Giới trẻ
Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

8.000 người cổ vũ Bảo Khánh 'giữ' vòng nguyệt quế Olympia 2025 ở lại Hà Nội

Phan Hậu
Phan Hậu
26/10/2025 10:16 GMT+7

Điểm cầu tại sân Đoan Môn, Hoàng thành Thăng Long là 1 trong 4 điểm cầu trực tiếp trận chung kết đường lên đỉnh Olympia 2025. Tại đây đã có 8.000 cổ động viên đến tiếp sức thí sinh Hà Nội Trần Bùi Bảo Khánh giành vòng nguyệt quế.

Ghi nhận từ sáng sớm từ 26.10 tại sân Đoan Môn, trong khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) không khí cực kỳ sôi động trước vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.

8.000 người cổ vũ Bảo Khánh 'giữ' vòng nguyệt quế Olympia 2025 ở lại Hà Nội- Ảnh 1.

Không khí sôi động trên sân Đoan Môn, Hoàng Thành Thăng Long trong ngày thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia

ẢNH: PHAN HẬU

Hàng nghìn học sinh, phụ huynh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cùng nhiều học sinh các trường khác đã tập trung về đây từ sáng sớm, chờ đợi màn so tài của "nhà leo núi" Bùi Trần Bảo Khánh.

8.000 người cổ vũ Bảo Khánh 'giữ' vòng nguyệt quế Olympia 2025 ở lại Hà Nội- Ảnh 2.

Tất cả học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam kỳ vọng Bảo Khánh mang vòng nguyệt quế trở về, chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập trường

ẢNH: PHAN HẬU

Theo thông báo từ ban tổ chức, đã có hơn 8.000 người có mặt tại sân Đoan Môn để đồng hành cùng Bảo Khánh trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.

8.000 người cổ vũ Bảo Khánh 'giữ' vòng nguyệt quế Olympia 2025 ở lại Hà Nội- Ảnh 3.

Niềm vui của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam khi Bảo Khánh hoàn thành phần thi Khởi động

ẢNH: PHAN HẬU

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 diễn ra sáng nay 26.10 tại Đài Truyền hình Việt Nam, là màn so tài của 4 "nhà leo núi": Trần Bùi Bảo Khánh; Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT chuyên Quốc học, TP.Huế), Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) và Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa).

8.000 người cổ vũ Bảo Khánh 'giữ' vòng nguyệt quế Olympia 2025 ở lại Hà Nội- Ảnh 4.

Không khí sân Đoan Môn sôi nổi, náo nhiệt mỗi khi Khánh lên sóng

ẢNH: PHAN HẬU

Trong 25 năm qua, Khánh là học sinh thứ 6 của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam  thi đấu trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

8.000 người cổ vũ Bảo Khánh 'giữ' vòng nguyệt quế Olympia 2025 ở lại Hà Nội- Ảnh 5.

Chăm chú dõi theo "nhà leo núi" Bảo Khánh qua mỗi phần thi

ẢNH: PHAN HẬU

Năm 2010, Phan Minh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam xuất sắc giành vòng nguyệt quế trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10.

Nếu chiến thắng giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trong ngày hôm nay, Trần Bùi Bảo Khánh sẽ là học sinh thứ hai của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam giành ngôi vị quán quân ở đấu trường tri thức danh giá này.

Chia sẻ trên sóng truyền hình trong trận chung kết, Trần Bùi Bảo Khánh thể hiện quyết tâm sẽ mang vòng nguyệt quế thứ hai về cho nhà trường, cho Hà Nội.

