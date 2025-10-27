Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025 có thành tích 'không phải dạng vừa'

Ước mơ thành hiện thực

Trong trận chung kết sáng qua 26.10, Bảo Khánh đã vượt qua Lê Quang Duy Khoa (học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế), Nguyễn Nhựt Lam (học sinh Trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa) để đoạt ngôi vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Bảo Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025 với 215 điểm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngay từ cuộc thi tuần, Bảo Khánh đã nhanh chóng bộc lộ khả năng của mình với kiến thức sâu rộng, phản xạ nhanh và bản lĩnh vững vàng trong từng phần thi. Khánh đạt vị trí nhất tuần với 250 điểm, sau đó tiếp tục để lại ấn tượng ở cuộc thi tháng với 295 điểm, vượt qua cuộc thi quý với 270 điểm để mang cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia 2025 về với Hà Nội. Sau khi chiến thắng ở cuộc thi quý, Bảo Khánh chia sẻ: "Đã được vào chung kết thì mục tiêu duy nhất của em là vòng nguyệt quế".

Không để những người tin yêu, ủng hộ thất vọng, Bảo Khánh đã bứt phá ngoạn mục ở chung kết năm nay. Sau 4 phần thi căng thẳng, gay cấn, Bảo Khánh đã trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025, biến ước mơ từ nhỏ thành hiện thực.

Bảo Khánh cho biết bắt đầu yêu thích chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ khi học tiểu học. "Cuối tuần, em thường ngồi xem cùng bà nội, bị cuốn hút bởi không khí thi đấu sôi nổi và tinh thần học hỏi của các thí sinh. Em tưởng tượng cảnh mình sẽ được đứng trên bục cao, tay cầm chiếc cúp, đầu đội vòng nguyệt quế trong tiếng hò reo của gia đình, bạn bè", Bảo Khánh nhớ lại.

Chia sẻ cảm xúc sau chiến thắng, Bảo Khánh nói: "Em cảm thấy rất vui, tự hào. Chiến thắng này không chỉ dành cho em mà còn dành cho tất cả những người đã yêu quý, ủng hộ em trong suốt chặng đường vừa qua. Em muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã đến trường quay cổ vũ cũng như ở điểm cầu truyền hình Hà Nội. Đã lâu rồi, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam mới có một sự kiện với điểm cầu quy mô, hoành tráng, tâm huyết như hôm nay. Em cảm ơn mọi người rất nhiều".

Nhìn lại toàn bộ 4 phần thi, Bảo Khánh cho rằng tất cả đều rất trọn vẹn. "Em đã cống hiến hết năng lượng của bản thân để giành lấy vòng nguyệt quế. Em cảm thấy ấn tượng nhất với phần Về đích. Trong phần thi này, em đã củng cố, vươn lên dẫn đầu, giữ vững vị trí để giành vòng nguyệt quế".

Thành tích học tập đáng ngưỡng mộ

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025 có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ: giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố các môn khoa học năm học 2022 - 2023; giải nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn sinh học trong hai năm học liên tiếp 2023 - 2024, 2024 - 2025; huy chương bạc kỳ thi Olympic Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên năm 2025…

Không chỉ học giỏi, Bảo Khánh còn rất năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa. Nam sinh này đang đảm nhận vai trò Ban tổ chức chương trình Science Tornado, sự kiện học thuật quy mô lớn của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đồng thời là trưởng ban chuyên môn Câu lạc bộ Tâm lý học ở trường.

"Em thích đọc sách, tiểu thuyết văn học, đam mê nấu ăn, nhất là những món ăn Việt Nam và đam mê những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn", Bảo Khánh chia sẻ thêm.

Cô Bùi Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhận xét về cậu học trò của mình: "Không chỉ là học sinh giỏi thành phố trong 3 năm liền, Bảo Khánh giống như một quyển bách khoa toàn thư các kiến thức về xã hội cũng như tự nhiên. Em ấy rất thích đọc sách, ham học hỏi, khám phá và tìm hiểu. Bởi vậy, ở lớp Bảo Khánh hỗ trợ mọi người trong việc tìm hiểu các tri thức mới. Ví dụ, trong lớp có các chương trình đố vui để cả lớp cùng tìm hiểu, khám phá thêm".

"Khoảnh khắc Bảo Khánh giành chiến thắng, chạy xuống sân khấu cầm lấy lá cờ của khối chuyên sinh khoác lên mình trước thời khắc nhận vòng nguyệt quế khiến tôi thật sự xúc động. Khoảnh khắc đó thực sự rất tuyệt vời. Rất lâu rồi, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cũng như khối chuyên sinh của trường mới lấy lại vinh quang", cô Hà chia sẻ thêm.