Tranh cãi với chiến thắng của nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025
Video Giáo dục

Tranh cãi với chiến thắng của nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025

Nguyễn Thanh - Phan Hậu - Thanh Nam
26/10/2025 18:32 GMT+7

Vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia 2025 đã được trao cho Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam). Tuy nhiên, chiến thắng này vấp phải tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 diễn ra đầy căng thẳng, kịch tính cho đến phút cuối cùng. Và vòng nguyệt quế mạ vàng danh giá đã tìm được chủ nhân xứng đáng nhất.

Trưa 26.10, vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia 2025 cùng giải thưởng trị giá 50.000 USD đã được trao cho Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Tuy nhiên, cùng với niềm vui vỡ oà của thí sinh thì chiến thắng này vấp phải tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Tranh cãi với chiến thắng của nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025

Theo đó, câu hỏi cuối cùng của chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 là dành cho Nguyễn Nhựt Lam, học sinh Trường THPT Cái Bè (Đồng Tháp). Lúc này, Nguyễn Nhựt Lam đang 205 điểm thì Trần Bùi Bảo Khánh đang có 230 điểm. Lê Quang Duy Khoa được 180 điểm. Đoàn Thanh Tùng có 210 điểm.

Với câu hỏi dành cho Nguyễn Nhựt Lam, thí sinh này trả lời không chính xác và MC mời các thí sinh còn lại. Cả Trần Bùi Bảo Khánh và Đoàn Thanh Tùng cùng bấm chuông giành quyền trả lời nhưng Trần Bùi Bảo Khánh nhanh hơn. Ngay sau khi chuông reo, Bảo Khánh đã giơ hai tay vui mừng, còn Đoàn Thanh Tùng thể hiện sự tiếc nuối.

Trần Bùi Bảo Khánh đưa ra đáp án nhưng không chính xác nhưng nhanh chóng ăn mừng vì dù bị trừ 15 điểm thì vẫn còn 215 điểm và vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025, hơn Đoàn Thanh Tùng 5 điểm.

Tranh cãi với chiến thắng của nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025 - Ảnh 1.

Dù trả lời sai câu hỏi nhưng Trần Bùi Bảo Khánh vẫn giơ tay ăn mừng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH


