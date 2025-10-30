Giữa biển nước mênh mông ở TP.Đà Nẵng, những chiếc xuồng của lực lượng công an vẫn miệt mài vượt qua dòng nước lũ để tiếp cận từng khu dân cư đang bị cô lập. Chiều 29.10, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác đến các vùng ngập sâu để thăm hỏi, động viên người dân và kiểm tra công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tại xã Duy Xuyên, nơi nước lũ dâng cao, việc đi lại chỉ có thể bằng ca nô chuyên dụng, đoàn công tác đã mang theo nhu yếu phẩm, nước uống, trao tận tay từng hộ dân neo đơn, gia đình khó khăn. “Phần quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng quân dân, mong bà con cố gắng vượt qua cơn lũ này,” Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp chia sẻ trong lúc tự tay đưa quà cho người dân.

Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng vượt lũ động viên người dân vùng lũ

Không chỉ đến từng khu dân cư, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng còn kiểm tra Phân trại tạm giam Duy Xuyên, ghi nhận tinh thần trực chiến của cán bộ, chiến sĩ trong việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bị tạm giam và cơ sở vật chất giữa mưa lũ.

Hình ảnh vị giám đốc công an ngồi xuồng, lội nước thăm hỏi người dân, động viên chiến sĩ giữa vùng tâm lũ – là minh chứng sinh động cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, cho thấy sự hiện diện của lực lượng công an luôn kịp thời nơi khó khăn nhất, giữa lúc người dân cần được che chở nhất.