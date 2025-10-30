Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Bùn đất bủa vây nhiều con đường, bản làng biên giới Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
30/10/2025 16:27 GMT+7

Mưa lớn gây ra các vụ sạt lở đất tại khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị; nhiều con đường, bản làng ở phía tây nam đang bị bùn đất bủa vây, nguy hiểm chực chờ.

Chiều nay 30.10, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết trước tình mưa lũ trên địa bàn biên giới diễn biến phức tạp trong mấy ngày qua, đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị biên phòng trên 2 tuyến biên giới chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, bám sát địa bàn, kịp thời hỗ trợ nhân dân ứng phó.

Bùn đất bủa vây nhiều con đường, bản làng biên giới Quảng Trị- Ảnh 1.

.Khu vực sạt lở tại thôn Ro Ró (xã Tà Rụt), nhiều hoa màu bị vùi lấp

ẢNH: THANH LỘC

Trong đêm 29.10, phát hiện có dấu hiệu sạt lở, Đồn biên phòng Ba Nang, Đồn biên phòng A Vao đã phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động di dời người và tài sản của 3 hộ, 16 nhân khẩu tại thôn Ly Tôn (xã Đakrông), 5 hộ, 31 nhân khẩu thuộc thôn Tân Đi 3 (xã Tà Rụt) đến nơi an toàn.

Bùn đất bủa vây nhiều con đường, bản làng biên giới Quảng Trị- Ảnh 2.

Một gia đình ở xã Tà Rụt vừa được di dời vào đêm 29.10 thì sáng 30.10 bị bùn đất tràn vào nhà

ẢNH: THANH LỘC

Sáng 30.10, một khối lượng lớn đất đá sạt lở đã vùi lấp chuồng trại, ruộng lúa và hoa màu của người dân tại khu chăn nuôi, sản xuất ở thôn Ro Ró (xã Tà Rụt). Hiện, Đồn biên phòng A Vao đang phối hợp với địa phương và nhân dân kiểm tra, thống kê thiệt hại.

Bùn đất bủa vây nhiều con đường, bản làng biên giới Quảng Trị- Ảnh 3.

Nhiều con đường, ngầm tràn ở Đakrông bị nước lũ, bùn đất tràn vào

ẢNH: THANH LỘC

Cũng theo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, toàn tuyến biên giới ở địa phương này có 16 điểm cầu tràn bị ngập, 8 điểm bị sạt lở thuộc địa bàn các đồn biên phòng: Ba Nang, La Lay, Hướng Lập, A Vao, Làng Ho, Làng Mô, Cà Xèng, Ra Mai, Lý Hòa và Hải An. Một số khu vực vẫn còn chia cắt cục bộ do nước lũ dâng, song phần lớn nước đang rút dần, giao thông từng bước khắc phục.

Với phương châm "bảo đảm an toàn tối đa, giảm thiệt hại tối thiểu về người, phương tiện và tài sản của nhân dân", các đơn vị đã triển khai 39 tổ với 151 cán bộ, chiến sĩ chốt chặn tại các điểm ngập tràn, khu vực xung yếu; huy động 2 ca nô với 6 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.


