Rượt đuổi điểm số kịch tính tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

8 giờ 30 sáng nay 26.10, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 chính thức khởi tranh. Ngay lúc này, không khí "nóng" hơn bao giờ hết tại trường quay S4 Đài Truyền hình Việt Nam cũng như tại 4 điểm cầu ở các tỉnh, thành có thí sinh tham gia.
4 thí sinh có mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 là: Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế, Nguyễn Nhựt Lam, học sinh Trường THPT Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.
Sau phần thi khởi động, Nhựt Lam giành 35 điểm, Thanh Tùng đạt 30 điểm, Bảo Khánh được 65 điểm, và Duy Khoa đạt 60 điểm.
Sau phần thi vượt chướng ngại vật, Thanh Tùng đã xuất sắc dẫn đầu đoàn leo núi với 100 điểm. Bám sát theo đó là Bảo Khánh 75 điểm, Duy Khoa 70 điểm và Nhựt Lam 45 điểm.
Đến phần thi tăng tốc, Bảo Khánh thể hiện khả năng của mình để vượt lên. Qua đó tạo nên cuộc rượt đuổi hấp dẫn về điểm số và cái kết khó đoán tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.
Thanh Niên ghi nhận không khí tại trường quay S4 Đài Truyền hình Việt Nam và tại các điểm cầu tại: Cổng Đoan Môn - Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội); Công viên Lạc Hồng (tỉnh Đồng Tháp), Nhà hát sông Hương (TP.Huế), Quảng trường 2/4 (tỉnh Khánh Hòa).
Bạn học cổ vũ cho thí sinh Trần Bùi Bảo Khánh tại Cổng Đoan Môn - Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội)
