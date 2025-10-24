Đường lên đỉnh Olympia, gameshow lâu đời nhất của VTV vẫn 'nóng' sau 25 năm

25 năm, hơn 1.300 cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia ở các vòng thi

Lúc 11 giờ 05 phút ngày 28.3.1999, số đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia chính thức ra mắt khán giả. Đây là gameshow (trò chơi truyền hình) hoàn toàn "made in Việt Nam", định dạng (format) do VTV lên ý tưởng và sản xuất.

Mỗi năm Đường lên đỉnh Olympia sẽ có 144 thí sinh - những nhà leo núi thi đấu tìm ra những người xuất sắc nhất. Trải qua 25 năm với hơn 1.300 cuộc thi, hơn 3.500 thí sinh tham gia, Đường lên đỉnh Olympia là gameshow lâu đời nhất của Đài truyền hình Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại.

Vị trí xuất phát của 4 thí sinh chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sáng chủ nhật, 26.10 ẢNH: VTV

Chia sẻ trong Gala kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia - Những ánh sao hy vọng tối 21.10, MC Ngọc Huy nêu một vài liên tưởng, đủ để khán giả hình dung hành trình 25 năm - 1/4 thế kỷ đã đi qua. 25 năm, đủ để một em bé sơ sinh có thể thành cô dâu chú rể. 25 năm, tuổi của chương trình nhiều hơn số tuổi của nhiều bạn trẻ hiện nay vẫn theo dõi gameshow vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Và ngay cả MC Khánh Vy - nữ MC yêu thích của Đường lên đỉnh Olympia cũng chia sẻ, ngày Đường lên đỉnh Olympia phát sóng chương trình đầu tiên, cô vẫn chưa ra đời, bây giờ được là MC của Olympia, đó là giấc mơ không tưởng của cô.

Chặng đường 25 năm với nhiều đổi thay, thế hệ thí sinh từ Gen X, Gen Y, gen Z, và tới đây là Gen Alpha... nhưng có điều không thay đổi đó là nhiệt huyết, quyết tâm, hy vọng của những nhà leo núi.

Bao thế hệ MC gắn với Đường lên đỉnh Olympia

Những ai yêu thích gameshow Đường lên đỉnh Olympia từ ngày đầu tới nay chắc hẳn còn nhớ tên các MC - người dẫn chương trình đã gắn với tên tuổi gameshow này: nhà báo Tạ Bích Loan, nhà báo Lưu Minh Vũ, nhà báo Tùng Chi, MC Kiều Anh, MC Khánh Chi, MC Việt Khuê, MC Khắc Cường, MC Diệp Chi, MC Ngọc Huy (người dẫn Đường lên đỉnh Olympia từ năm thứ 13 tới nay), MC Khánh Vy...

10 năm trước, trong Gala chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 15, nhà báo Tạ Bích Loan, người dẫn chương trình đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia, cho biết sau khi chương trình 7 sắc cồng vồng kết thúc thành công, mọi người luôn mong muốn có một gameshow nào đó thật đặc biệt cho học sinh phổ thông. Là người viết định dạng của chương trình, nhà báo Tạ Bích Loan đã nghĩ tới một chặng đường leo núi, do đó, cấu trúc của cuộc thi gồm có 4 phần là khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc, về đích.

Bà Loan chưa quên những ngày đầu tiên của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, một căn phòng ở trên tầng 4 luôn đóng cửa, bà và nhà báo Tùng Chi vò đầu bứt tai, nghĩ ra những câu hỏi để làm khó thí sinh.

24 quán quân của Đường lên đỉnh Olympia qua các năm, sáng chủ nhật tuần này sẽ tìm ra quán quân năm thứ 25 ẢNH: VTV

Và 10 năm sau, trong Gala kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia - Những ánh sao hy vọng vừa phát sóng trên VTV3 tối 21.10, nhà báo Tạ Bích Loan chia sẻ, là người có niềm tin về tinh thần hiếu học của người Việt, đây là truyền thống từ xa xưa của dân tộc, nhưng chính bản thân bà cũng bất ngờ với sự bền bỉ của chương trình khi đi qua 1/4 thế kỷ vẫn được nhiều thế hệ yêu thích. Đặc biệt khi có một thí sinh nào đó tỏa sáng, đó sẽ trở thành niềm vui cho bà con cả một tỉnh thành, một quê hương, tất cả cùng reo hò, cổ vũ cho thí sinh đó. Điều này càng tiếp thêm cho bà về niềm tin tinh thần, khát vọng học tập, khát vọng cống hiến của người trẻ Việt Nam.

Thắp lên những ngôi sao hy vọng

Trong 25 năm qua, người chiến thắng Đường lên đỉnh Olympia, từ cuộc thi tuần, thi tháng, thi quý, thi năm, đều được phần thưởng vinh quang nhất là chiếc vòng nguyệt quế. Vòng nguyệt quế đã trở thành biểu tượng của chương trình và là ước mơ của nhiều học sinh khắp đất nước.



Không chỉ dừng lại 45 phút lên sóng chương trình mỗi tuần, mỗi thí sinh bước ra từ Đường lên đỉnh Olympia cũng như hàng triệu khán giả là học sinh, sinh viên của chương trình này được tiếp sức, truyền cảm hứng để họ vươn lên trong cuộc sống, chinh phục những mục tiêu, học cách trưởng thành sau thất bại.

Theo Cổng thông tin điện tử Đài truyền hình Việt Nam, nhiều thế hệ cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia đã bước ra khỏi chương trình mang theo hành trang tri thức và khát vọng để ghi dấu trên nhiều lĩnh vực. Nhiều quán quân, thí sinh Olympia tiếp tục hành trình gặt hái thành công, khẳng định năng lực trí tuệ Việt trên bản đồ tri thức toàn cầu. Nhiều cái tên là quán quân của mà khán giả yêu mến chương trình vẫn thường nhắc tới như Phan Mạnh Tân, Lê Vũ Hoàng, Lê Viết Hà , Phan Minh Đức, Hồ Đắc Thanh Chương, Phan Đăng Nhật Minh…

Năm 2023, học sinh của Trường THPT chuyên Quốc Học (Huế) cũng được vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia, không khí cổ vũ cho thí sinh này luôn bùng cháy ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Có mặt trong Gala kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia - Những ánh sao hy vọng là những gương mặt người trẻ tài năng khác. Dù không phải là quán quân - vô địch năm của Đường lên đỉnh Olympia, nhưng sân chơi này đã tiếp sức cho các những chàng trai, cô gái thành những phiên bản xuất sắc hơn của chính mình ngày hôm qua.

Đó là thạc sĩ, bác sĩ Hồ Ngọc Minh (cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10), bác sĩ phẫu thuật, Giám đốc vận hành Phòng phân tích vận động, Trung tâm chấn thương chỉnh hình và y học thể thao.

Đó là PGS-TS Ngô Thị Minh Thùy (cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia năm 2), hiện đang công tác tại Viện nghiên cứu về ung thư Knight, ĐH Y khoa và Khoa học Oregon, Mỹ.

Đó là Lê Cẩm Hoàng Tuấn, thí sinh Olympia năm thứ 14, hiện là kỹ sư quản lý sản phẩm, công tác tại Công ty khí Cà Mau. Năm 2024 anh và các đồng nghiệp có công trình được công nhận công trình sáng tạo toàn quốc, anh được tuyên dương là một trong những người thợ trẻ giỏi toàn quốc 2025, được nhận bằng khen lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và nhiều bạn trẻ xuất sắc khác...