Trước giờ G, các quán quân, á quân Đường lên đỉnh Olympia chia sẻ 'bí kíp'

Sẽ căng thẳng, run, lo lắng, nhưng...

8 giờ 30 sáng mai 26.10, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 sẽ chính thức khởi tranh. 4 thí sinh có mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 là: Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế, Nguyễn Nhựt Lam, học sinh Trường THPT Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Các thí sinh Nguyễn Nhựt Lam, Lê Quang Duy Khoa, Đoàn Thanh Tùng, Trần Bùi Bảo Khánh (từ trái qua) sẽ đạt thứ hạng nào trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 diễn ra vào sáng mai? ẢNH: BAN TỔ CHỨC CUNG CẤP

Theo Võ Quang Phú Đức, cựu học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế, người dành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2024, cũng là đồng môn của thí sinh Lê Quang Duy Khoa, kinh nghiệm để có thể thi thật tốt trong trận chung kết đầy căng thẳng đó là phải giữ vững tâm lý. "Cần thoải mái để giúp tự tin hơn. Vẫn biết sẽ có một chút căng thẳng, run, lo lắng. Nhưng điều chỉnh được những lo lắng ấy sẽ giúp có được trạng thái tinh thần tốt nhất", Đức chia sẻ.

Cũng theo nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2024, việc có mặt ở trận chung kết năm, sau khi đã vượt qua nhiều thí sinh khác ở các cuộc thi tuần, tháng, quý đã là thành công rất lớn của mỗi thí sinh. Vì lẽ đó, Đức khuyên 4 nhà leo núi sắp bước vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 đừng đặt nặng thành tích. "Cứ thi đấu hết mình, cứ thi đấu với tâm thế "không còn gì để mất", vượt qua được bản thân đã là thành công", Đức nói và chúc các thí sinh sẽ thi đấu đúng phong độ, giành được kết quả mong muốn và tạo nên trận chung kết hấp dẫn.

Võ Quang Phú Đức ẢNH: ĐÌNH HUY

Cũng là đồng môn với Khoa và Đức, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Nguyễn Thái Bảo (38 tuổi, đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế), cũng từng đại diện cho học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2004.

Ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần 5, anh Bảo là á quân, khi về nhì với điểm số 210, chỉ kém người giành được vòng nguyệt quế 10 điểm.

Chia sẻ kinh nghiệm, anh Bảo nhắn nhủ: "Mong các em bình tĩnh, tự tin và thi hết sức mình để giành kết quả cao nhất".

Anh Bảo cũng hy vọng vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia 2025 sẽ tìm được chủ nhân xứng đáng, giỏi, có kiến thức thức rộng, kỹ và sâu ở nhiều lĩnh vực...

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Nguyễn Thái Bảo ẢNH: NVCC

Trước chung kết Đường lên đỉnh Olympia, hãy ngủ sớm, đừng mất tập trung

Hà Việt Hoàng là cựu học sinh Trường THPT Sóc Sơn (Hà Nội) từng vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2017. Không chỉ thể hiện tri thức, bản lĩnh trong cuộc thi này, sau đó Hoàng nổi tiếng hơn nhờ chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam.

Hoàng chia sẻ: "Đối với mình, cả 4 nhà leo núi có mặt ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 đều có những điểm khiến mình rất ấn tượng. Lê Quang Duy Khoa có phong thái rất bản lĩnh và máu lửa, thứ đã trở thành đặc trưng của Trường THPT chuyên Quốc học Huế. Nguyễn Nhựt Lam chơi rất trực diện, trả lời gãy gọn và chắc chắn, cảm giác bạn luôn tin tưởng hoàn toàn vào mỗi quyết định của bản thân. Đoàn Thanh Tùng là tốc độ và khả năng làm chủ thế trận, một điều rất cần thiết ở một trận đấu lớn. Trần Bùi Bảo Khánh với sự chắc chắn, lì lợm, và khả tận dụng triệt để từng cơ hội nhỏ nhất. Mỗi nhà leo núi là một phong cách khác nhau, và điều đó chắc chắn sẽ tạo nên một cuộc thi chung kết hấp dẫn".

Là một khán giả trung lập, Hoàng mong rằng dù người chiến thắng là ai, thì cả 4 bạn đều sẽ thể hiện hết khả năng của mình và cùng nhau cống hiến một cuộc thi gay cấn đến những câu hỏi cuối cùng. "Cả 4 bạn đều đã là những nhà vô địch trong lòng hậu phương của mình, và chủ nhân của vòng nguyệt quế sẽ là người giữ được bản lĩnh trong thời khắc quan trọng nhất", Hoàng nói.

Hà Việt Hoàng từng vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2017 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ thêm kinh nghiệm, theo Hoàng: "Trước ngày thi, các bạn hãy chú ý tới chế độ dinh dưỡng, chế độ ngủ và đặc biệt là giữ một tâm lí ổn định. Trong trận chung kết, mình mong các bạn hãy là chính mình, chơi như cách mình muốn, tận hưởng những khoảnh khắc mà không phải nhà leo núi nào cũng có cơ hội. Và trong một thời khắc nào đó, hãy mạo hiểm nếu như bạn có niềm tin vào bản thân".

Nguyễn Hoàng Khánh, cựu học sinh Trường THPT Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh, là nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2021.

Khánh kể đã từng là "người trong cuộc", nghĩa là từng trong tư cách thí sinh tham dự trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia nên hiểu được tâm trạng của 4 thí sinh Lê Quang Duy Khoa, Nguyễn Nhựt Lam, Đoàn Thanh Tùng, Trần Bùi Bảo Khánh. "Có chút hồi hộp, lo lắng, khó ngủ… Mình muốn các bạn hãy cố gắng ngủ sớm vào đêm trước ngày thi", Khánh nói.

Nguyễn Hoàng Khánh là nhà vô địch của Đường lên đỉnh Olympia 2021 ẢNH: GIA HÂN

Một kinh nghiệm khác, theo Khánh: "Là nếu đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức, sẽ có thêm sự tập trung và tự tin khi bước vào các phần thi. Và hơn nữa, cần có sự điềm tĩnh, không để bản thân bị mất tập trung bởi những yếu tố khác. Nếu có sự tập trung, tự tin, kiến thức sẽ tăng cao khả năng giành chiến thắng".

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2021 cũng nhận xét cả 4 thí sinh góp mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 đều "cân tài cân sức" và cơ hội giành cho 4 người là ngang nhau. "Mình muốn chúc cả 4 bạn Khoa, Lam, Tùng, Khánh có được nhiều may mắn trong cuộc thi sắp tới", Khánh chia sẻ.



