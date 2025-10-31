Công an đến Huế tiếp sức người dân dọn bùn sau lũ lịch sử

Ngày 31.10, TP.Huế cơ bản đã qua trận lũ lịch sử. Trên các tuyến đường, lực lượng đoàn viên thanh niên, quân đội, công an đang cùng người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ.

Tại các điểm như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà hát Sông Hương, Bệnh viện Đại học Y Dược, tuyến đường Lê Lợi và các địa điểm khác trên địa bàn TP.Huế, nhiều tình nguyện viên đang tất bật dọn lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ có mặt tại TP.Huế giúp người dân dọn bùn non sau lũ ẢNH: TRẦN HỒNG

Không chỉ có các cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an TP.Huế, dịp này Công an tỉnh Quảng Trị và lực lượng từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cũng đã có mặt để sát cánh cùng Huế khắc phục hậu quả.

Ngay khi nước lũ bắt đầu rút, các đơn vị đã lập tức tập trung lực lượng, phương tiện chuyên dụng cùng lực lượng tại chỗ xung kích dọn dẹp vệ sinh, xử lý ô nhiễm môi trường ở các địa điểm trọng yếu.

Lực lượng chi viện đã phát huy tối đa công năng của các phương tiện chuyên dụng. Đặc biệt, các xe bồn chứa nước của lực lượng Cảnh sát PCCC được huy động liên tục, dùng vòi rồng áp lực cao để xịt rửa bùn đất, nhanh chóng trả lại mặt bằng sạch sẽ cho các tuyến đường và khuôn viên TP.Huế.

Công an xã Hưng Lộc, TP.Huế cùng người dân dọn các tuyến đường sau lũ ẢNH: BÌNH THIÊN

Tại các xã miền núi, các chiến sĩ công an cũng đang dầm mình trong bùn đất, cùng người dân làm đẹp các tuyến đường. Tuy mệt, nhưng thấy trời hửng nắng, bà con dần ổn định cuộc sống nên ai nấy cũng đều phấn khởi.

Trong sáng nay 31.10, công tác dọn dẹp được tiến hành khẩn trương với quyết tâm cao nhất là sớm đưa cuộc sống người dân trở lại ổn định và phòng ngừa dịch bệnh bùng phát sau lũ.