoa 150 điểm và Nhựt Lam 135 điểm.

Đến phần thi quan trọng nhất, quyết định kết quả cuộc thi là Về đích, không chỉ 4 thí sinh mà cả khán giả cũng hồi hộp khi điểm số liên tục thay đổi, vị trí dẫn đầu cũng thay đổi một cách khó đoán.

Tạm dẫn đầu với điểm số cao nhất, Thanh Tùng là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi. Nam sinh chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 20 điểm. Không trả lời đúng cả 3 câu hỏi, không chọn ngôi sao hy vọng, cũng không bị thí sinh khác giành quyền trả lời và giành điểm, Thanh Tùng bảo toàn được 210 điểm.

Bảo Khánh là thí sinh thứ hai thi Về đích. Nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã tỏa sáng ở phần thi này khi trả lời chính xác cả 3 câu trong gói câu hỏi 20 - 20 - 20 điểm, vươn lên dẫn đầu với 245 điểm.

Sau đó, Duy Khoa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 30 điểm và trả lời sai câu hỏi đầu tiên. Nhựt Lam bấm chuông giành quyền trả lời và có thêm 20 điểm. Đến câu hỏi thứ 2, Duy Khoa tiếp tục trả lời không đúng. Bảo Khánh giành quyền trả lời nhưng đưa ra đáp án không chính xác, để mất 15 điểm, chỉ còn 230 điểm. Ở câu hỏi thứ 3, Duy Khoa quyết định dùng ngôi sao hy vọng và trả lời đúng, nhận được 60 điểm, tổng cộng có 180 điểm.

Thí sinh thi cuối cùng là Nhựt Lam đã chọn gói câu hỏi 30 - 30 - 30 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, Nhựt Lam trả lời sai. Tới câu thứ 2, nam sinh sử dụng ngôi sao hy vọng và có câu trả lời chính xác, nâng tổng điểm lên 205, cách Bảo Khánh 25 điểm và cách Thanh Tùng 5 điểm.

Nếu trả lời đúng câu hỏi cuối cùng, Nhựt Lam sẽ lên ngôi vô địch với 235 điểm. Hoặc nếu Thanh Tùng bấm chuông giành quyền trả lời và đưa ra đáp án chính xác sẽ có thêm 30 điểm, đạt 240 điểm, trở thành nhà vô địch.

Tuy nhiên, hai điều này đã không xảy ra. Nhựt Lam trả lời không chính xác, Bảo Khánh bấm chuông giành quyền trả lời và đưa ra đáp án không chính xác, tiếp tục bị trừ 15 điểm, còn 215 điểm.

Kết quả chung cuộc, Bảo Khánh là nhà vô địch chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 với 215 điểm, nhận giải thưởng trị giá 50.000 USD. Thanh Tùng về nhì với 210 điểm, nhận giải thưởng trị giá 200 triệu đồng. Đồng hạng ba là Nhựt Lam (205 điểm) và Duy Khoa (180 điểm), mỗi thí sinh nhận được 100 triệu đồng.

Tin liên quan

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 Trần Bùi Bảo Khánh: 'Em rất vui, tự hào'

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 Trần Bùi Bảo Khánh: 'Em rất vui, tự hào'

Chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 Trần Bùi Bảo Khánh, xúc động chia sẻ: 'Em cảm thấy rất vui, tự hào'.

Khám phá thêm chủ đề

Đường lên đỉnh Olympia 2025 chung kết Bảo Khánh Nhà vô địch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận