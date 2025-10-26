Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Rượt đuổi điểm số kịch tính tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

Thanh Niên
Thanh Niên
26/10/2025 09:44 GMT+7

8 giờ 30 sáng nay 26.10, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 chính thức khởi tranh. Ngay lúc này, không khí "nóng" hơn bao giờ hết tại trường quay S4 Đài Truyền hình Việt Nam cũng như tại 4 điểm cầu ở các tỉnh, thành có thí sinh tham gia.

4 thí sinh có mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 là: Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế, Nguyễn Nhựt Lam, học sinh Trường THPT Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Sau phần thi khởi động, Nhựt Lam giành 35 điểm, Thanh Tùng đạt 30 điểm, Bảo Khánh được 65 điểm, và Duy Khoa đạt 60 điểm.

Sau phần thi vượt chướng ngại vật, Thanh Tùng đã xuất sắc dẫn đầu đoàn leo núi với 100 điểm. Bám sát theo đó là Bảo Khánh 75 điểm, Duy Khoa 70 điểm và Nhựt Lam 45 điểm.

Đến phần thi tăng tốc, Bảo Khánh thể hiện khả năng của mình để vượt lên. Qua đó tạo nên cuộc rượt đuổi hấp dẫn về điểm số và cái kết khó đoán tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Thanh Niên ghi nhận không khí tại trường quay S4 Đài Truyền hình Việt Nam và tại các điểm cầu tại: Cổng Đoan Môn - Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội); Công viên Lạc Hồng (tỉnh Đồng Tháp), Nhà hát sông Hương (TP.Huế), Quảng trường 2/4 (tỉnh Khánh Hòa).

- Ảnh 1.

4 nhà leo núi tranh vòng nguyệt quế tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

ẢNH: NGUYỄN THANH

- Ảnh 2.

Các thí sinh đã trải qua phần thi khởi động, Trần Bùi Bảo Khánh đang dẫn đầu đoàn leo núi với 65 điểm

ẢNH: NGUYỄN THANH

- Ảnh 3.

Điểm số sau phần thi vượt chướng ngại vật. Thanh Tùng đã xuất sắc dẫn đầu đoàn leo núi với 100 điểm. Bám sát theo đó là Bảo Khánh 75 điểm, Duy Khoa 70 điểm và Nhựt Lam 45 điểm.

ẢNH: NGUYỄN THANH

- Ảnh 4.

Bảo Khánh tăng tốc

ẢNH: NGUYỄN THANH

- Ảnh 5.

Cận cảnh vòng nguyệt quế mạ vàng, giành cho thí sinh xuất sắc nhất

ẢNH: NGUYỄN THANH

- Ảnh 6.

Vòng nguyệt quế này sẽ giành cho thí sinh xuất sắc nhất của Đường lên đỉnh Olympia 2025

ẢNH: NGUYỄN THANH

- Ảnh 7.

Tại trường quay S4, Đài Truyền hình Việt Nam, các cổ động viên sẵn sàng tiếp sức cho 4 thí sinh

ẢNH: NGUYỄN THANH

- Ảnh 8.

Học sinh của Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam cổ vũ cho Trần Bùi Bảo Khánh

ẢNH: PHAN HẬU

- Ảnh 9.

Tại điểm cầu Cổng Đoan Môn - Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội)

ẢNH: PHAN HẬU

- Ảnh 10.

Tại nhà hát Sông Hương (TP.Huế), các cổ động viên theo dõi để cổ vũ cho Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 11.

Nhiều niềm tin dành cho Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế sẽ giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2025

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 12.

Các cổ động viên cổ vũ cho Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 13.

Không khí tại Quảng trường 2/4 (tỉnh Khánh Hòa)

ẢNH: NGUYỄN NGỌC PHÚC

- Ảnh 14.

Đội mưa để cổ vũ cho thí sinh Đoàn Thanh Tùng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Khánh Hòa)

ẢNH: NGUYỄN NGỌC PHÚC

- Ảnh 15.

Cổ động viên ở tỉnh Khánh Hòa phấn khích sau khi Thanh Tùng dẫn đầu đoàn leo núi

ẢNH: NGUYỄN NGỌC PHÚC

- Ảnh 16.

Cổ động viên ở tỉnh Khánh Hòa vui mừng khi Thanh Tùng xuất sắc ở phần thi vượt chướng ngại vật, qua đó tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi

ẢNH: BÁ DUY

Bạn học cổ vũ cho thí sinh Trần Bùi Bảo Khánh tại Cổng Đoan Môn - Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội)



 

