Đà Nẵng: Vượt hàng chục điểm sạt lở, gùi hàng tiếp tế người dân bị cô lập

Chiều tối 30.10, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng (TP.Đà Nẵng), cho biết tranh thủ thời tiết tạnh mưa, lực lượng chức năng của xã đã chia thành 7 tổ đến địa bàn 7 thôn trong xã đang bị cô lập hoàn toàn do sạt lở để hỗ trợ thực phẩm, nắm tình hình thiệt hại cũng như động viên, hỏi thăm sức khỏe người dân.

Lực lượng chức năng gùi cõng mì gói vào tiếp tế vùng cô lập ẢNH: NGỌC THƠM

Theo ông Nghĩa, các tuyến đường trên địa bàn xã còn chia cắt, đặc biệt các thôn 6 và 7 chưa có đường đến thôn cũng như không có điện, sóng điện thoại. Do đó, ngay sau khi tạnh mưa, các tổ công tác đã băng rừng, vượt suối tiếp cận các làng còn đang chia cắt để tiếp tế lương thực.

Hiện có tổ công tác đang hỗ trợ lương thực và làm nhà tạm cho người dân tại làng Ông Súp. Các tổ công tác khác đang đến các làng Ông Tiêu, Ông Nễ, Ông Yêu, Ông Thương, Tak Lăng, Tăk Lễ, Đèn Pin… để nắm tình hình và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Sạt lở nghiêm trọng chia cắt nhiều nơi ở Trà Leng ẢNH: NGỌC THƠM

Hàng chục người đã gùi cõng những thùng mì gói và nhu yếu phẩm. Họ "hành quân" trên những cung đường sạt lở, vượt qua đồi núi, sông suối nguy hiểm để tiếp cận những nơi đang bị cô lập.

Theo thống kê của UBND xã Trà Leng, tính đến chiều nay 30.10, trên địa bàn xã có 1 người tử vong do mưa lũ; 13 nhà dân bị sập hoàn toàn, 50 nhà khác bị tốc mái, hư hỏng một phần. Xã cũng đã di dời khoảng 800 người dân đến nơi an toàn.

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng (đầu tiên từ trái qua), hỗ trợ mì gói cho người dân ẢNH: NGỌC THƠM

Các tuyến đường giao thông về các khu dân cư bị sạt lở nghiêm trọng với khối lượng sạt lở đất đá rất lớn, ước tính ban đầu khoảng 7.000 m3. Sạt lở khiến nhiều địa phương vùng cao TP.Đà Nẵng bị chia cắt, cô lập.