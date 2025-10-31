Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Vượt hàng chục điểm sạt lở, gùi hàng tiếp tế người dân bị cô lập

Mạnh Cường
Mạnh Cường
31/10/2025 04:33 GMT+7

Tranh thủ nắng ráo, các tổ công tác xung kích ở vùng cao Đà Nẵng đã băng qua quãng đường dài hàng chục cây số để gùi cõng những thùng mì gói vào tiếp tế cho hàng trăm người dân đang bị cô lập do sạt lở.

Chiều tối 30.10, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng (TP.Đà Nẵng), cho biết tranh thủ thời tiết tạnh mưa, lực lượng chức năng của xã đã chia thành 7 tổ đến địa bàn 7 thôn trong xã đang bị cô lập hoàn toàn do sạt lở để hỗ trợ thực phẩm, nắm tình hình thiệt hại cũng như động viên, hỏi thăm sức khỏe người dân.

Đà Nẵng: Vượt hàng chục điểm sạt lở, gùi hàng tiếp tế người dân bị cô lập- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng gùi cõng mì gói vào tiếp tế vùng cô lập

ẢNH: NGỌC THƠM

Theo ông Nghĩa, các tuyến đường trên địa bàn xã còn chia cắt, đặc biệt các thôn 6 và 7 chưa có đường đến thôn cũng như không có điện, sóng điện thoại. Do đó, ngay sau khi tạnh mưa, các tổ công tác đã băng rừng, vượt suối tiếp cận các làng còn đang chia cắt để tiếp tế lương thực.

Hiện có tổ công tác đang hỗ trợ lương thực và làm nhà tạm cho người dân tại làng Ông Súp. Các tổ công tác khác đang đến các làng Ông Tiêu, Ông Nễ, Ông Yêu, Ông Thương, Tak Lăng, Tăk Lễ, Đèn Pin… để nắm tình hình và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Đà Nẵng: Vượt hàng chục điểm sạt lở, gùi hàng tiếp tế người dân bị cô lập- Ảnh 2.

Sạt lở nghiêm trọng chia cắt nhiều nơi ở Trà Leng

ẢNH: NGỌC THƠM

Hàng chục người đã gùi cõng những thùng mì gói và nhu yếu phẩm. Họ "hành quân" trên những cung đường sạt lở, vượt qua đồi núi, sông suối nguy hiểm để tiếp cận những nơi đang bị cô lập.

Theo thống kê của UBND xã Trà Leng, tính đến chiều nay 30.10, trên địa bàn xã có 1 người tử vong do mưa lũ; 13 nhà dân bị sập hoàn toàn, 50 nhà khác bị tốc mái, hư hỏng một phần. Xã cũng đã di dời khoảng 800 người dân đến nơi an toàn.

Đà Nẵng: Vượt hàng chục điểm sạt lở, gùi hàng tiếp tế người dân bị cô lập- Ảnh 3.

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng (đầu tiên từ trái qua), hỗ trợ mì gói cho người dân

ẢNH: NGỌC THƠM

Các tuyến đường giao thông về các khu dân cư bị sạt lở nghiêm trọng với khối lượng sạt lở đất đá rất lớn, ước tính ban đầu khoảng 7.000 m3. Sạt lở khiến nhiều địa phương vùng cao TP.Đà Nẵng bị chia cắt, cô lập.

Xem nhanh 20h ngày 30.10: Ngày đại hồng thủy sông Thu Bồn | Ghe chở trụ trì chùa Minh Giác gặp nạn

Tin liên quan

Cận cảnh sạt lở nghiêm trọng trên tuyến QL49 nối trung tâm TP.Huế - A Lưới

Cận cảnh sạt lở nghiêm trọng trên tuyến QL49 nối trung tâm TP.Huế - A Lưới

Đến trưa nay 30.10, tuyến QL49 nối trung tâm TP.Huế - A Lưới đã tạm thông, tuy vậy nguy cơ sạt lở vẫn rất cao.

Thường trực Ban Bí thư: 'Không để người dân vùng lũ thiếu đói, thiếu an toàn'

Bùn đất bủa vây nhiều con đường, bản làng biên giới Quảng Trị

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở cô lập Chia cắt Mất liên lạc Đà Nẵng Trà Leng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận