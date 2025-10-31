Vùng trũng Đà Nẵng ngập sâu, chiến sĩ biên phòng vào tâm lũ tiếp sức người dân

Sáng nay 31.10, mưa tại một số địa phương trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã ngừng, nhưng nhiều xã phường ở vùng trũng vẫn ngập sâu do trận "hồng thủy" kéo dài mấy ngày liền. Sạt lở vẫn diễn biến phức tạp, chia cắt nhiều tuyến đường giao thông, mất điện, mất liên lạc trên diện rộng ở một số xã miền núi như A Vương, Trà Leng, Trà Đốc, Hùng Sơn…

Cũng như nhiều xã, phường khác trên địa bàn TP.Đà Nẵng, vùng trũng P.Điện Bàn Tây những ngày qua đã oằn mình hứng chịu trận lũ lịch sử. Nước dâng nhanh, chia cắt mọi tuyến đường, nhấn chìm nhà cửa và cô lập hàng trăm hộ dân. Lương thực, nước uống cạn kiệt, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Lương thực, thuốc men được huy động tiếp sức cho người dân vùng ngập sâu ẢNH: HUỲNH CHÍN

Chia sẻ khó khăn của người dâng, hôm qua 30.10 Bộ đội biên phòng (BĐBP) TP.Đà Nẵng đã khẩn trương điều ca nô chở hơn 1 tấn lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm khác vào vùng rốn lũ. Các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã vượt hàng chục cây số đường thủy, không ngại nguy hiểm nguy khi nước vẫn đang ngập sâu và chảy xiết.

Thượng tá Thái Nguyễn Văn Hà, Phó tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TP.Đà Nẵng, cho biết thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đã cử lực lượng cơ động phòng thủ dân sự lên khu vực phía tây thành phố để hỗ trợ nhân dân, đặc biệt tập trung ở khu dân cư bị chia cắt của Điện Bàn Tây, Đại Hồng Bắc…

Từng gói quà, từng chai nước đã được cán bộ, chiến sĩ biên phòng trao tận tay cho hơn 600 hộ dân tại thôn 3 và thôn 4 P.Điện Bàn Tây. Tại nhiều nơi, nước ngập sâu phải nhờ đến sự hỗ trợ của chính người dân để tiếp cận khu vực ngập úng. Đây không chỉ là quà tặng vật chất mà còn là tình cảm, hơi ấm giữa bão lũ.

Ông Đoàn Văn Mùi (ở P.Điện Bàn Tây) cho biết nước lũ lên liên tục, người dân mắc kẹt trong dòng nước lũ suốt 4 ngày nay. "Nước cứ xuống rồi lại lên. Mấy ngày nay không có đoàn cứu trợ nào, bữa ni mới thấy, rất mừng", ông Mùi xúc động. Sáng nay 31.10, P.Điện Bàn Tây vẫn mênh mông nước.

Dưới đây là một số hình ảnh vượt lũ lớn vào tiếp sức cho người dân vùng trũng P.Điện Bàn Tây (TP.Đà Nẵng):

Nhiều người dân lội ra nhận hàng tiếp tế ẢNH: HUỲNH CHÍN

Nước lũ ngập nặng, ca nô không thể di chuyển vào các ngõ nhỏ nên người dân đã bơi ghe ra nhận hàng cứu trợ từ lực lượng biên phòng ẢNH: HUỲNH CHÍN

Thượng tá Thái Nguyễn Văn Hà, Phó tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TP.Đà Nẵng (bên trái) dùng ca nô chuyển cụ ông 95 tuổi đi cấp cứu sau khi phát nhu yếu phẩm xong ẢNH: HUỲNH CHÍN

Len lỏi trong vùng nước lũ chảy xiết để đến từng nhà dân trong xóm ẢNH: HUỲNH CHÍN

Nhiều người dân P.Điện Bàn Tây chèo ghe đến nhận hàng cứu trợ ẢNH: HUỲNH CHÍN

Trong sáng nay (31.10) P.Điện Bàn Tây vẫn mênh mông nước ẢNH: HUỲNH CHÍN

Hàng cứu trợ được lực lượng tiếp tế trao tận tay người dân ẢNH: HUỲNH CHÍN