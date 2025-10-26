Trần Bùi Bảo Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025 với 215 điểm

4 thí sinh có mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 là: Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế, Nguyễn Nhựt Lam, học sinh Trường THPT Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Vị trí xuất phát thi đấu của 4 thí sinh lần lượt là: Lê Quang Duy Khoa (vị trí 1), Đoàn Thanh Tùng (vị trí 2), Trần Bùi Bảo Khánh (vị trí 3), Nguyễn Nhựt Lam (vị trí 4).

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 bắt đầu bằng phần thi khởi động. Ở phần thi này, Lê Quang Duy Khoa đạt 60 điểm, Nguyễn Nhựt Lam được 35 điểm, Đoàn Thanh Tùng được 30 điểm và Trần Bùi Bảo Khánh tạm dẫn đầu đoàn leo núi với 65 điểm.

Đến phần thi vượt chướng ngại vật, chương trình đưa ra thử thách với 21 chữ cái. Ở câu đầu tiên, cả 4 thí sinh đều đưa ra đáp án đúng. Trong lúc câu thứ 2 chưa được mở thì Đoàn Thanh Tùng quyết định đưa ra chìa khóa chính xác của 21 chữ cái là Hồn Trương Ba, da hàng thịt, tên tác phẩm ra mắt năm 1984 của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.

Với câu trả lời xuất sắc này, Đoàn Thanh Tùng vươn lên dẫn đầu với 100 điểm. Trần Bùi Bảo Khánh 75 điểm đứng vị trí thứ 2, Lê Quang Duy Khoa theo sau 70 điểm, còn Nguyễn Nhựt Lam 45 điểm.

Đến phần thi tăng tốc, Đoàn Thanh Tùng và Trần Bùi Bảo Khánh liên tục so kè điểm số. Cả hai đều thể hiện sự chính xác và tốc độ của mình. Kết quả sau phần thi tăng tốc, Đoàn Thanh Tùng tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 210 điểm. Trần Bùi Bảo Khánh theo sát với 185 điểm. Lê Quang Duy Khoa đạt 150 điểm và Nguyễn Nhựt Lam có 135 điểm.

Ở phần thi về đích, vòng thi cuối cùng cũng là vòng quan trọng nhất, Đoàn Thanh Tùng là thí sinh đầu tiên chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Tuy nhiên nam sinh này không trả lời được câu hỏi nào, và không bị các thí sinh giành điểm nên giữ nguyên số điểm 210.

Trần Bùi Bảo Khánh tỏa sáng ở phần thi này khi trả lời chính xác cả 3 câu hỏi. Qua đó đạt 245 điểm.

Lê Quang Duy Khoa bước vào phần thi về đích với sự ủng hộ của đông đảo khán giả ở TP.Huế. Với sự tiếp sức này, nam sinh đã trả lời đúng một câu hỏi với ngôi sao hy vọng và đạt được 180 điểm. Cũng ở lượt thi của Lê Quang Duy Khoa, Trần Bùi Bảo Khánh giành quyền trả lời một câu hỏi nhưng không trả lời chính xác, bị trừ 15 điểm và còn 230 điểm.

Với 145 điểm, Nguyễn Nhựt Lam bước vào phần thi về đích và chọn gói 3 câu hỏi 30 điểm. Trần Bùi Bảo Khánh giành quyền trả lời câu hỏi cuối cùng của Nguyễn Nhựt Lam nhưng trả lời sai, bị trừ thêm 15 điểm, còn 215 điểm.

Kết quả chung cuộc, Đoàn Thanh Tùng được 210 điểm, hạng nhì. Trần Bùi Bảo Khánh được 215 điểm vô địch. Lê Quang Duy Khoa và Nguyễn Nhựt Lam đồng giải 3.

Kết quả phần thi khởi động. Trần Bùi Bảo Khánh đạt điểm số cao nhất với 65 điểm ẢNH: NGUYỄN THANH

Đoàn Thanh Tùng giải được từ khóa, dẫn đầu đoàn leo núi sau phần thi vượt chướng ngại vật với số điểm 100 ẢNH: NGUYỄN THANH





Kết quả sau phần thi tăng tốc. Đoàn Thanh Tùng dẫn đầu với 210 điểm ẢNH: NGUYỄN THANH

Đoàn Thanh Tùng vui mừng sau phần thi tăng tốc ẢNH: NGUYỄN THANH

Đoàn Thanh Tùng trong phần thi về đích ẢNH: NGUYỄN THANH

Đội nắng cổ vũ Trần Bùi Bảo Khánh ẢNH: PHAN HẬU

Cổ động viên ở Hà Nội vui mừng khi Trần Bùi Bảo Khánh vươn lên dẫn đầu trong phần thi về đích ẢNH: PHAN HẬU

Trần Bùi Bảo Khánh tỏa sáng ở phần thi về đích ẢNH: NGUYỄN THANH

Cổ động viên tỉnh Khánh Hòa cổ vũ cho Đoàn Thanh Tùng ẢNH: BÁ DUY

Đông đảo khán giả cổ vũ Đoàn Thanh Tùng ẢNH: BÁ DUY

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đội mưa ủng hộ Đoàn Thanh Tùng ẢNH: BÁ DUY

Không khí căng thẳng hồi hộp tại điểm cầu Hà Nội ẢNH: PHAN HẬU



