Tranh cãi với chiến thắng của nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025, vì sao?

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025 "chơi không đẹp"?

Câu hỏi cuối cùng của chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 là dành cho Nguyễn Nhựt Lam, học sinh Trường THPT Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp). Lúc này, Nguyễn Nhựt Lam đang 205 điểm, Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam có 230 điểm. Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế được 180 điểm. Và Đoàn Thanh Tùng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Khánh Hòa) có 210 điểm.

Câu hỏi cuối cùng ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Câu hỏi là: "Những virus nào sau đây có hệ gene là DNA: virus viêm gan B, virus thủy đậu, virus đậu mùa, virus sốt xuất huyết, Coronavirus?".

Nguyễn Nhựt Lam trả lời: "Tất cả virus còn lại, ngoại trừ virus viêm gan B". Nghe xong câu trả lời, MC Khánh Vy nói: "Đây là một câu hỏi quan trọng, và xin mời các bạn thí sinh còn lại".

Đúng lúc này, cả Trần Bùi Bảo Khánh và Đoàn Thanh Tùng cùng bấm chuông giành quyền trả lời nhưng nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam nhanh hơn. Ngay sau khi chuông reo, Trần Bùi Bảo Khánh đã giơ hai tay vui mừng, còn Đoàn Thanh Tùng thể hiện sự tiếc nuối.

Trần Bùi Bảo Khánh đưa ra đáp án: "Câu trả lời của em là virus viêm gan B và virus đậu mùa". Tuy nhiên câu trả lời này là không chính xác (chính xác là: virus viêm gan B và virus đậu mùa, virus thủy đậu – PV).

Trần Bùi Bảo Khánh (230 điểm) vui mừng khi bấm chuông giành quyền trả lời còn Đoàn Thanh Tùng (210 điểm) tiếc nuối ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lúc MC cho biết câu trả lời không chính xác, Trần Bùi Bảo Khánh đã ôm đầu tiếc vì câu trả lời sai, nhưng nhanh chóng ăn mừng vì dù bị trừ 15 điểm (1/2 điểm số của câu hỏi giá trị 30 điểm), vẫn còn 215 điểm và vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025, hơn Đoàn Thanh Tùng 5 điểm.

Sau khi kết thúc chương trình, trên mạng xã hội "nổ" ra những ý kiến trái chiều. Không ít quan điểm cho rằng Trần Bùi Bảo Khánh đã thể hiện phong độ xuất sắc ở trận chung kết, dù ở phần thi nào cũng thể hiện được bản lĩnh và sự tự tin. Thế nhưng nam sinh này vẫn vấp phải ý kiến cho rằng "chơi không đẹp", "cú bấm chuông rồi trả lời sai vô tình giành mất cơ hội của Đoàn Thanh Tùng"…

"Nếu Đoàn Thanh Tùng có quyền trả lời và đưa ra câu trả lời chính xác thì đã được 240 điểm, hơn Trần Bùi Bảo Khánh 10 điểm và giành chức vô địch", một ý kiến nêu trên mạng xã hội Facebook.

Trần Bùi Bảo Khánh trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Không vi phạm luật, chiến thắng xứng đáng

Và tranh cãi này giống hệt như trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024. Trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia diễn ra cách đây một năm, cũng ở câu hỏi cuối cùng của thí sinh khác, Võ Quang Phú Đức, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế đã nhanh trí bấm chuông giành quyền trả lời câu cuối cùng, mặc dù sai bị trừ 15 điểm, nhưng qua đó giành vòng nguyệt quế, hơn người đứng thứ nhì là Nguyễn Nguyên Phú (Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) 5 điểm.

Theo Nguyễn Trọng Vinh (26 tuổi, ngụ ở đường Kha Vạn Cân, P.Dĩ An, TP.HCM; trước là TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Trần Bùi Bảo Khánh đã có chiến thắng thuyết phục. "Việc bấm chuông giành quyền trả lời ở câu hỏi cuối cùng là một chiến lược thông minh. Vì có sai, bị trừ điểm, thì điểm số còn lại vẫn đủ để vô địch. Không thể nói "chơi không đẹp", vì đó là chiến thuật. Ở cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, người chiến thắng ngoài tri thức, may mắn, thì sự nhạy bén cũng là yếu tố quyết định. Và Trần Bùi Bảo Khánh đã thể hiện được sự nhạy bén ấy ở cú bấm chuông cuối cùng", Vinh nói.

Cùng quan điểm, Vũ Thị Khánh My (25 tuổi, làm việc ở P.An Khánh, TP.HCM; trước đây là P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) nói: "Không thể vội vàng nói Trần Bùi Bảo Khánh "chơi không đẹp". Vì có thể bạn ấy cố gắng giành quyền trả lời với hy vọng có thêm 30 điểm nếu chính xác. Và thực tế, câu trả lời của bạn đã gần đúng, khi trả lời được 2/3 virus. Hơi tiếc cho Đoàn Thanh Tùng, nhưng cũng phải thừa nhận là Trần Bùi Bảo Khánh có chiến thắng xứng đáng".

Trần Bùi Bảo Khánh thi đấu xuất sắc ở phần thi về đích ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nguyễn Hoàng Tuyển, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, nói: "Thí sinh nào cũng hướng đến mục tiêu là vô địch Đường lên đỉnh Olympia. Miễn sao trong khuôn khổ cuộc thi họ không sai luật là được. Trần Bùi Bảo Khánh đã quá thông minh khi bấm chuông giành quyền trả lời để đạt được kết quả tốt nhất. Theo mình, đó là sự tính toán rất tỉnh táo và thông minh. Đó là chiến thuật quá hay để chớp cơ hội nhằm tối đa hóa cơ hội chiến thắng. Vì lỡ như không bấm chuông giành quyền trả lời mà Đoàn Thanh Tùng bấm chuông và trả lời đúng thì Trần Bùi Bảo Khánh đã mất đi chức quán quân Đường lên đỉnh Olympia".

Và nhiều ý kiến cũng cho rằng Đường lên đỉnh Olympia có luật chơi rõ ràng, không cấm thí sinh nhấn chuông giành quyền trả lời, nếu bấm chuông giành quyền trả lời nhưng đưa ra đáp án sai câu hỏi của thí sinh khác sẽ bị trừ đi một nửa số điểm của câu hỏi đó, nên Trần Bùi Bảo Khánh đã không vi phạm luật và có chiến thắng xứng đáng.

Cú bấm chuông của Trần Bùi Bảo Khánh giúp chiến thắng, trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025



