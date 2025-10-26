Rượt đuổi điểm số kịch tính tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

4 thí sinh có mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 là: Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế, Nguyễn Nhựt Lam, học sinh Trường THPT Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Sau phần thi khởi động, Nhựt Lam giành 35 điểm, Thanh Tùng đạt 30 điểm, Bảo Khánh được 65 điểm, và Duy Khoa đạt 60 điểm.

Sau phần thi vượt chướng ngại vật, Thanh Tùng đã xuất sắc dẫn đầu đoàn leo núi với 100 điểm. Bám sát theo đó là Bảo Khánh 75 điểm, Duy Khoa 70 điểm và Nhựt Lam 45 điểm.

Đến phần thi tăng tốc, Bảo Khánh thể hiện khả năng của mình để vượt lên. Qua đó tạo nên cuộc rượt đuổi hấp dẫn về điểm số và cái kết khó đoán tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Thanh Niên ghi nhận không khí tại trường quay S4 Đài Truyền hình Việt Nam và tại các điểm cầu tại: Cổng Đoan Môn - Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội); Công viên Lạc Hồng (tỉnh Đồng Tháp), Nhà hát sông Hương (TP.Huế), Quảng trường 2/4 (tỉnh Khánh Hòa).

4 nhà leo núi tranh vòng nguyệt quế tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 ẢNH: NGUYỄN THANH

Cận cảnh vòng nguyệt quế mạ vàng, giành cho thí sinh xuất sắc nhất ẢNH: NGUYỄN THANH

Vòng nguyệt quế này sẽ giành cho thí sinh xuất sắc nhất của Đường lên đỉnh Olympia 2025 ẢNH: NGUYỄN THANH

Tại trường quay S4, Đài Truyền hình Việt Nam, các cổ động viên sẵn sàng tiếp sức cho 4 thí sinh ẢNH: NGUYỄN THANH

Tại nhà hát Sông Hương (TP.Huế), các cổ động viên theo dõi để cổ vũ cho Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhiều niềm tin dành cho Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế sẽ giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2025 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Không khí tại Quảng trường 2/4 (tỉnh Khánh Hòa) ẢNH: NGUYỄN NGỌC PHÚC

