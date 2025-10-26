Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Hành trình giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2025 của Trần Bùi Bảo Khánh

Thanh Nam
Thanh Nam
26/10/2025 12:13 GMT+7

Với số điểm 215, Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đã xuất sắc giành ngôi vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025, nhận phần thưởng trị giá 50.000 USD.


Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 gay cấn, kịch tính đến phút cuối cùng

4 thí sinh có mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 là: Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế, Nguyễn Nhựt Lam, học sinh Trường THPT Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Hành trình giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2025 của Trần Bùi Bảo Khánh- Ảnh 1.

Trần Bùi Bảo Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025

ẢNH: NGUYỄN THANH

Tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025, thí sinh nào cũng thể hiện tài năng, bản lĩnh thi đấu của mình. Tuy nhiên, Trần Bùi Bảo Khánh đã xuất sắc hơn cả, khi giữ phong độ ở cả 4 phần thi để giành lấy vòng nguyệt quế của chương trình.

Trần Bùi Bảo Khánh đã dẫn đầu đoàn leo núi sau phần thi khởi động với 65 điểm. Đến phần thi vượt chướng ngại vật, nam sinh này có thêm 10 điểm là 75 điểm.

Đến phần thi tăng tốc, Trần Bùi Bảo Khánh tiếp tục có thêm 110 điểm, đạt 185 điểm, đứng ở vị trí thứ 2 sau Đoàn Thanh Tùng.

Và đến phần thi về đích, nam sinh người Hà Nội đã tỏa sáng với 3 câu hỏi chính xác liên tiếp trong gói câu hỏi của mình, đạt 245 điểm. Dù rằng trong các phần thi của Lê Quang Duy Khoa và Nguyễn Nhựt Lam, Trần Bùi Bảo Khánh đã nhấn chuông giành quyền trả lời, đưa ra 2 câu trả lời không chính xác, bị trừ 30 điểm, nhưng vẫn còn 215 điểm, hơn Đoàn Thanh Tùng 5 điểm, và chính thức trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Hành trình giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2025 của Trần Bùi Bảo Khánh- Ảnh 2.

Trần Bùi Bảo Khánh trong phần thi về đích

ẢNH: NGUYỄN THANH

Thành tích "khủng" của Trần Bùi Bảo Khánh

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025 có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Nam sinh này từng đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố các môn khoa học năm học 2022 - 2023, giải nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn sinh học năm học 2023 - 2024, giải nhì kỳ thi học sinh cấp thành phố môn sinh học năm học 2024 - 2025, huy chương bạc kỳ thi Olympic Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên năm 2025 (Olympiad).

Trần Bùi Bảo Khánh chia sẻ có sở thích đọc sách, tiểu thuyết văn học, đam mê nấu ăn, nhất là những món ăn Việt Nam và đam mê với những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Trong hành trình đến với chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 và chính thức nhận vòng nguyệt quế danh giá của chương trình, Trần Bùi Bảo Khánh đã để lại ấn tượng với người xem bằng những phần thi xuất sắc.

Hành trình giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2025 của Trần Bùi Bảo Khánh- Ảnh 3.

Trần Bùi Bảo Khánh chụp ảnh lưu niệm với giáo viên của Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

ẢNH: NGUYỄN THANH

Trần Bùi Bảo Khánh chính là thí sinh sở hữu tổng điểm 3 cuộc thi tuần, tháng, quý cao nhất trong 4 thí sinh có mặt ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025. Cụ thể, nam sinh người Hà Nội sở hữu 815 điểm, đạt lần lượt: 250, 295, 270 điểm ở các cuộc thi tuần, tháng, quý.

Như vậy, trong 4 trận đấu ở Đường lên đỉnh Olympia 2025, Trần Bùi Bảo Khánh đã đạt được tổng số điểm 1.030 điểm.

Ngay sau khi chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 kết thúc, trên mạng xã hội ngập tràn lời chúc mừng đến với Trần Bùi Bảo Khánh.

Bên cạnh chức vô địch dành cho Trần Bùi Bảo Khánh với giải thưởng 50.000 USD, 3 thí sinh còn lại cũng nhận được giải thưởng giá trị. Cụ thể, Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế, Nguyễn Nhựt Lam, học sinh Trường THPT Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp) cùng đồng giải 3, mỗi thí sinh nhận được phần thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Với 210 điểm, thua người về nhất 5 điểm, Đoàn Thanh Tùng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Khánh Hòa) nhận được phần thưởng trị giá 200 triệu đồng.

Trần Bùi Bảo Khánh trả lời phỏng vấn sau khi giành quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025

