Giải trí

Rapper Double2T đồng hành cùng ‘Sinh viên thế hệ mới’ mùa 3

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
30/10/2025 18:49 GMT+7

Rapper Double2T, bộ đôi MC Khánh Vy - Quang Bảo cùng 11 tân binh thăng cấp xuất sắc nhất của chương trình 'Tân binh toàn năng' sẽ trở thành những người bạn đồng hành đặc biệt của 'Sinh viên thế hệ mới' mùa 3.

Từ ngày 9.11, chương trình truyền hình thực tế Sinh viên thế hệ mới trở lại sóng VTV3 vào lúc 20 giờ chủ nhật hằng tuần. Với format đổi mới toàn diện, Sinh viên thế hệ mới 2025 tiếp tục là sân chơi truyền cảm hứng dành cho sinh viên Việt Nam, nơi những ý tưởng và dự án cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ.

ẢNH: VTV

Rapper Double2T đồng hành cùng Sinh viên thế hệ mới mùa 3

ẢNH: VTV

Sinh viên thế hệ mới 2025 hướng tới hai mục tiêu chính: vừa tăng cường trải nghiệm học thuật, kỹ năng và tinh thần đồng đội cho sinh viên, vừa tạo ra sân chơi truyền hình hấp dẫn, kết nối khán giả trẻ với tinh thần đổi mới sáng tạo của thế hệ gen Z.

Sinh viên thế hệ mới mùa 3 kể câu chuyện của tuổi trẻ, của tình bạn, của hành trình phát triển và hiện thực lý tưởng. Các vòng thi được thiết kế lại để thử thách không chỉ kiến thức mà còn cả khả năng tổ chức, triển khai dự án và bản lĩnh dấn thân của sinh viên trong những tình huống thực tế, bao gồm: Đấu trường bản sắc, Đấu trường thể thao và tài năng, Đấu trường thực tế, Đấu trường bản lĩnh, Đấu trường chung kết toàn quốc.

Kịch tính và giải trí

Hai tiêu chí kịch tính và giải trí được thể hiện qua các vòng thi đối kháng, tranh biện, kêu gọi đầu tư và thử thách đồng đội. Các đội thi được khuyến khích sáng tạo trong hình thức trình bày dự án thay vì chỉ thuyết trình đơn thuần như trước. Bên cạnh đó, sự kết hợp các phóng sự, hậu trường và tương tác giám khảo giúp khán giả hiểu sâu hơn về từng đội thi, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn cũng như màu sắc cảm xúc cho chương trình.

Điểm nổi bật nhất của Sinh viên thế hệ mới 2025 là hành trình từ "Tôi" đến "Chúng ta", nơi sức trẻ và lý tưởng được hiện thực hóa bằng hành động và tạo ra tác động xã hội tích cực. Mùa 3 vẫn tôn vinh tinh thần đồng đội, song đồng thời mở rộng không gian để từng thí sinh thể hiện năng lực cá nhân, qua đó bộc lộ rõ sự trưởng thành sau mỗi vòng thi.

Sinh viên thế hệ mới 2025 quy tụ 8 đội thi đến từ 8 trường ĐH: Học viện Ngoại giao; Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội; Trường ĐH Luật Hà Nội và Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; Trường ĐH Yersin; Trường ĐH Lạc Hồng; Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM; Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM.

