Khi công an làm bạn của dân

Giọng nói phát ra từ chiếc loa cầm tay của các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lâm Thượng. Họ đi từng bản, từng ngõ, mang theo thông tin, sự an tâm và cả niềm tin của người dân vùng cao vào lực lượng công an.

"Giờ thôn yên lắm"

Lâm Thượng là xã miền núi nằm ở phía đông bắc tỉnh Lào Cai, được hình thành sau khi sáp nhập 4 xã: Tân Phượng, Lâm Thượng, Mai Sơn và Khánh Thiện. Với hơn 19.600 nhân khẩu thuộc 18 dân tộc cùng sinh sống, trong đó người Tày chiếm hơn 78%. Địa bàn rộng, dân cư thưa, giao thông cách trở, cuộc sống của người dân Lâm Thượng chủ yếu dựa vào nông - lâm nghiệp.

Công an xã Lâm Thượng giúp dân trồng ngô vụ đông ẢNH: VĂN TUẤN

Thiếu tá Nguyễn Tuyên Hoàng, Trưởng công an xã, chia sẻ: "Làm công an xã ở đây không chỉ là giữ an ninh trật tự mà còn là làm dân vận, làm tuyên truyền, làm bạn của dân".

Ở một địa bàn mới sáp nhập, dân đông, trình độ dân trí không đồng đều, việc giữ bình yên không dễ dàng.

Trước kia, mâu thuẫn nhỏ trong thôn, tranh chấp đất đai hay thanh niên say rượu gây rối từng khiến chính quyền cơ sở trăn trở. Nhưng bằng sự kiên trì, khéo léo, lực lượng Công an xã Lâm Thượng đã dần tạo dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Bà Nông Thị Huế, Trưởng thôn Tông Mộ, kể: "Trước đây, thanh niên trong thôn hay tụ tập uống rượu, nẹt pô suốt đêm. Từ ngày các chú công an thường xuyên tuần tra, tuyên truyền, gọi hỏi răn đe, giờ thôn yên lắm. Bà con chỉ lo làm ăn, giữ bản làng sạch, yên vui".

Giúp dân thu hoạch lúa ẢNH: VĂN TUẤN

Giỏi việc nước, đảm việc dân

Công an xã Lâm Thượng có 26 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 5 tổ nghiệp vụ: tổng hợp; an ninh; phòng, chống tội phạm; cảnh sát khu vực; cảnh sát trật tự. Dù công việc khác nhau, nhưng họ đều chung một điểm, là gần dân, hiểu dân, hết lòng vì dân.

Trung tá Phùng Văn Hạnh, Phó trưởng Công an xã phụ trách cảnh sát khu vực, cho biết có những hôm đi tuần về đến trụ sở là nửa đêm, trời mưa, đường sạt lở, xe phải dắt bộ cả cây số. Nhưng nghĩ đến việc dân ngủ yên, bản làng bình yên là anh lại thấy vui. Chính từ sự tận tụy ấy, nhiều vụ việc phức tạp đã được các chiến sĩ phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Người dân tin tưởng, chủ động cung cấp thông tin, cùng công an giữ gìn trật tự.

Người dân tự nguyện giao nộp 255 khẩu súng tự chế và nhiều công cụ hỗ trợ khác ẢNH: VĂN TUẤN

Trong đợt vận động thu hồi vũ khí mới đây, bà con đã tự nguyện giao nộp 255 khẩu súng tự chế và nhiều công cụ hỗ trợ khác - con số nói lên niềm tin chứ không chỉ có ý nghĩa phong trào.

Để đến gần dân hơn nữa, từ tháng 7.2025, Công an xã Lâm Thượng đã ra mắt Fanpage "Công an xã Lâm Thượng", thu hút hơn 10.000 lượt theo dõi. Tại đây, người dân được hướng dẫn làm thủ tục hành chính, được cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, và có thể phản ánh trực tiếp tới lực lượng công an. Nhờ cách làm mới, chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã đã tiếp nhận và giải quyết hơn 1.085 hồ sơ qua dịch vụ công, không để tồn đọng, chậm trễ.

Ông Hoàng Văn Tuân, người dân thôn Tông Mộ, phấn khởi: "Trước đây muốn đăng ký xe phải đi xa, mất cả ngày. Giờ chỉ cần đến trụ sở xã, thậm chí nộp hồ sơ online là xong, nhanh lắm".

Với phương châm "Giỏi việc nước, đảm việc dân", Công an xã Lâm Thượng còn được biết đến qua các hoạt động nghĩa tình. Trong những ngày mưa lũ, các chiến sĩ có mặt sớm nhất ở những điểm sạt lở. Mùa gặt đến, họ lại giúp bà con thu hoạch, sửa cầu, dọn đường.

Các chiến sĩ mang trung thu đến với các em nhỏ bản Khau Pù ẢNH: VĂN TUẤN

Phong trào "Ngày cùng dân" đã trở thành nét đẹp của đơn vị: hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia lao động cùng dân; đóng góp hàng chục triệu đồng giúp hộ nghèo, ủng hộ nhân dân Cuba và Quỹ Vì người nghèo. Đặc biệt, mô hình "Dân vận khéo - hỗ trợ trẻ em khó khăn" được duy trì suốt nhiều năm…

Tết Trung thu vừa qua, những chiến sĩ công an Lâm Thượng lại vượt gần 25 km đường núi mang quà, đèn lồng lên bản Khau Pù - nơi xa nhất của xã - tặng các em nhỏ người Dao đỏ.

Đêm trăng ấy, bản nghèo rộn tiếng trống, ánh mắt trẻ thơ sáng lên trong niềm vui, trong niềm tin yêu những "chú công an" của bản mình.